Запад использует Украину как инструмент давления на Россию, а в это время украинские власти во главе с Зеленским зачищают политических конкурентов

19 февраля президент США Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи глава Белого дома обозначил внешнеполитические приоритеты Вашингтона.

Американский лидер назвал текущий момент переломным. По его словам, слишком во многих местах, в том числе в Европе и в Соединённых Штатах, демократия находится под ударом.

В своём послании Байден не оставил без внимания Россию и Украину.

«Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО, хочет подорвать трансатлантическое единство, потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединённым трансатлантическим сообществом.

Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.

Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — заявил Байден.

Как следует понимать слова американского президента, изменятся ли теперь отношения США с Россией, а также какое место Запад приготовил для Украины? На эти вопросы изданию Украину.ру ответили политические эксперты.

Сохранить статус-кво по Донбассу и давить на Россию

Нужно следить за действиями Вашингтона, а не за риторикой Байдена, советует член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Пока риторика нового президента мало чем отличается от риторики всех президентов, которые руководили США на протяжении этого кризиса, отмечает эксперт. Богдан Безпалько: Россию загоняют в угол, из которого ей придется прыгать на врага © РИА Новости, Нина Зотина

Говоря об Украине, Безпалько сообщил: для Зеленского важно сохранить свою власть и власть своей партии. Также очевидно, что Зеленский будет сохранять статус-кво в вопросе Донбасса и российско-украинских отношений, который он принял у Порошенко.

«Вообще имеет значение не то, что важно для Зеленского, а то, что важно для внешнеполитических игроков, которые оказывают давление на Зеленского и через него пытаются оказать давление на Россию», — подчеркнул политолог.

По его мнению, попытки давления на Россию связаны с тем, чтобы Россия не перешла к новому этапу признания Донбасса: к ускоренной паспортизации, «включению Донбасса в свой состав в качестве квази-республик, увеличения экономического взаимодействия и постепенной подготовке к признанию, как это было в случае с Южной Осетией и Абхазией».

Россия и США могли бы сотрудничать, но Америка против

Байден на пост главного врага Соединенных Штатов назначил Китай, а не Россию, указывает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Россия же, по Байдену, — это страна, которая создает неприятности, проблемы для американской демократии, но не является главным врагом.

«У нас много общих интересов, у нас много общих задач, и Российская Федерация не против заниматься этим сотрудничеством. Проблема в том, что американцы против. То есть американцы хотят сотрудничать с Россией, но при этом они еще хотят вводить против нее санкции», — обрисовал положение дел политолог.

Геворг Мирзаян: США могут поставить РФ на перепутье: сдача Приднестровья или война с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт также напомнил слова Байдена о том, что Европа должна продолжать поддерживать украинский режим и продолжать вводить санкции против Российской Федерации в поддержку этого украинского режима.

«Если Европа будет по каким-то причинам сливать Украину как уже никому не нужный актив, то американцы рассмотрят это как дезертирство из рядов антироссийских сил со всеми вытекающими», — заявил политолог.

Как Запад воспринимает Украину и Россию

В американском и европейском истеблишменте есть консенсус относительно угрозы глобальному Западу со стороны России, утверждает кандидат политических наук Станислав Бышок.

Станислав Бышок: На риторику Байдена России не стоит обращать внимание © РИА Новости, Александр Натрускин Трампа, и распространением дезинформации, подрывающей веру населения Европы и Северной Америки в демократические институты своих стран.

По словам Бышка, Украина видится на Западе как страна, которая, во-первых, совершила демократическую революцию во имя того, чтобы стать частью евроатлантического сообщества и выйти из сферы влияния России, и которая, во-вторых, подверглась агрессии со стороны России именно за это.

«Россия же, согласно евроанлантическому консенсусу, всему этому старается всячески препятствовать, в том числе через доступные информационные каналы, которые в известной риторике принято называть исключительно дезинформационными», — заявил эксперт.

Он добавил, что в этом контексте Украина воспринимается как ещё одна страна, которая подверглась «гибридной» агрессии Москвы — вместе с британцами, проголосовавшими за выход из ЕС, или американцами, выбравшими Трампа.

«Киев озабочен лояльностью агрессивного меньшинства»

Сегодня единственное, что нужно Киеву от Москвы, — это согласие на пересмотр Минских соглашений, но в то же время это непринципиально, считает российский политолог Олег Неменский.

Олег Неменский: У Донбасса появятся новые перспективы после самоопределения всей Новороссии © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский сейчас озабочен внутренними проблемами.

По словам Неменского, расчет Зеленского на то, что, убрав с политического поля Медведчука, удастся сохранить часть избирателей президента, скорее всего, не оправдан.

«Даже если Зеленский сможет таким образом сохранить часть электората, то, несомненно, произойдет существенный рост антирейтинга Зеленского и его партии «Слуга народа», и этот рост вряд ли может быть покрыт той частью электората, которая не ушла бы к Медведчуку», — заявил политолог.

Впрочем, продолжил он, нужно понимать, что киевская власть сейчас ориентирована не столько на завоевание симпатий большинства, сколько на завоевание лояльности или спокойного отношения со стороны меньшинства.

«Ведь на украинскую политику основное влияние сейчас оказывает именно активное и агрессивное меньшинство, придерживающееся радикально националистистических взглядов и являющееся хозяином дискурса патриотизма, воспроизводимого властью.

Да, они не являются значимой электоральной массой, но Киев озабочен именно их лояльностью», — отметил Неменский.

Как непоследовательный Зеленский зачищает конкурентов

Схожее мнение у президента Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрия Абзалова. Он считает, что Зеленский оказался в сложной ситуации.

Абзалов: Зеленский бросит в костер политического благополучия все, что может гореть © РИА Новости, Владимир Трефилов

Двоякость этой позиции приводит к тому, что Зеленский непоследователен — с одной стороны, заигрывает с восточным электоратом, а с другой — откровенно торпедирует все инициативы, которые этому электорату обещал.

«Он зачищает всех конкурентов. Эта схема на данном этапе американских коллег устраивает. В результате будет зачищена растущая «Оппозиционная платформа», — прогнозирует Абзалов.

Эксперт уверен, что в костер личного политического благополучия Зеленский «кинет все, что может сгореть, — да, это его согреет, но страну поломает».