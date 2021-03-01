Под статью попадают и те, кто смеет верить своим глазам, а не националистической пропаганде.
По законопроекту к ответственности привлекаются те, кто отрицает «вооруженную агрессию РФ» и считает конфликт на Донбассе гражданским.
«Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами», — говорится в тексте законопроекта.
Разработчиками законопроекта были не только депутаты президентской партии, но и неонацисты из «Национального корпуса», гражданского крыла полка «Азов».
«Мы в прошлом году дважды приносили законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов.
Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в Верховной Раде», — говорит руководитель штаба «Национального корпуса» Максим Жорин.
Законопроекты от «Нацкорпуса» предполагают ответственность (тюремный срок от 5 до 10 лет) даже за «информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором». Таковой может считаться не только выступление на ток-шоу российских телеканалов, но даже взаимодействие украинских и российских блогеров.
В целом под статьи о коллаборационизме можно будет подвести миллионы украинских граждан, в том числе и многих из руководства Украины. Супруги Зеленские, например, имеют недвижимость в Крыму и регулярно оплачивают там коммунальные услуги в российских рублях.
В случае принятия законопроекты окажутся еще и очередным плевком в сторону Минских договоренностей, предполагающих амнистию.
Экс-сотрудник СБУ полковник Василий Прозоров предупреждает, что в случае принятия документов бросить за решетку можно будет миллионы человек.
«Стоит ли говорить, что оба закона открывают ворота в юридический ад? По ним можно будет привлечь даже уборщицу в донецкой мэрии или водителя автобуса в Луганске. Потому что зарплату им платят те самые «оккупационные власти».
И я даже думать не хочу, в каких смертных грехах можно будет обвинять простых заробитчан, которые, на секундочку, ездят на заработки не только в Европу. Да-да, украинские власти избегают обсуждения этой темы.
Но сами украинцы преодолевают границу с Россией на частных автобусах или вообще пешком, ещё и взятки погранцам за это платят», — говорит полковник Прозоров.
Данные законопроекты, предполагающие длительные тюремные сроки, в том числе и для большинства крымчан, особенно ярко контрастируют с инициативой Зеленского по созданию «Крымской платформы».
В недавнем видео президент пригласил жителей полуострова возвращаться на Украину.
«Дорогие крымчане, пора возвращаться домой», — сказал Зеленский.
Фактически он приглашает их посидеть в тюрьме лет 10-15.
«Правда, надо было завершить: «дома вас ждут тотальная украинизация, закон о коллаборантах, поражение в правах и уголовная ответственность». Чтоб уж честным быть», — иронизирует по этому поводу глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Однако очевидно, что законопроекты направлены преимущественно против оппозиционных партий и СМИ. Таким образом, на будущее могут быть зачищены все партии и СМИ, не исповедующие идеологию Майдана и радикального национализма.
В целом же на Украине должна сложиться политическая система по образцу американской, где чередование республиканцев и демократов в Белом доме не ведет к серьезным внешнеполитическим изменениям, что позволяет разрабатывать долгосрочные планы.
Законопроекты в случае их принятия ударят и по канонической церкви — УПЦ (МП), которая в делах церкви сотрудничает с другими православными церквями, включая РПЦ. В частности, законопроект №5143 «устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований», сотрудничавших с РФ или Л/ДНР.
Запретить партию, профсоюз или церковь можно будет также на основании осуждения кого-либо из членов по статье «госизмена». Этим фактически вводится принцип коллективной ответственности, так как для запрета всей церкви достаточно будет осудить за госизмену какого-нибудь сельского священника, а многомиллионную Федерацию профсоюзов Украины — за осуждение по этой статье лишь одного члена профсоюза.
Примечательно, что чуть ранее и партия Петра Порошенко внесла аналогичный законопроект №5101 относительно запрета производства и распространения «информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора». Основным автором документа является Петр Порошенко, но под ним подписались и депутаты «Голоса», «Доверия», «За будущее» и «Слуги народа».
Как мы видим, партии нынешнего и бывшего президентов конкурируют за звание «лучшего националиста» и «большего русофоба», пытаясь заручиться любовью ультраправых.
По этому законопроекту организацию или церковь можно запретить за «распространение сведений, содержащих оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году».
Напомним, что Украина не находится в состоянии войны с РФ. Мало того, РФ является одним из основных партнеров Украины. В феврале Киев даже возобновил закупку электроэнергии в РФ.
Ранее подобные законопроекты о наказании за «коллаборационизм» подавались неоднократно.
Первый законопроект под названием «О запрете коллаборационизма (6170)» подала в Верховную Раду группа депутатов во главе с Игорем Лапиным («Народный фронт») в 2017 году (в 2019 проект отозван). Второй, «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (7425)», подала группа депутатов-националистов во главе с ветераном АТО Виталием Овчаренко и юристкой Ириной Лоюк также в 2017 (тоже отозван в 2019-м).
Такой длительный законодательный зуд вокруг термина «коллаборационизм» обусловлен еще и стремлением угодить США, которым нужен лишний инструмент, чтобы выставить Россию агрессором на международном уровне.
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон считает, что в этом случае Украина действует по прямой указке США, которые «строят тут тоталитарное государство а-ля латиноамериканские профашистские государства 70-80-х».
Поскольку Украине для удовлетворения «хотелок» США надо воевать с РФ, остается и далее имитировать «конфликт с Россией». К тому же под шумок борьбы с «коллаборантами» можно безнаказанно запрещать партии и профсоюзы, отжимать бизнес и закрывать оппозиционные СМИ.
Западным же партнерам не впервой закрывать глаза на очередную диктатуру — лишь бы она была достаточно антироссийской.