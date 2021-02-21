Споры о том, где живет бывший президент Украины, ведутся не первый год. Причин этому несколько - скрытность экс-президента, наличие разнообразных слухов и нежелание окружения Януковича поставить в этом вопросе раз им навсегда точку

В ночь с 22 на 23 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул Украину. 28 февраля президент-беглец провел пресс-конференцию в Ростове-на-Дону. Фраза про Ростов с тех пор стала на Украине нарицательной.

Впрочем, «правительство в изгнании», как Чан Кайши на Тайване, Янукович не создал — ни в Москве, ни в Крыму, ни в Донецке. И аналога «Сражающейся Франции» Де Голля тоже не возглавил. Хотя было наивно ожидать иного от человека, который даже 22 февраля 2014 года звонил из Харькова Дмитрию Ярошу с просьбой не трогать его роскошную резиденцию в Межигорье.

Кстати, где же именно обосновался президент-изгнанник уже после госпереворота? Как Янукович «украл» Музей Майдана: куда пропали деньги на мемориал погибшим в феврале 2014 года © maidanmuseum.org

Ростов-на-Дону

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк настаивает — в Ростове-на-Дону. 27 августа 2017 года, когда в российских СМИ уже появилась вполне конкретная информация о доме Януковича на Рублевке (об этом ниже), Сердюк заявил телеканалу «112 Украина»: «Адрес не соответствует действительности. Адрес, который полностью совпадает с его местом жительства, — это Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81 (так на сайте телеканала. — Авт.), поэтому вся информация, которая распространялась в последнее время, не соответствует действительности. И адрес подтвержден, туда ездили много раз журналисты, предоставлены все документы».

Справедливости ради стоит отметить, что, по имеющейся информации, дом в Ростове-на-Дону у экс-президента вроде бы действительно имеется. Репортаж о нем показала 11 января 2016 года «Телевизионная служба новостей» (ТСН) на канале «1+1»: «Журналисты приехали по адресу, который дал сам Янукович, когда приглашал для проведения с ним следственных действий сотрудников украинской Генпрокуратуры. О месте расположения дома рассказали в окружении самого беглеца».

Конечно, это не Межигорье, но достаточно статусно: «Дом беглеца Виктора Януковича в Ростове-на-Дону расположен в закрытом коттеджном городке и находится под государственной охраной. Соседями разыскиваемого украинца являются полковник ФСБ, состоятельные бизнесмены, советник губернатора и мэр одного из российских городов. Коттеджный городок из семи домов расположен за большим забором и граничит с юридическим институтом российского МВД… Эта территория бдительно охраняется. Ворота открывают только для хозяев имений. Купить здешнее жилье можно за 60 млн. российских рублей. Это почти миллион евро».

17 марта 2017 года репортаж из Ростова-на-Дону показали в новостной программе «Сегодня» на телеканале «Украина». Адрес тот же: «Высокий забор, закрыта территория и полицейская охрана. Рядом — институт МВД, а напротив — 16-этажка… С закрытой территории к съемочной группе «Сегодня» выходят полицейские. Проверяют документы и просят подождать. Через несколько минут подходит мужчина, говорит, что он представитель владельцем дома, который арендует Янукович». Представился Александром. Александр Ходаковский о том, как ровно семь лет назад Янукович проиграл Евромайдану © предоставлено Александром Ходаковским

Благодаря присутствию этого Вергилия съемочной группе телеканала «Украина» удалось попасть на охраняемую территорию и даже снять тот самый дом, который арендует Янукович. Правда, только из-за забора: «По словам представителя арендодателя, здесь два этажа и мансарда, на территории есть бассейн, тренажерный зал. Общая площадь дома 300 квадратных метров, территория — 12 соток».

По словам представителя арендодателя, Януковича охраняет личная охрана, вся территория просматривается видеокамерами. «Здесь, уверяет Александр, беглый президент живет постоянно, с семьей. С кем именно, с сыном или гражданской женой, не уточнил».

