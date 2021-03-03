На пляже на Багамских островах найден титановый шар с надписями на русском языке. При этом, как утверждают СМИ, шар связан с Украиной. А точнее с одной из её когда-то ведущих отраслей промышленности

О находке сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

Похоже на то, что шар упал с неба, куда поднялся с американской ракетой Antares. Сделан же он, вполне возможно, на Украине.

«На фотографиях, опубликованных изданием, видна надпись, сообщающая о том, что баллон предназначен для применения при температурах от минус 170 до минус 196 градусов. На сайте украинского предприятия «Южмаш» содержится информация о производимых ими аналогичных «емкостях сферической формы, обеспечивающих надежное хранение газов <…> при криогенных температурах до минус 196 градусов Цельсия». Данные емкости поставляются для американских ракет Antares», — сообщает РИА Новости. Для арестов в космосе: ГБР обзавелось необычным прибором © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как подтвердил агентству эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич, «утверждать мы не можем, нам бы штамп «Южмаша», но очень похоже, что это баллон для гелия, который находится внутри бака жидкого кислорода».

Эксперт пояснил, что «первая ступень падает в океан, разрушается, и дальше этот бак, как поплавок, на каком-то пляже «прорастает»…

На сайте «Южмаша» содержится информация о том, что с 2009 года предприятие начало работы по созданию основной конструкции первой ступени ракетоносителя «Антарес».

Сообщается также, что «Южмаш» осуществляет изготовление ступени ракеты-носителя в кооперации с украинскими предприятиями, среди которых КБ «Южное», «Хартрон-АРКОС», Киевприбор, «Хартрон-ЮКОМ», «ЧЕЗАРА», «РАПИД».

Есть на сайте и сообщение об успешном запуске ракетоносителя 20 февраля этого года с космодрома Уоллопс (Вирджиния). Отмечается, что «это уже четырнадцатый пуск ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman к международной космической станции в рамках программы NASA».

Таким образом, вполне возможно, что на далёких островах в тёплых морях не раз ещё досужие туристы будут изучать надписи на неизвестном им языке. Впрочем, если это будут туристы из России, язык они поймут. А если из Украины? Ответ неочевиден.

Допустим, что найденный сейчас титановый шар действительно родом с «Южмаша». Тогда, учитывая особенности языковой и культурной политики нынешних украинских властей, проводимой после известных событий 2014 года, могут спросить: почему же до сих пор в космос отправляют изделия, снабжённые надписями на русском языке? Это ведь, по версии официального Киева, язык страны-«агрессора». «Космос и приватизация». Кулеба рассказал, чем Украина может заинтересовать Португалию © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

А ещё недавно это был для многих граждан Украины язык международного общения, язык науки, язык промышленности, язык высокотехнологичного производства. Сколько украинцев сейчас разделяют такую точку зрения, сказать трудно. Борьба против всего русского в постмайданной Украине набирает обороты, и выступать в защиту русского языка или просто выражать к нему симпатии становится просто опасно. Да и на украинском языке теперь далеко не все соображения можно высказывать без последствий.

Но русский вопрос занимает в очевидной для всех политике сворачивания демократических свобод особое место. Сейчас предлогом для запретов и гонений служит «война с Россией», хотя никто официально такой войны не объявлял, РФ и сейчас — в «тройке» главных торговых партнёров Киева. Так воюем или торгуем? Тем не менее, дерусификация приобретает авральные формы.

Однако это лишь продолжение процесса, начатого сразу после развала Союза. Последствия такой политики проанализировал журналист Павел Волков, отметивший высокую эффективность метода «планомерного и целенаправленного создания враждебного социокультурного пространства для русских Украины». Что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Справедливости ради стоит сказать, что проблема сокращения пространства применения русского языка актуальна для всех постсоветских стран. И не только постсоветских. На это указывает социолог Евгений Копатько. По его словам, если в целом в мире в 1990 году на русском языке говорили порядка 350-400 миллионов человек, то «за 30 лет ареал распространения русского языка в мире сократился на 150 миллионов». При этом социолог отметил, что флагманом дерусификации сегодня является Украина.

Действительно, сфера «русского мира» (то есть языка и культуры) на Украине стремительно сужается и уже в обозримом будущем может практически исчезнуть. Этот процесс идёт «в ногу» с процессами разрушения науки, промышленности — Украину ведь готовят на роль «аграрной сверхдержавы».

Поэтому, думается, надписи на титановых баллонах, производимых на «Южмаше», в будущем будут делать только на украинском языке. Если только у легендарного «Южмаша» есть это будущее.