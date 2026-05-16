https://ukraina.ru/20260516/evropa-skatitsya-na-obochinu-mira-elena-markosyan-o-peregovorakh-po-ukraine-i-strakhakh-bryusselya-1079048158.html

"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя

"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя - 16.05.2026 Украина.ру

"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя

Если боевые действия на Украине остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике и лишится своей значимости — её движение на обочину ускорится. Поэтому цели Европы и Украины совпадают: им нужен шум вокруг переговоров. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-05-16T05:30

2026-05-16T05:30

2026-05-16T05:30

новости

украина

европа

брюссель

елена маркосян

украина.ру

германия

главные новости

главное

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg

Журналист спросил эксперта, почему Европа так активно стремится участвовать в переговорах по Украине.По мнению Маркосян, если боевые действия на Украине остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике, а также лишится своей значимости — она будет еще быстрее скатываться на обочину современного мира.По словам публициста, у Киева и Брюсселя сейчас общие интересы. "Поэтому цели Европы и Украины на данном этапе совпадают полностью. Им нужно продолжать шумную шоу-политическую игру. Переговоры — это возможность оживить тему, хотя их результат очевиден уже сейчас", — пояснила Маркосян.Она отметила, что отношения США и Европы ухудшились, и Вашингтон не собирается их улучшать в ущерб своим интересам. Соединенные Штаты будут это использовать, что лишний раз подтверждает тема вывода американских войск из Германии, констатировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен" на сайте Украина.ру.

украина

европа

брюссель

германия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, брюссель, елена маркосян, украина.ру, германия, главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, новости украины, украина.ру дзен, сша, сво, международные отношения, международная политика