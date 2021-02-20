Введённые СНБО вечером 19 февраля санкции в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко серьёзно осложнят отношения с Россией. Для Украины это будет иметь катастрофические последствия

Выступая на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: «Сегодня совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, на которых с сегодняшнего дня будут наложены санкции».

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Украинские оппозиционеры назвали санкции СНБО репрессиями © Оппозиционная платформа - За жизнь

Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака. Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля.

«Санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука… Они (супруги. — Ред.) не имеют права его продавать, закладывать и пользоваться», — пояснил Данилов.

Спустя несколько часов после завершения заседания секретарь СНБО рассказал журналистам, что Совет своё решение о санкциях принял единогласно.

«На заседании СНБО был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы. Я могу сказать, что голосование было почти единодушным, один человек проголосовал с небольшим замечанием. Была ситуация, связанная с тем, что надо вносить в закон о санкциях дополнительные аргументы», — рассказал Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Такое единодушие может выйти Украине боком.

Разрывая отношения с Россией

В ОПЗЖ предсказуемо осудили решение СНБО.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — гласило заявление партии.

В ОПЗЖ назвали режим президента Украины Владимира Зеленского «политическим банкротом, лишившимся доверия и поддержки граждан». Опасная гастроль. С Медведчука всё только начинается © president.gov.ua

«Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима», — гласило заявление политсилы.

В партии предрекли и последствия действий Зеленского для внешней политики.

«В течение последних лет Виктор Медведчук оставался одним из очень немногих людей, к чьему мнению прислушиваются в Кремле, кто упорно доказывал возможность деэскалации, а далее и нормализации отношений между странами. За что не снискал особой любви московских ястребов», — заявил народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

По его словам, те, кто на Украине «ежедневно кричит о том, что "Кремль ведёт работу по уничтожению Украины", нагло лгут и знают это».

«Такую работу в России ещё даже не начинали. И потому миллиарды заработанных в России трудовыми мигрантами долларов до сих пор поступают в Украину, на наших заправках есть топливо, металлургический экспорт идёт через Керченский пролив и многое другое. Будем надеяться, что так останется и впредь. Но Зеленский и его подпевалы очень стараются, чтоб было иначе. Мирный процесс по Донбассу они уже заморозили до собственного бесславного ухода», — подчеркнул Волошин.

В России уже прокомментировали происходящее на Украине. Руслан Бизяев: С санкциями против Медведчука началось переформатирование политики Украины © Facebook, Руслан Бизяев

«Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз. Но мы живём во время двойных стандартов. Поэтому нет заявлений ни Европарламента, ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни Госдепартамента США, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам», — заявил 19 февраля председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, «такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан».

Однако действия Зеленского неожиданно могут ударить и по нему самому.

Кто следующий?

Ещё до заседания 19 февраля многие гадали, кто будет следующим, на кого обратит свой гнев президент Украины. Среди таких фигур называл предшественника Зеленского на президентском посту Петра Порошенко и Анатолия Шария — блогера и медиаэксперта, чья политическая сила показала хороший результат на последних местных выборах и чей электорат во многом пересекается с электоратом самого Зеленского. Порошенко приготовиться. Чего ждать от заседания СНБО Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В эфире «Свободы слова Савика Шустера» Данилов подтвердил, что в будущем применение СНБО как карательного органа продолжится.

«Когда я здесь говорю какие-то слова, то я должен нести за них ответственность. Когда я в прошлый раз сказал, что продолжение следует, поверьте, продолжение следует. Дальше будут офшоры, далее будет собственность, далее будет всё, что украли с 1991 года, возвращено украинскому народу. И поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите ещё больше и интереснее. И там будут депутаты, и там будут люди, которые никогда не работали нигде, а владеют огромным состоянием. И в том числе это касается украинских недр», — подчеркнул Данилов.

В то же время сегодня на Украине разгорается скандал, связанный с самим Зеленским. Дело в том, что санкции против Медведчука, его жены и однопартийца Козака вводились под предлогом борьбы с терроризмом и финансированием терроризма. И всё бы хорошо, но 18 февраля один из лидеров ополчения Донбасса — Игорь Безлер, известный также под позывным Бес, сообщил, что в своё время Зеленский гостил у него.

«Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить его 17 апреля 2014 года в Горловке в баре "Берлога" на пл. Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет», — отметил он.

Позже в интервью Шарию Безлер рассказал, что Зеленский заплатил бойцам ополчения за охрану.

«К деньгам я особого отношения не имел, но определённая сумма была привезена в УВД. Мои люди часть денег привезли. Не скажу, что это были большие деньги, но на первое время на еду хватило», — отметил он.

ДНР на Украине считают террористической организацией. Таким образом, по украинским законам Зеленский де-факто спонсировал терроризм.

Однако вряд ли он станет следующим, в отношении которого СНБО введёт санкции. А вот слова Данилова о недрах заставят вздрогнуть сразу нескольких украинских олигархов. И первые из них — владелец ряда угольных шахт Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, чья компания «Укрнефтебурение» обладает лицензией на разработку одного из богатейших нефтегазоконденсатных месторождений на Украине — Сахалинского, что в Харьковской области.

А слова Данилова об офшорах с большой вероятностью могут относиться к Порошенко — попадавшему в офшорные скандалы даже в годы своего президентства.

Ещё одним олигархом, в отношении которого могут ввести санкции, ряд источников называет Дмитрия Фирташа, некоторые предприятия которого работают в том же Крыму.

Тем самым Зеленский сознательно или нет пошёл по пути четвёртого президента Украины Виктора Януковича. Он начал формировать в отношении себя олигархический консенсус — сплачивать против себя олигархов. В конечном итоге это привело Януковича к Майдану, трагическая развязка которого отмечается в эти дни.

Однако Майдан не был бы возможен без поддержки Запада и прежде всего США. Судя по всему, Зеленский убеждён, что с этой стороны для него угроз не существует и напротив — Штаты только поддержат расправу с украинскими олигархами.

Остаётся лишь один вопрос: выдержит ли Украина эту борьбу?