В тот же день, 17 марта 2017 года, интернет-издание «Украинская правда» (УП) опубликовала и копию договора найма жилого помещения, заключенного 2 января 2017 года лично Виктором Януковичем. Сумма за аренду дома площадью 490,1 квадратный метр (стоит отметить, что у дома есть и подземный этаж) составляет 100 тыс. рублей в месяц. В договоре четко указан адрес дома — улица Еременко, дом 8, корп. В.

Источником этой информации, судя по всему, выступил все тот же адвокат: «Как пояснил УП адвокат Януковича Виталий Сердюк, говорится о договоре аренды, который Янукович перезаключил с владельцем дома. Сам договор в 2017 году подписан 2 января. По словам Сердюка, Янукович заключал соответствующие договоры об аренде этого дома еще с 2014 года. Однако в УП были переданы копии договоров только 2015, 2016 и 2017 годов».

Итак, это — официальная резиденция бывшего украинского президента в России. Если бы Янукович остался на Украине, то повторил бы судьбу Каддафи — Поклонская © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Рублевка

Между тем, еще в феврале — марте 2014 года появилась информация, что Янукович обосновался в Москве, точнее — в элитном поселке на Рублевском шоссе.

«Со вчерашнего дня там появился новый жилец под охраной. Он вечером гулял по тропинкам и чувствовал себя как дома», — сообщил 27 февраля 2014 года РБК глава партии «Альянс зеленых», бывший замглавы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олег Митволь. И уточнил: «Этот подмосковный дом продавался за 52 млн. (долларов. — Авт.) больше года, и никто его не покупал. Вчера приехали граждане с украинскими паспортами и, не торгуясь, купили его».

Можем поздравить наших украинских —братьев беженцев с приобретением вчера дома в поселке Барвиха за 52 млн$… Рублевке слава!!! — Oleg Mitvol (@MitvolTV) February 27, 2014

Митволь, к слову, и сам небедный человек (баллотируясь в 2016 году в Государственную Думу, официально задекларировал за предыдущий год доход в 63,9 млн. рублей), тоже имеет дом на Рублевке в коттеджном поселке «Горки-8» и регулярно бывает в гостях у других богатых людей, обосновавшихся в этом элитном районе. Так что ничего удивительного, если бы он был в курсе, кто и когда купил там дорогой дом.

Впрочем, как заявил 18 марта 2014 года источник «Московского комсомольца» среди рублевских риэлторов, эта информация имеет лишь частичную достоверность: «Он действительно рассматривал покупку недвижимости именно в «Садах». Одна из версий — что Виктор Федорович готов был выложить за временное жилье не больше 35 миллионов долларов. За эти деньги продавался там только один дом. Возможно, он не пришелся по душе президенту… В итоге навстречу Януковичу мог пойти его земляк, бизнесмен Александр Сучак — именно он является собственником того особняка, который сейчас растиражировали все СМИ и который Сучак сдал в аренду Януковичу… А знаете, откуда родился миф о том, что президент выкупил хоромы? Александр Сучак действительно выставлял свой дом на продажу, но после сдачи в аренду это предложение снял. Митволь, по всей видимости, проанализировал информацию и выдал ее за эксклюзив». Гримируется до неузнаваемости. Экс-депутат рассказал, как шифруется Янукович © РИА Новости/Владимир Трефилов

Риэлтор, кстати, высоко оценил дом, на котором остановил свой выбор бывший президент: «Это шикарный дом! Один из лучших в поселке. Внутри — мебель из дорогих пород дерева, там есть холодильник для шуб, винные погреба, бассейны, несколько спален, ну и так далее».

31 марта 2014 года «МК» сообщил, что его журналистам удалось побывать внутри новой резиденции Януковича (не уточняя, идет ли речь про дом Сучака или нет): «Общая площадь дома — 850 кв. метров. Помимо модной гостиной, на первом этаже имеется также гардеробная, кухня, обеденный зал, техническая кухня, две гостевые спальни со своими санузлом, СПА-зона: бассейн с противотоком, гидромассажем. На втором этаже — хозяйский блок — с большой спальней, ванной комнатой, мужской и женской гардеробной, кабинетом с переговорной, зоной отдыха с камином, выходом на большую террасу и чайная комната. На участке также расположен 2-уровневый вспомогательный дом, площадью 370 кв. метров, в котором расположены помещение для персонала, санузел, комната охраны, гараж на 3 машины, коммуникации и прачечная». Все это богатство экс-президент снимал, по данным издания, за 50 тыс. долл. (1,8 млн. рублей) в месяц.

