В конце февраля украинские парламентарии подготовили очередной репрессивный законопроект против населения страны. Нардепы от президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали в Раде два законопроекта (№5143 и №5144), которые предусматривают уголовную ответственность за «коллаборационизм», под которым подразумевается сотрудничество с РФ или Л/ДНР

Под статью попадают и те, кто смеет верить своим глазам, а не националистической пропаганде.

По законопроекту к ответственности привлекаются те, кто отрицает «вооруженную агрессию РФ» и считает конфликт на Донбассе гражданским.

«Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами», — говорится в тексте законопроекта. Разумков отказался комментировать закон о «коллаборантах» © rada.gov.ua

Разработчиками законопроекта были не только депутаты президентской партии, но и неонацисты из «Национального корпуса», гражданского крыла полка «Азов».

«Мы в прошлом году дважды приносили законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов.

Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в Верховной Раде», — говорит руководитель штаба «Национального корпуса» Максим Жорин.

Законопроекты от «Нацкорпуса» предполагают ответственность (тюремный срок от 5 до 10 лет) даже за «информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором». Таковой может считаться не только выступление на ток-шоу российских телеканалов, но даже взаимодействие украинских и российских блогеров.

В целом под статьи о коллаборационизме можно будет подвести миллионы украинских граждан, в том числе и многих из руководства Украины. Супруги Зеленские, например, имеют недвижимость в Крыму и регулярно оплачивают там коммунальные услуги в российских рублях.

В случае принятия законопроекты окажутся еще и очередным плевком в сторону Минских договоренностей, предполагающих амнистию.

Экс-сотрудник СБУ полковник Василий Прозоров предупреждает, что в случае принятия документов бросить за решетку можно будет миллионы человек.

«Коллаборанты и ватники»: Билецкий призвал посадить Медведчука и Фокина © Facebook, Національний корпус Київщина ».

И я даже думать не хочу, в каких смертных грехах можно будет обвинять простых заробитчан, которые, на секундочку, ездят на заработки не только в Европу. Да-да, украинские власти избегают обсуждения этой темы.

Но сами украинцы преодолевают границу с Россией на частных автобусах или вообще пешком, ещё и взятки погранцам за это платят», — говорит полковник Прозоров.

Данные законопроекты, предполагающие длительные тюремные сроки, в том числе и для большинства крымчан, особенно ярко контрастируют с инициативой Зеленского по созданию «Крымской платформы».

В недавнем видео президент пригласил жителей полуострова возвращаться на Украину.

«Дорогие крымчане, пора возвращаться домой», — сказал Зеленский.

Фактически он приглашает их посидеть в тюрьме лет 10-15.

«Правда, надо было завершить: «дома вас ждут тотальная украинизация, закон о коллаборантах, поражение в правах и уголовная ответственность». Чтоб уж честным быть», — иронизирует по этому поводу глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Потомок коллаборантов и ярый русофоб. Кто станет очередным языковым омбудсменом Украины © Facebook, Святослав Литынськый

В целом же на Украине должна сложиться политическая система по образцу американской, где чередование республиканцев и демократов в Белом доме не ведет к серьезным внешнеполитическим изменениям, что позволяет разрабатывать долгосрочные планы.

Законопроекты в случае их принятия ударят и по канонической церкви — УПЦ (МП), которая в делах церкви сотрудничает с другими православными церквями, включая РПЦ. В частности, законопроект №5143 «устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований», сотрудничавших с РФ или Л/ДНР.

Запретить партию, профсоюз или церковь можно будет также на основании осуждения кого-либо из членов по статье «госизмена». Этим фактически вводится принцип коллективной ответственности, так как для запрета всей церкви достаточно будет осудить за госизмену какого-нибудь сельского священника, а многомиллионную Федерацию профсоюзов Украины — за осуждение по этой статье лишь одного члена профсоюза.

Примечательно, что чуть ранее и партия Петра Порошенко внесла аналогичный законопроект №5101 относительно запрета производства и распространения «информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора». Основным автором документа является Петр Порошенко, но под ним подписались и депутаты «Голоса», «Доверия», «За будущее» и «Слуги народа».

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По этому законопроекту организацию или церковь можно запретить за «распространение сведений, содержащих оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году».

Напомним, что Украина не находится в состоянии войны с РФ. Мало того, РФ является одним из основных партнеров Украины. В феврале Киев даже возобновил закупку электроэнергии в РФ.

Ранее подобные законопроекты о наказании за «коллаборационизм» подавались неоднократно.

Первый законопроект под названием «О запрете коллаборационизма (6170)» подала в Верховную Раду группа депутатов во главе с Игорем Лапиным («Народный фронт») в 2017 году (в 2019 проект отозван). Второй, «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (7425)», подала группа депутатов-националистов во главе с ветераном АТО Виталием Овчаренко и юристкой Ириной Лоюк также в 2017 (тоже отозван в 2019-м).

Такой длительный законодательный зуд вокруг термина «коллаборационизм» обусловлен еще и стремлением угодить США, которым нужен лишний инструмент, чтобы выставить Россию агрессором на международном уровне.

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон считает, что в этом случае Украина действует по прямой указке США, которые «строят тут тоталитарное государство а-ля латиноамериканские профашистские государства 70-80-х».

Поскольку Украине для удовлетворения «хотелок» США надо воевать с РФ, остается и далее имитировать «конфликт с Россией». К тому же под шумок борьбы с «коллаборантами» можно безнаказанно запрещать партии и профсоюзы, отжимать бизнес и закрывать оппозиционные СМИ.

Западным же партнерам не впервой закрывать глаза на очередную диктатуру — лишь бы она была достаточно антироссийской.