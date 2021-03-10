Строительство газопровода близко к завершению - на 98% он уже готов. Однако вопросы, касающиеся дальнейшего введения в эксплуатацию, остаются. Наступает важный этап, на котором решится судьба проекта

Компания Nord Stream 2 AG предоставила Датскому энергетическому агентству скорректированный график строительства второй нитки газопровода — работы по прокладке труб в исключительной экономической зоне королевства должны начаться в марте.

Заключительный участок «Северного потока — 2» планировалось завершить до конца апреля, однако неделю назад сроки строительства продлили до сентября. Тогда заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов призвал заострять внимание не на сроках завершения строительства, которые зависят от множества факторов, в том числе погодных условий, а на самом факте запуска проекта, а это, как он подчеркнул, обязательно произойдёт. Марунич сказал, что произойдет, если строительство «Северного потока — 2» все же смогут сорвать © Украина.ру/Нина Зотина

«Мы вполне можем закончить с трубопроводом к сентябрю, и, если трубопровод будет достроен, газ начнет течь, и я думаю, что тогда будет особенно трудно отключить газ. Таким образом, сейчас мы проходим критические месяцы, даже недели, которые определят, будет работа продолжаться или нет», — сказала старший научный сотрудник группы защиты национальной безопасности «Альянс за обеспечение демократии» Кристин Берзина.

9 марта, согласно данным портала MarineTraffic, судно-трубоукладчик «Академик Черский», задействованное в проекте, прибыло из немецкого порта Висмар в Калининградскую область для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний, после чего присоединится к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас работает судно «Фортуна».

Продвижение, хоть и с отставанием от изначального графика, работ по строительству «Северного потока — 2» очень беспокоит Соединённые Штаты.

«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой», — подчеркнул на брифинге 9 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Однако этим обещаниям верят не все. Группа конгрессменов-республиканцев во главе со старшим республиканцем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом направила госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с требованием ввести дополнительные санкции против участников проекта, приложив список из потенциальных фигурантов «чёрного списка», в него вошли 15 судов и ряд компаний. США готовы к отмене санкций против «Северного потока-2». Из такой ситуации Рейган выпутывался в начале 1980-х © РИА Новости, Дмитрий Лельчук | Перейти в фотобанк

В феврале Госдепартамент представил Конгрессу доклад о рестрикциях, связанных с «Северным потоком — 2», в котором, в частности, фигурировали судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус», уже находившиеся под санкциями, однако это не помешало американским законодателям ещё раз ввести против них санкции, только в рамках другого закона («О защите энергетической безопасности Европы» вдобавок к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Следующий аналогичный доклад запланирован на май.

«Учитывая сокращающееся окно до завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», мы настоятельно призываем вас представить Конгрессу новые санкции, а не ждать до 17 мая, когда закончится текущий 90-дневный отчётный период», — говорится в письме конгрессменов.

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в комментарии РИА Новости отметил, что для республиканцев блокировка «Северного потока — 2» важна, в частности, потому, что их партия в значительной степени финансируется нефтяным лобби, и даже Дональд Трамп, будучи президентом США, не мог пойти наперекор этой партийной линии, несмотря на желание поладить с Россией.

Джо Байден, по словам американиста, более свободен в этом плане. Но республиканцы продолжат давить на него, и отбиваться главе государства будет тяжело, но отбиваться ему хочется, потому что он заинтересован в налаживании отношений с Германией и континентальной Европой в целом, — это его центральная идея. Однако пока республиканцы с их антиевропейским скептицизмом, который у Трампа достиг максимума, выглядят более убедительно.

«Мне кажется, Байден будет маневрировать, пытаться как бы компенсировать отказ от слишком сильного давления на «Северный поток — 2» какими-то другими санкциями или обещаниями санкций — против суверенного долга России, против отдельных фигур. Но субъективно экономически у него нет предпосылок начинать с Россией конфликт», — сказал Межуев. Марунич сказал, что будет с Украиной и Европой после достройки «Северного потока — 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если отношения России и США не улучшатся через какое-то время, предупреждает эксперт, то Байден будет вынужден подчиниться республиканской повестке, но в таком случае все его надежды на евроатлантическую цивилизацию окажутся призрачными. Таким образом, президент-демократ фактически пойдёт по повестке Республиканской партии, причём консервативного бушизма, то есть лоббирования оружейного, военно-промышленного комплекса, нефтяных компаний, что противоречит логике выстраивания нормальных отношений США с другими полюсами многополярного мира.

