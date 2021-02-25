Уже 23 февраля на поддержку Стерненко мобилизовались Молодежный националистический конгресс, «Национальный альянс», «Демократическая секира», ультрас ФК «Карпаты» (Львов). К этому списку можно добавить фанатскую группу «Гонор» из ультрас ФК «Динамо» (Киев), которая откололась от «Национального корпуса» и поддерживает Стерненко еще с прошлого года.
Однако не все так однозначно в правом политическом спектре. Для многих здесь Стерненко — персонаж непонятный и сомнительный, да еще и якшающийся с либералами, которые сотрудничают с Соросом и поддерживают секс-меньшинства (стандартный набор страшилок, который перескажут многие националисты на Украине).
Сегодня его, завтра тебя
Правда, осуждение Стерненко на 7 лет тюрьмы, да еще и за нападение на депутата от «пророссийской партии», сделало критику бывшего главы одесского «Правого сектора»* несколько неудобной. Все же сегодня его, а завтра, может быть, и тебя. В этом контексте история Стерненко сейчас стала поводом для обобщающих рассуждений.
«Судья Виктор Попревич, который сегодня дал Стерненко 7 лет с конфискацией имущества, известнен тем, что выставлял на входе в свой дом бюсты Ленина и Сталина, а также забыл задекларировать мерседес. Весьма красноречивая деталь этой мрачной истории, — написал 23 февраля в Facebook Андрей Ильенко, ранее представлявший в Верховной Раде VII-го (2012 — 2014) и VIII-го (2014 — 2019) созывов партию «Свобода». — Истории о том, как недобитая антиукраинская карательная система выжила, окрепла и перешла в контрнаступление. И это произошло не сейчас, а почти сразу после революции. Позавчера она добралась до защитников Конституции, вчера до Риффмастера, сегодня до Стерненко, а завтра до любого, кто занимает проукраинскую позицию».
Пост Ильенко за двое суток репостнули более 400 человек.
«Нацкорпус» решил отмолчаться…
В силу тех же соображений стало затруднительно публично критиковать Стерненко и представителям партии «Национальный корпус», которые выступали против радикала в прошлом году. Тогда члены Нацкорпуса заявляли, что крышевавший наркоторговцев деятель, скрывавшийся в тылу от военных действий, недостоин даже называться националистом.
Сейчас за такую позицию можно получить волну встречной критики, подорвать свое реноме среди националистов, а также оказаться в ситуации, когда завтра разного рода помощь (пикеты у судов, поддержка в соцсетях и СМИ) понадобится уже членам «Нацкорпуса». А им ответят — вспомните, как вы вели себя со Стерненко?!
В итоге, поскольку и отказываться от прежней позиции не хотелось, и озвучивать ее было бы сейчас себе во вред, было решено… вообще ничего не говорить по данной теме.
Львовская областная рада выступила 23 февраля с официальным обращением к президенту в связи с приговором Стерненко, затем вечером того же дня в центре города прошел массовый митинг в поддержку Стерненко, причем с участием местных правых ультрас «Карпат», но живущий во Львове и руководящий «Тереном Захид» (объединением отделений «Нацкорпуса» в западных областях Украины) Сергей Бевз демонстративно игнорирует эти события и пишет о чем-то своем.
…но совсем уж отмолчаться не получилось
При этом люди, официально не занимающие постов в «Нацкорпусе» (в связи с чем руководство партии всегда может развести руками и сказать — а мы-то тут при чем, это все частное мнение), но сохраняющие в партии влияние, вновь ведут атаку на Стерненко.
Бывший глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов днем 23 февраля выложил в Telegram видеообращение:
«О последнем «громком» событии — приговоре Стерненко на 7 лет. Я прекрасно понимаю, что этот видеокомментарий сейчас вызовет большой шквал хейта от «проукраинской» части и порохоботов, но все же я хочу сделать это. Вы прекрасно знаете мое отношение к этому человеку… Я считаю его фейком, ненастоящим. Тем, кто предаст и продаст за деньги и хайп. Он был националистом, который не воевал. Патриотом, которого выгнали из «Правого сектора». Он был в оппозиции к Порошенко, перед которым потом извинился и встал на его сторону. А сейчас ярый ЛГБТ-активист и борец за европейские ценности. Все акции, которые сейчас анонсируются в его поддержку, на мое мнение — это просто фарс. Якобы искусственный народный гнев, который кому-то и почему-то нужен сейчас, когда нужно рвать Медведчука до последнего».
#СтерненкуВолю pic.twitter.com/tAFGXIdVXo— KyivPride (@KyivPride) February 23, 2021
Высказался и бывший начальник разведки «Азова» (в чьей роте служил и Кудряшов) Сергей Коротких, который официально в «Нацкорпусе» вообще не состоит, но при этом регулярно появляется в эфирах разных телеканалов как спикер от партии. Перспективы пребывания Стерненко в тюрьме Коротких оценил так: «учитывая его специфические пристрастия к извращенцам из различных фондов…». Толстый-толстый намек на сексуальные меньшинства.
Наконец, не упустил возможность пнуть Стерненко и лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский: «Стерненко попал в эту историю, будучи руководителем одесского «Правого сектора», а выпутаться пытался, сделавшись либеральной говорящей головой. Так оно не работает. Перефразируя Бандеру, память о котором Стерненко порочит в собственных видео, выбирая между принципами и медийностью, чтобы не сесть в тюрьму, человек, который выбирает медийность, избавляется от принципов и попадает в тюрьму, несмотря на медийность».
В целом очевидно, что в «Нацкорпусе» и близких ему движениях Стерненко опасаются.
Да, пока у Стерненко есть только небольшая группа поддержки, но в перспективе он может вырасти в лидера движения, сочетающего национализм и либерализм. А это для публики, пытающейся протащить в политику слегка замаскированные идеи неонацизма либо совсем уж дремучего консерватизма, крайне неприятно, потому что значительная часть их потенциальных сторонников может уйти в лагерь национал-либералов.
* Организации запрещены Верховным судом РФ.