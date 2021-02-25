Уже 23 февраля на поддержку Стерненко мобилизовались Молодежный националистический конгресс, «Национальный альянс», «Демократическая секира», ультрас ФК «Карпаты» (Львов). К этому списку можно добавить фанатскую группу «Гонор» из ультрас ФК «Динамо» (Киев), которая откололась от «Национального корпуса» и поддерживает Стерненко еще с прошлого года.

Однако не все так однозначно в правом политическом спектре. Для многих здесь Стерненко — персонаж непонятный и сомнительный, да еще и якшающийся с либералами, которые сотрудничают с Соросом и поддерживают секс-меньшинства (стандартный набор страшилок, который перескажут многие националисты на Украине).

Сегодня его, завтра тебя

Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга
Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга
© Facebook, Serhii Filimonov
Правда, осуждение Стерненко на 7 лет тюрьмы, да еще и за нападение на депутата от «пророссийской партии», сделало критику бывшего главы одесского «Правого сектора»* несколько неудобной. Все же сегодня его, а завтра, может быть, и тебя. В этом контексте история Стерненко сейчас стала поводом для обобщающих рассуждений.

«Судья Виктор Попревич, который сегодня дал Стерненко 7 лет с конфискацией имущества, известнен тем, что выставлял на входе в свой дом бюсты Ленина и Сталина, а также забыл задекларировать мерседес. Весьма красноречивая деталь этой мрачной истории, — написал 23 февраля в Facebook Андрей Ильенко, ранее представлявший в Верховной Раде VII-го (2012 — 2014) и VIII-го (2014 — 2019) созывов партию «Свобода». — Истории о том, как недобитая антиукраинская карательная система выжила, окрепла и перешла в контрнаступление. И это произошло не сейчас, а почти сразу после революции. Позавчера она добралась до защитников Конституции, вчера до Риффмастера, сегодня до Стерненко, а завтра до любого, кто занимает проукраинскую позицию».

Пост Ильенко за двое суток репостнули более 400 человек.

«Нацкорпус» решил отмолчаться…

В силу тех же соображений стало затруднительно публично критиковать Стерненко и представителям партии «Национальный корпус», которые выступали против радикала в прошлом году. Тогда члены Нацкорпуса заявляли, что крышевавший наркоторговцев деятель, скрывавшийся в тылу от военных действий, недостоин даже называться националистом.

Сейчас за такую позицию можно получить волну встречной критики, подорвать свое реноме среди националистов, а также оказаться в ситуации, когда завтра разного рода помощь (пикеты у судов, поддержка в соцсетях и СМИ) понадобится уже членам «Нацкорпуса». А им ответят — вспомните, как вы вели себя со Стерненко?!

«Культурная столица» галицийского сепаратизма
«Культурная столица» галицийского сепаратизма
© скриншот видео 5 канал
В итоге, поскольку и отказываться от прежней позиции не хотелось, и озвучивать ее было бы сейчас себе во вред, было решено… вообще ничего не говорить по данной теме.

 

Львовская областная рада выступила 23 февраля с официальным обращением к президенту в связи с приговором Стерненко, затем вечером того же дня в центре города прошел массовый митинг в поддержку Стерненко, причем с участием местных правых ультрас «Карпат», но живущий во Львове и руководящий «Тереном Захид» (объединением отделений «Нацкорпуса» в западных областях Украины) Сергей Бевз демонстративно игнорирует эти события и пишет о чем-то своем.

…но совсем уж отмолчаться не получилось

При этом люди, официально не занимающие постов в «Нацкорпусе» (в связи с чем руководство партии всегда может развести руками и сказать — а мы-то тут при чем, это все частное мнение), но сохраняющие в партии влияние, вновь ведут атаку на Стерненко.

Бывший глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов днем 23 февраля выложил в Telegram видеообращение:

«О последнем «громком» событии — приговоре Стерненко на 7 лет. Я прекрасно понимаю, что этот видеокомментарий сейчас вызовет большой шквал хейта от «проукраинской» части и порохоботов, но все же я хочу сделать это. Вы прекрасно знаете мое отношение к этому человеку… Я считаю его фейком, ненастоящим. Тем, кто предаст и продаст за деньги и хайп. Он был националистом, который не воевал. Патриотом, которого выгнали из «Правого сектора». Он был в оппозиции к Порошенко, перед которым потом извинился и встал на его сторону. А сейчас ярый ЛГБТ-активист и борец за европейские ценности. Все акции, которые сейчас анонсируются в его поддержку, на мое мнение — это просто фарс. Якобы искусственный народный гнев, который кому-то и почему-то нужен сейчас, когда нужно рвать Медведчука до последнего».

Высказался и бывший начальник разведки «Азова» (в чьей роте служил и Кудряшов) Сергей Коротких, который официально в «Нацкорпусе» вообще не состоит, но при этом регулярно появляется в эфирах разных телеканалов как спикер от партии. Перспективы пребывания Стерненко в тюрьме Коротких оценил так: «учитывая его специфические пристрастия к извращенцам из различных фондов…». Толстый-толстый намек на сексуальные меньшинства.

«Лидер гомонационалистического движения»

Эстафету обличения Стерненко от Коротких подхватило военно-спортивное объединение «Авангард», которое крутится в орбите «Нацкорпуса», демонстрируя при этом более откровенные апелляции к неонацизму, чем позволяет себе ныне партия Билецкого.

Заявление в Telegram-канале «Авангарда» выдержано в том же ключе, что и пассажи Коротких:

«Сегодня вся гомонационалистическая тусовка и, к сожалению, часть украинских правых сходит с ума из-за того, что попал в заключение один из лидеров гомонационалистического движения Сергей Стерненко. Даже те, кто относился враждебно к его персоне, решили выразить свое недовольство: мол, на его месте может быть каждый и т.д…. Всем правым прекрасно известно, чем прославилась эта личность: коммерческий активизм, уклонение от участия в боевых действиях, сотрудничество с сомнительными персонами и структурами и, наконец, выклянчивание денег из всех возможных либеральных щелей».

Наконец, не упустил возможность пнуть Стерненко и лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский: «Стерненко попал в эту историю, будучи руководителем одесского «Правого сектора», а выпутаться пытался, сделавшись либеральной говорящей головой. Так оно не работает. Перефразируя Бандеру, память о котором Стерненко порочит в собственных видео, выбирая между принципами и медийностью, чтобы не сесть в тюрьму, человек, который выбирает медийность, избавляется от принципов и попадает в тюрьму, несмотря на медийность».

Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко
Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко
© REUTERS, Viacheslav Ratynskyi
В целом очевидно, что в «Нацкорпусе» и близких ему движениях Стерненко опасаются.

Да, пока у Стерненко есть только небольшая группа поддержки, но в перспективе он может вырасти в лидера движения, сочетающего национализм и либерализм. А это для публики, пытающейся протащить в политику слегка замаскированные идеи неонацизма либо совсем уж дремучего консерватизма, крайне неприятно, потому что значительная часть их потенциальных сторонников может уйти в лагерь национал-либералов.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.

 

 