«Почему Европа до сих пор не ввела никаких существенных санкций против «Северного потока — 2»? Потому что не хотят ввязываться в неприятный обмен ударами. Поэтому газопровод и продолжает строиться», — заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью порталу «ПолитРоссия».

Как пояснил эксперт, этот проект реализуется в рамках европейского законодательства, поэтому для его остановки нужно официально принять санкционный пакет, который приостановит действие определённых законов и заморозит строительство в акватории Дании, однако нужно помнить, что с 2014 года Россия придерживается принципа «око за око», то есть на каждую санкцию отвечает контрсанкцией. Ограничения в отношении «Северного потока — 2», по словам Юшкова, будут чрезвычайно болезненно восприняты Москвой, и её ответ будет не менее чувствительным для европейских стран.

Несмотря на давление американцев, власти Германии всегда защищали проект, подчёркивая, что он носит исключительно коммерческий характер и выгоден для энергообеспечения всей Европы. Отказываться от «Северного потока — 2» Берлин не намерен, и на это есть ряд причин.

В статье для газеты Der Spiegel председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, до 2018 года работавший государственным секретарём МИД ФРГ, пишет: «Плохим решением было бы прекращение строительства газопровода указом берлинского правительства на столь позднем сроке. С одной стороны, следствием этого стали бы дорогостоящие процессы о возмещении убытков, а также замороженный газопровод стоимостью в несколько миллиардов евро на дне Балтийского моря. С другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что Германия и другие европейские партнёры ещё долгие годы будут нуждаться в русском газе». Украина подготовилась к запуску «Северного потока – 2» © Nord Stream 2 | Nord Stream 2 | Перейти в фотобанк

Он подчёркивает, что десятилетиями Германия могла исходить из того, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком, который до сих пор никогда не использовал поставки газа в Германию и другие страны НАТО в политических целях, и если теперь Берлин из политических соображений похоронит газопроводный проект, то Россия с довольно высокой долей вероятности уже не побоится ответить тем же.

В свою очередь, автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр указывает на нецелесообразность импорта газа из других стран: Алжир и Ливию нельзя назвать надёжной альтернативой РФ, а американский СПГ нужно сжижать и транспортировать, и на это уйдёт огромное количество энергии и денег, к тому же такой газ вреднее для экологии.

Несмотря на очевидность приведённых аргументов, в Европе есть немало противников «Северного потока — 2». Например, Польша, которая, как отмечает Юшков, начала вставлять палки в колеса проекта на самых ранних стадиях реализации.

«Газпром», создавая предприятие Nord Stream 2 AG, хотел продать европейским компаниям по 10% акций в этой компании. Для этого нужно было получить разрешение антимонопольных ведомств во всех странах, где у компаний есть бизнес. Все без исключения антимонопольщики выдали такое разрешение, а польские — нет. В итоге у компании Nord Stream 2 AG только один акционер — «Газпром», а 5 европейских компаний просто кредиты ему дали на реализацию проекта. И совместное предприятие так и не было создано», — напомнил Юшков.

Объявив войну российскому проекту, поляки руководствуются исключительно политическими мотивами — с экономической точки зрения он выгоден Варшаве — и пытаются доказать свою лояльность США, уверен эксперт.

Однако властям Польши пришлось признать своё поражение на этом направлении. 10 марта представитель правительства республики по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио заявил: «Сейчас россияне строят последний участок (несмотря на санкции. — Ред.). Сегодня всё выглядит так, что этот газопровод будет закончен».

Тем не менее, остаются ещё вопросы о юридических аспектах ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Поэтому пока по трубе не пойдёт газ, ставить точку в этой истории рано.