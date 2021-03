Скандальный прессинг против китайских инвесторов украинского предприятия «Мотор Сич» пробил новое дно: глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объявил о том, что в Раду внесут законопроект о его национализации. В воздухе отчетливо запахло «оранжевой революцией», 2005 годом и реприватизацией «Криворожстали»

Пробивание дна длится с 2019-го, когда хозяин предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56% акций китайским компаниям. СБУ арестовала эти акции на основании того, что «Мотор Сич» — стратегическое предприятие. В ноябре 2020-го китайская сторона подала на Украину в суд иск на 3,5 млрд долларов. Но тут снизу постучали: 29 января был опубликован указ Зеленского о введении санкций против китайских инвесторов «Мотор Сич». 1 февраля СБУ не дала провести собрание акционеров. Это теперь называется «национализацией».

Злополучная «Сич»

История продажи «Мотор Сич» уже вошла в обиход как имя нарицательное.

Точно так же в 2005 году отняли у покупателя и продали другому покупателю «Криворожсталь». Шмыгаль заявил, что не слышал о национализации «Мотор Сич» © Facebook, Денис Шмигаль

Та история — важный маркер этой, обозначим ее с самого начала, но напомним ниже. Ну а пока вернемся в сегодня.

«Мотор Сич» станет как минимум символом «свободной экономики» в марионеточном государстве. А как максимум — витриной тоталитарного глобализма имени США. Именно воля Вашингтона диктует Зеленскому все его действия в данном вопросе. Китайские инвесторы это знают и подали иск именно в американский суд. Зачем разговаривать с колонией, если есть метрополия, где все решают?

Судебные перспективы тухлые, но китайцев это, похоже, не смущает. Вопрос давно вышел из экономического контекста. У условного Зеленского, за которым стоят вполне реальные украинские олигархи (тот же Богуслаев), был выбор: национальные интересы или темник Вашингтонского обкома. Без метафор: выполнить контракт, передав КНР «Мотор Сич», сохранив лицо и продлив жизнь предприятию. Или апортировать дяде Сэму, который не только сам ввел санкции в отношении фигурантов этого дела, компаний CNOOC и Skyrizon, но и активно, публично и открыто, без церемоний давил на Киев, требуя отмены сделки.

Зеленский, вернее его кукловоды, выбрали второй путь. Ставки сделаны.

Санкционное шулерство

1 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла проведение общего собрания акционеров «Мотор Сич». На повестке дня стоял вопрос о вхождении ряда китайских инвесторов в капитал предприятия. Однако 29 января 2021 года потенциальные китайские инвесторы попали под санкции Украины по указу Зеленского № 564-27. На этом основании СБУ фактически не разрешила их выход на украинский рынок.

Важно знать и то, что перечень потенциальных инвесторов из КНР полностью совпадает со списком лиц, попавших под санкции Украины 29 января. Указ был подписан не в конце января, а за полтора месяца — 14 декабря 2020-го. Все это время имена попавших под ограничения были неизвестны. Эта особенность наблюдается уже не впервые: Зеленский вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), а списки фигурантов появляются через полтора — два месяца. Отобранный у китайских инвесторов завод «Мотор Сич» национализируют © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Почему так? Обычное мошенничество: владелец «казино» берет себе фору для того, чтобы манипулировать, шантажировать, торговать местами в списке за выход из него. По итогу торгов перечень строптивых и упрямых зачитывается людьми президента-голограммы. На последствия для страны и ее народа власти наплевать. Американский зонтик все скроет, накроет и прикроет.

Слухами полнится земля, что лишение оппозиции их частных СМИ произошло не столько потому, что Зеленского и его хозяев пугает падение собственного рейтинга и рост рейтинга ОПЗЖ, сколько для затыкания рта оппозиции в 2021-м. Ходят упорные слухи, что он будет объявлен Годом масштабной приватизации государственных активов. Полнейшей распродажей государственных активов правительство хочет обеспечить бюджет доходами. Это будет сопровождаться скандалами, и Медведчуку со товарищи заблаговременно отключили «микрофон».

Злоключения олигарха

Больше всех в приходе китайских инвесторов был заинтересован 82-летний владелец «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

«Мотор Сич» — это его детище, он своих не бросает. Содержать дальше не может, поэтому хочет передать в хорошие руки. Будучи «красным директором» по происхождению, Богуслаев считает Китай, чей флаг — красный, идеология — социализм, где чтут Ленина и Сталина, хорошими руками. К тому же китайцы помогли бы модернизировать предприятие, чем продлили бы ему жизнь.

Но тут явились США, и Украина показала хорошо отработанный на российских резидентах протекционизм посредством санкций.