Возможно, Янукович действительно ненадолго остановился в этом доме, либо же это была умелая операция для отвлечения внимания от того подлинного места, где именно он находится. Дело Майдана: Янукович сделал неожиданное предложение © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В феврале 2015 года на Рублевке побывала съемочная группа телеканала «Украина», пытавшаяся найти здесь резиденцию беглого президента, но без особого успеха.

Спустя два с половиной года обсуждение тему дома Януковича на Рублевке актуализировал певец Иосиф Кобзон, упомянувший 25 августа 2017 года в интервью изданию dni.ru: «В Баковке забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем «китайская стена» — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами».

После этого поисками дома снова занялись журналисты. 27 августа 2017 года репортаж с Рублевки опубликовала «Страна», 30 августа «ТСН», а 1 сентября 2017 года — «Медуза».

Исходя из описания Кобзона, установить адрес было несложно, хотя и тут произошла путаница — все же коттедж Кобзона по адресу граничит с несколькими домами. ТСН предположила, что Янукович живет в доме по улице Лесной, 21а, а «Медуза» считает, что речь идет о доме по адресу Парковая аллея, 11. Последний дом когда-то принадлежал «красному маршалу» Семену Буденному, а исполинский глухой забор из красного кирпича вокруг дачи местные жители действительно называют «китайской стеной».

Интересно, что похожий исполинский кирпичный забор виден и на заднем фоне фотографии, опубликованной режиссером Оливером Стоуном, бравшим 30 декабря 2014 года интервью у Виктора Януковича.

Дом по адресу Парковая аллея, 11 принадлежит ФГБУ «Русичи» при МВД и по официальной информации Росреестра предназначен «для дома приемов, размещения иностранных специалистов». Так что не исключено, что Янукович проживает там и бесплатно. При том, что сама резиденция представляет трехэтажный особняк площадью 2076 квадратных метров, рядом с которым расположено двухэтажное здание с бассейном длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения.

Некоторые жители окрестных домов сообщили «Медузе», что в январе 2016 года видели Януковича, прогуливавшегося в местном парке. Но, по их словам, в целом президент и его охрана «ведут себя скромно, не шумят и не привлекают внимания».

К слову, официально резиденцию и в Межигорье под Киевом Янукович тоже «арендовал».

Крым

Есть еще и третья локация, где могут проживать члены семье Януковича.

23 марта 2015 года в Севастополе похоронили младшего сына бывшего президента — 33-летнего Виктора Януковича-младшего, утонувшего в озере Байкал. Его брат, Александр Янукович, сообщил 24 марта 2015 года «Комсомольской правде — Крым»: «Мы решили похоронить брата тут, потому что он очень любил Крым, а тем более Севастополь, и в Свято-Никольском храме он бывал не раз. Кроме того, на полуострове живет наша мать, и ей будет легче навещать здесь могилу брата. Что же касается меня, то я опустошен, хочу скорее улететь в Питер или в Москву».

По данным некоторых иностранных СМИ, Людмила Янукович живет в усадьбе общей площадью 1,2 га, находящейся в Большой Ялте между поселками Массандра и Никита. В «семье» это место называли «чайным домиком».

Это место хорошо известно журналистам — Янукович еще в 2003 году добился перевода этого участка от Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарыч» в аренду «Межрегиональному промышленному союзу», после чего в 2004-м там была возведена усадьба, представляющая ныне трехэтажный особняк площадью 2345 квадратных метров. На момент Евромайдана расположенный на берегу моря участок с еще не достроенной усадьбой оценивался примерно в 25 млн. долл.

«В настоящий момент 70-летняя Людмила Янукович ведет в поместье затворнический образ жизни. Территория находится под неусыпной охраной», — констатировали год назад журналисты Радио «Свобода».

В целом, как видим, и бывший президент, и его семья стараются не привлекать к себе особого внимания. Как политическая фигура Янукович утратил значение уже в мае 2014 года после признания итогов внеочередных президентских выборов на Украине.