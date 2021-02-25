Во вторник, 23 февраля, приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы украинского радикала Сергея Стерненко. Его признали виновным в похищении, пытках и вымогательстве, совершенных в отношении депутата Сергея Щербича. В связи с этим сторонники Стерненко и вышли с акцией протеста под стены Офиса президента

Уже 23 февраля на поддержку Стерненко мобилизовались Молодежный националистический конгресс, «Национальный альянс», «Демократическая секира», ультрас ФК «Карпаты» (Львов). К этому списку можно добавить фанатскую группу «Гонор» из ультрас ФК «Динамо» (Киев), которая откололась от «Национального корпуса» и поддерживает Стерненко еще с прошлого года.

Однако не все так однозначно в правом политическом спектре. Для многих здесь Стерненко — персонаж непонятный и сомнительный, да еще и якшающийся с либералами, которые сотрудничают с Соросом и поддерживают секс-меньшинства (стандартный набор страшилок, который перескажут многие националисты на Украине).

Сегодня его, завтра тебя

Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга © Facebook, Serhii Filimonov

«Судья Виктор Попревич, который сегодня дал Стерненко 7 лет с конфискацией имущества, известнен тем, что выставлял на входе в свой дом бюсты Ленина и Сталина, а также забыл задекларировать мерседес. Весьма красноречивая деталь этой мрачной истории, — написал 23 февраля в Facebook Андрей Ильенко, ранее представлявший в Верховной Раде VII-го (2012 — 2014) и VIII-го (2014 — 2019) созывов партию «Свобода». — Истории о том, как недобитая антиукраинская карательная система выжила, окрепла и перешла в контрнаступление. И это произошло не сейчас, а почти сразу после революции. Позавчера она добралась до защитников Конституции, вчера до Риффмастера, сегодня до Стерненко, а завтра до любого, кто занимает проукраинскую позицию».

Пост Ильенко за двое суток репостнули более 400 человек.

«Нацкорпус» решил отмолчаться…

В силу тех же соображений стало затруднительно публично критиковать Стерненко и представителям партии «Национальный корпус», которые выступали против радикала в прошлом году. Тогда члены Нацкорпуса заявляли, что крышевавший наркоторговцев деятель, скрывавшийся в тылу от военных действий, недостоин даже называться националистом.

Сейчас за такую позицию можно получить волну встречной критики, подорвать свое реноме среди националистов, а также оказаться в ситуации, когда завтра разного рода помощь (пикеты у судов, поддержка в соцсетях и СМИ) понадобится уже членам «Нацкорпуса». А им ответят — вспомните, как вы вели себя со Стерненко?!

«Культурная столица» галицийского сепаратизма © скриншот видео 5 канал

Львовская областная рада выступила 23 февраля с официальным обращением к президенту в связи с приговором Стерненко, затем вечером того же дня в центре города прошел массовый митинг в поддержку Стерненко, причем с участием местных правых ультрас «Карпат», но живущий во Львове и руководящий «Тереном Захид» (объединением отделений «Нацкорпуса» в западных областях Украины) Сергей Бевз демонстративно игнорирует эти события и пишет о чем-то своем.

…но совсем уж отмолчаться не получилось

При этом люди, официально не занимающие постов в «Нацкорпусе» (в связи с чем руководство партии всегда может развести руками и сказать — а мы-то тут при чем, это все частное мнение), но сохраняющие в партии влияние, вновь ведут атаку на Стерненко.

Бывший глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов днем 23 февраля выложил в Telegram видеообращение:

«О последнем «громком» событии — приговоре Стерненко на 7 лет. Я прекрасно понимаю, что этот видеокомментарий сейчас вызовет большой шквал хейта от «проукраинской» части и порохоботов, но все же я хочу сделать это. Вы прекрасно знаете мое отношение к этому человеку… Я считаю его фейком, ненастоящим. Тем, кто предаст и продаст за деньги и хайп. Он был националистом, который не воевал. Патриотом, которого выгнали из «Правого сектора». Он был в оппозиции к Порошенко, перед которым потом извинился и встал на его сторону. А сейчас ярый ЛГБТ-активист и борец за европейские ценности. Все акции, которые сейчас анонсируются в его поддержку, на мое мнение — это просто фарс. Якобы искусственный народный гнев, который кому-то и почему-то нужен сейчас, когда нужно рвать Медведчука до последнего».

Высказался и бывший начальник разведки «Азова» (в чьей роте служил и Кудряшов) Сергей Коротких, который официально в «Нацкорпусе» вообще не состоит, но при этом регулярно появляется в эфирах разных телеканалов как спикер от партии. Перспективы пребывания Стерненко в тюрьме Коротких оценил так: «учитывая его специфические пристрастия к извращенцам из различных фондов…». Толстый-толстый намек на сексуальные меньшинства.

«Лидер гомонационалистического движения»





Эстафету обличения Стерненко от Коротких подхватило военно-спортивное объединение «Авангард», которое крутится в орбите «Нацкорпуса», демонстрируя при этом более откровенные апелляции к неонацизму, чем позволяет себе ныне партия Билецкого.





Заявление в Telegram-канале «Авангарда» выдержано в том же ключе, что и пассажи Коротких:





«Сегодня вся гомонационалистическая тусовка и, к сожалению, часть украинских правых сходит с ума из-за того, что попал в заключение один из лидеров гомонационалистического движения Сергей Стерненко. Даже те, кто относился враждебно к его персоне, решили выразить свое недовольство: мол, на его месте может быть каждый и т.д…. Всем правым прекрасно известно, чем прославилась эта личность: коммерческий активизм, уклонение от участия в боевых действиях, сотрудничество с сомнительными персонами и структурами и, наконец, выклянчивание денег из всех возможных либеральных щелей».

Наконец, не упустил возможность пнуть Стерненко и лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский: «Стерненко попал в эту историю, будучи руководителем одесского «Правого сектора», а выпутаться пытался, сделавшись либеральной говорящей головой. Так оно не работает. Перефразируя Бандеру, память о котором Стерненко порочит в собственных видео, выбирая между принципами и медийностью, чтобы не сесть в тюрьму, человек, который выбирает медийность, избавляется от принципов и попадает в тюрьму, несмотря на медийность».

Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Да, пока у Стерненко есть только небольшая группа поддержки, но в перспективе он может вырасти в лидера движения, сочетающего национализм и либерализм. А это для публики, пытающейся протащить в политику слегка замаскированные идеи неонацизма либо совсем уж дремучего консерватизма, крайне неприятно, потому что значительная часть их потенциальных сторонников может уйти в лагерь национал-либералов.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.