Интересны эволюции олигарха Богуслаева с этим активом. Он еще в начале 2000-х понял, что свои акции лучше хранить подальше от политически нестабильной, опасной Украины и сбросил 17,31% на панамский офшор. В украинских джунглях не до шуток: активы защищают все, причем не столько от врагов, сколько от друзей. Богуслаев крепил ряды «Партии регионов», но именно из этих рядов к его заводу тянулись жадные руки членов семьи Януковичей. Хеджируя риски, Вячеслав Богуслаев продал 10% акций «Мотор Сич» The Bank of New York Mellon (США). И когда ряды «друзей» успокоились, начал контакты с китайцами. В Запорожье СБУ сорвала собрание акционеров «Мотор Сич» © пресс-служба СБУ

Уже тогда эти движения попали в поле зрения Вашингтонского обкома. Богуслаеву предложили какие-то «воздушные замки» и «космические корабли», но красный директор был стреляный воробей. Он выкупил 10% акций у американского банка и интенсифицировал работу с КНР. Конкретно с Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Последняя в 2016-м подала в Антимонопольный комитет Украины заявление на концентрацию акций «Мотор Сич». Уже тогда у китайцев был 41% акций, у Богуслаева напрямую 15,83%, еще 17,31% у офшора Business House Helena, и 15,7% были распылены по левым фирмам.

Тогда же начался скандал, который продолжается до сих пор и грозит лишить Украину китайских инвестиций.

Пример «Криворожстали»

Раз дядя Сэм решил наказать Китай, Богуслаева и «Мотор Сич», то дело, можно считать, уже в его звездно-полосатой шляпе.

Тогда остается маленький вопрос: а как же технически проведут эту самую национализацию, если она незаконна, а процедура нигде не прописана?

Это наивный вопрос. Украина — страна возможностей, где возможно все. Как это и случилось с крупнейшим украинским металлургическим заводом «Криворожсталь». Был 2004 год, до «оранжевой революции» оставались считаные месяцы, и уходящий Леонид Кучма спешил с его продажей. Претендентов было шесть, но условия конкурса написали под одного, вернее, «двух в одном»: украинских олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Им и досталась «Криворожсталь». За 800 миллионов долларов США они овладели гигантом сталинских пятилеток. Справедливости ради: судебные тяжбы начались не после победы тандема Ющенко/Тимошенко, а сразу же. Но суды признали сделку законной.

И тут грянула «оранжевая революция».

Премьер-министр Юлия Тимошенко через Верховный cуд отменяет решения вышеупомянутых судов. Затем новые суды признают сделку незаконной, возвращают «Криворожсталь» в Фонд госимущества, срочно готовятся документы для повторной приватизации комбината. Ахметова с Пинчуком суды на этот раз огорчили. Все кассации были отвергнуты, ничто не помогло: ни карманные СМИ, ни ЕСПЧ, ни даже президент Ющенко. Тимошенко довела дело до конца, «Криворожсталь» продали новому владельцу 24 октября 2005-го.

Юлия Владимировна стояла в аукционном зале, несмотря на то что полтора месяца назад коварный Ющенко отправил ее в отставку. Справедливости ради: новый владелец заплатил за «Криворожсталь» в 10 раз больше, чем Пинчук с Ахметовым. Но теперь это больше не украинский завод.

Но и «Мотор Сич» не «Криворожсталь». Как наукоемкое предприятие, кроме Китая, он никому не нужен. Тем, кто понимает эту истину, так же ясно, как ее видит Богуслаев, открываются совсем уж мрачные перспективы. На Украине никого не волнует вопрос выживания «Мотор Сич». Китайский инвестор бьет тревогу © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Дна нет

А ведь еще вчера китайская Skyrizon и «Мотор Сич» планировали построить завод в городе Чунцин, где хотели производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. А еще китайская компания планировала инвестировать 250 миллионов долларов в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей «Мотор Сич». Все это в прошлом.

Грядет чума. Все прямые и косвенные признаки указывают на то, что 2021 год будет годом тотальной распродажи государственных активов. Доброта западных партнеров связана только и исключительно с тем, что они все будут играть в эту игру. Все они толпятся у лотов, в том числе у главного — земли. До нее обязательно дойдет очередь. Будут проданы «Южмаш», «Антонов», «Мотор Сич», «Укрзализныця» и так далее.

Это будет великая распродажа — оптом и в розницу. После этого Украины, какой мы ее знаем, не останется. На фоне этой катастрофы история с «национализацией» «Мотор Сич» как-то меркнет. Но все же: зачем рвать с третьим после России и ЕС инвестором?

На одной из китайских информационных площадок вышел интересный материал на эту тему. Автор — Чжао Хуэжун. Он писал по-конфуциански спокойно. Украина игрок несамостоятельный, решение это принимала не сама и пыталась ему изо всех сил сопротивляться. Следовательно, наказывать ее за это решение глупо.

Инцидент спустят на тормозах, в пользу этого говорят и недавние высказывания Зеленского об отношениях с Китаем. Украина по-прежнему емкий рынок, рвать с ним из-за одного актива не станут. За то Майдан и стоял, чтобы построить вассальное государство и служить хозяину! Но совсем без наказания оставлять за такое нельзя. Накажут по-китайски мудро: ни один китайский инвестор не будет участвовать ни в одном крупном новом проекте на Украине.

И это может стать хорошей новостью для всех соседей Украины. Например, для Белоруссии.