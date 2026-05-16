"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя
Если боевые действия на Украине остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике и лишится своей значимости — её движение на обочину ускорится. Поэтому цели Европы и Украины совпадают: им нужен шум вокруг переговоров. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-05-16T05:30
Журналист спросил эксперта, почему Европа так активно стремится участвовать в переговорах по Украине.
По мнению Маркосян, если боевые действия на Украине остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике, а также лишится своей значимости — она будет еще быстрее скатываться на обочину современного мира.
По словам публициста, у Киева и Брюсселя сейчас общие интересы. "Поэтому цели Европы и Украины на данном этапе совпадают полностью. Им нужно продолжать шумную шоу-политическую игру. Переговоры — это возможность оживить тему, хотя их результат очевиден уже сейчас", — пояснила Маркосян.
Она отметила, что отношения США и Европы ухудшились, и Вашингтон не собирается их улучшать в ущерб своим интересам.
Соединенные Штаты будут это использовать, что лишний раз подтверждает тема вывода американских войск из Германии, констатировала собеседница Украина.ру.