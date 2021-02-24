Во вторник, 23 февраля, на Украину прибыла первая вакцина от коронавируса, спасая реноме президента и министра здравоохранения. В аэропорту Борисполя разгрузили партию в полмиллиона доз, чего должно хватить на вакцинацию 250 000 человек. Страна станет одной из последних в мире, где начнется вакцинация

Ранее Украина демонстративно отказалась от предложения производить у себя российскую вакцину «Спутник V». В понедельник, 22 февраля, СБУ даже отчиталась, как пресекла попытки подорвать национальную безопасность страны, задержав «несознательных» украинцев, пытавшихся выехать в Россию, чтобы привиться запрещенным к применению на Украине «Спутником V». Из-за санкций также были сорваны поставки ранее заказанной китайской вакцины. Западные же страны не торопятся помогать своим сателлитам, приберегая вакцины для себя.

В этих условиях решено было закупить индийскую вакцину CoviShield, бюджетный вариант британской вакцины AstraZenecca, производимый по лицензии для бедных стран индийской компанией Serum Institute. В страны Евросоюза эта вакцина не допускается, в отличие от оригинала AstraZenecca, что может говорить о существующих серьезных различиях. Международные регистрационные органы тоже рассматривают две вакцины отдельно и не ставят знак равенства между ними. Индийские законы позволили выдать CoviShield ускоренное разрешение уже на второй фазе испытаний, но было подчеркнуто, что вакцина одобрена для «ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях» без третьей стадии. Старт вакцинации: на Украине первый человек привился препаратом Covishield © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

Американское издание New York Times четко обозначает, что это именно «вакцина для бедных».

«Covishield будет составлять значительную часть вакцин, распространяемых Covax в странах со средним и низким уровнем доходов», — пишет издание.

На Украине Covishield спешно зарегистрировали «задним числом», так как процедура требует двух недель, но в экстренных ситуациях ее можно сокращать до пяти дней. Проще говоря, спешно стали регистрировать уже то, что по факту удалось добыть министру здравоохранения. Однако глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко в эфире «112. Украина» заявил 23 февраля, что сертификация — липовая.

«Вакцина CoviShield, которая производится в Индии… не имеет лицензии для ее применения в Украине… фармпредприятие, которое производит вакцину, не имеет европейского сертификата… Более того, сертификат для работы в Украине истек 1-1,5 года назад», — заявил Кравченко.

Индия поставляет эту вакцину бесплатно в Афганистан, Бутан, Бангладеш, Мьянму, Маврикий и ряд прочих небогатых стран. Украина оказалась единственной страной, которая ухитрилась купить бесплатную гуманитарную помощь. Закупало ее по заказу Украины агентство Crown Agents, а услуги посредника тоже пришлось оплачивать из бюджета.

Депутат Александр Дубинский, изгнанный из фракции «Слуга народа», объясняет это тем, что с бесплатной вакцины нельзя получить откат.

Первыми вакцинировать должны медперсонал, работающий с больными COVID-19. Однако, как говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко, опросы показывают, что только 38% врачей готовы сделать себе эту прививку. Врачей можно считать наиболее компетентной в вопросах вакцинации категорией населения. Чем же вызвано недоверие тех, кто должен был бы быть одним из первых в очереди на прививку? Сомнительная вакцина для Степанова. Как Украина стала заложницей политики и карьерного вопроса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко утверждает, что медики скептически смотрят на то, что закупил в Индии украинский Минздрав.

«Медики — это грамотные люди. Они профессионалы и знают, что такое вакцины, не понаслышке. Ведь вакцина — это препарат, который может принести как пользу, так и вред. А когда медики увидели, какую именно вакцину хотят привезти в Украину, то, естественно, даже больше, чем 50%, отказываются от вакцинации», — говорит Панасенко.

В первую очередь недоверие вызывает поступающая информация об эффективности этой прививки — на уровне 70% в среднем (в каких-то странах показатель был выше, в каких-то — ниже). Чем старше пациент, тем ниже эффективность. Данная вакцина оказалась также практически бесполезна для защиты от новых штаммов вируса, в особенности — от южноафриканских штаммов (разрабатывалась без их учета). Оксфордский университет сообщил на днях, что там только начинают разработку адаптации оригинальной вакцины AstraZenecca к новым штаммам, обещая закончить ее осенью. В феврале вакцину AstraZenecca забраковали ЮАР и Польша.

Что же касается ее дешевого аналога CoviShield, то он изготавливается из ослабленной версии вируса простуды шимпанзе (аденовирус). По идее, при вакцинации должен возникать иммунный ответ, вынуждающий организм вырабатывать антитела, которые в состоянии бороться с COVID-19. Из плюсов препарата можно отметить его «неприхотливость» — хранить можно при температуре +2…−8 градусов Цельсия. Среди официальных противопоказаний значатся тяжелая аллергическая реакция; повышенная температура тела; нарушение свертываемости крови или употребление антикоагулянтов; ослабленный иммунитет; беременность; грудное вскармливание; использование другой вакцины против коронавируса. Во время испытаний у людей наблюдались тяжелые побочные эффекты — от воспаления спинного мозга до летальных исходов. Зеленский вакцинируется вместе с военными © president.gov.ua

Президент Зеленский ранее обещал сам уколоться закупленной для украинцев вакциной. Он также заявил, что она — «одна из лучших в мире». Неужели он подвергнет риску свое здоровье? Telegram-канал «Сплетница» полагает, что для видимости ВИП-персоны будут колоть что-нибудь безвредное.

«На Банковой обсуждают вариант манипуляции с вакцинацией, когда ЛОМам будут колоть на камеру глюкозу, а не индийский препарат. Пока удалось найти 20 ЛОМов и несколько знаменитостей второго эшелона, готовых сделать вакцинацию, но выглядит это все очень примитивно», — пишет «Сплетница».

Однако закупкой бесплатной и малоэффективной вакцины Киев не ограничится. Министр здравоохранения также заявил на брифинге, что Украина примет участие в клинических испытаниях новой индийской вакцины Bharat Biotech, которую будут выпускать в форме капель в нос — во втором и третьем этапе испытаний. А ведь еще пару недель назад президент Зеленский на форуме «Украина 30», посвященном вакцинации, заявил по поводу вакцины «Спутник V», что «украинцы — не кролики, чтобы над ними экспериментировать».