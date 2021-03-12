СНБО решил национализировать «Мотор Сич», Минэкономики зафиксировало снижение ВВП в январе, на Украине могут запретить продажу курятины. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украина может остаться без курятины

На Украине могут запретить продажу курятины уже в ближайшее время из-за бюрократической несогласованности. Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации, обнародованном во вторник, 9 марта.

Согласно сообщению, 17 февраля Министерство здравоохранения опубликовало приказ, разрешающий использовать лечебные кормовые добавки для профилактики болезней при выращивании птиц. Документ был согласован с Минэкономики и Госпродпотребслужбой. В то же время Государственная регуляторная служба намерена этот приказ отозвать.

Украине больше не подадут руку: эксперт о том, к чему приведет национализация «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Европейская бизнес-ассоциация уже направила письмо в Министерство здравоохранения и Госрегуляторную службу с просьбой не допустить запрета использования кормовых добавок для откорма птицы на Украине.

"Данные кормовые добавки не являются вредными для человека и используются в том числе в европейских странах, однако они очень важны для выращивания птицы и используются в течение всего цикла", — говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркивают, что сложившаяся ситуация может также привести к потере поголовья птицы и росту цен на этот продукт, который является социальным.

Напомним, Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины — 431 тысяча тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась, составив $555 миллионов (против $579 миллионов в 2019 году).

Украина начала 2021 год с падения экономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает сокращение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8% по сравнению с январем прошлого года. Ведомство прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП в первом квартале. Об этом говорится в Обзоре экономической активности, опубликованном в среду, 10 марта.

Падение экономики наблюдается второй год подряд.

В Минэкономики отметили, что ограничения январского локдауна вызвали определенное замедление производственной активности большинства субъектов экономической деятельности и, согласно исследованию НБУ, усилили пессимистические настроения бизнеса. В результате сводный индекс производства товаров и услуг уменьшился на 4% в январе против падения на 2,5% в январе 2020-го.

Больше всего сократилась деятельность в секторах промышленного производства (-4%), строительства (-12,9%) и сельского хозяйства (-5,7%). Среди секторов сферы услуг больше пострадал пассажирский транспорт. Однако, как добавляют в ведомстве, "розничный сегмент рынка оставался единственным видом, который демонстрировал рост".

Отмечается, что положительные результаты деятельности продемонстрировала внутренняя торговля в условиях стимулирования потребительского спроса на фоне дальнейшего изменения приоритетов в потреблении в сторону пищевых продуктов и товаров первой необходимости.

«Значит, будут грабить». Украинский разрыв между городом и селом все глубже

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам I квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

Напомним, Национальный банк Украины обновил прогноз восстановления экономики после кризиса. Согласно прогнозу, ВВП Украины в 2021 году увеличится на 4,2%, по оценкам НБУ.

Кабинет Министров одобрил «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 — 2023 годы». По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% — в 2022 году, на 4,7% — в 2023 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%.

Украина решила национализировать «Мотор Сич»

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в четверг, 11 марта, принял решение о возвращении ПАО "Мотор Сич" в государственную собственность.

«На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что вопрос по каждому предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, которые "дивным образом оказались в частных руках", будет рассматриваться отдельно.

"Если предприятие является для нас важным, стратегически важным, законным способом мы будет это делать с остальными предприятиями. Люди, которые вкладывали свои деньги, инвестировали в эти предприятия, будут обязательно получать соответствующую компенсацию. Это делается для нацбезопасности нашей страны", — добавил секретарь СНБО.

ПАО "Мотор Сич" — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн ($33,5 млн) чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн ($19,2 млн). Чистый доход "Мотор Сич" вырос на 20,2% — до 7,7 млрд грн ($0,3 млрд).

Напомним, в 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций предприятия, однако в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку. Два года спустя суд по ходатайству Службы безопасности Украины наложил на них арест. В СБУ заявили, что иностранные компании пытались получить полный контроль над деятельностью «Мотор Сич» в сфере военных оборонных заказов и передать технологии на другой завод.

В августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% акций украинского предприятия. The Wall Street Journal писала, что этому пытался помешать бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. США не раз выступали против намерений китайских компаний приобрести «Мотор Сич».

Молчанов: Решение СНБО по «Мотор Сич» — очень глупый шаг © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ван Цзина сообщила, что отказалась от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сич" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз — в декабре 2020 года, однако безрезультатно.

В декабре 2020 года китайские акционеры "Мотор Сич" инициировали арбитраж против государства Украина на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

В конце января 2021 года власти Украины ввели санкции против четырех компаний и одного физического лица, принимавших участие в сделках по приобретению акций «Мотор Сич». Под ограничения попали гражданин КНР Ван Цзин и предприятия Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Beijing Xinwei Technology Group Co. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Китайский инвестор "Мотор Сич" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.