"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя - 16.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260516/evropa-skatitsya-na-obochinu-mira-elena-markosyan-o-peregovorakh-po-ukraine-i-strakhakh-bryusselya-1079048158.html
"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя
"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя - 16.05.2026 Украина.ру
"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя
Если боевые действия на Украине остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике и лишится своей значимости — её движение на обочину ускорится. Поэтому цели Европы и Украины совпадают: им нужен шум вокруг переговоров. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-05-16T05:30
2026-05-16T05:30
новости
украина
европа
брюссель
елена маркосян
украина.ру
германия
главные новости
главное
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
Журналист спросил эксперта, почему Европа так активно стремится участвовать в переговорах по Украине.По мнению Маркосян, если боевые действия на Украине остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике, а также лишится своей значимости — она будет еще быстрее скатываться на обочину современного мира.По словам публициста, у Киева и Брюсселя сейчас общие интересы. "Поэтому цели Европы и Украины на данном этапе совпадают полностью. Им нужно продолжать шумную шоу-политическую игру. Переговоры — это возможность оживить тему, хотя их результат очевиден уже сейчас", — пояснила Маркосян.Она отметила, что отношения США и Европы ухудшились, и Вашингтон не собирается их улучшать в ущерб своим интересам. Соединенные Штаты будут это использовать, что лишний раз подтверждает тема вывода американских войск из Германии, констатировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен" на сайте Украина.ру.
украина
европа
брюссель
германия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:10:1072:814_1920x0_80_0_0_d5b3d29849e9d5db11e1ebc808bb8843.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, брюссель, елена маркосян, украина.ру, германия, главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, новости украины, украина.ру дзен, сша, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Европа, Брюссель, Елена Маркосян, Украина.ру, Германия, Главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, Новости Украины, Украина.ру Дзен, США, СВО, международные отношения, Международная политика

"Европа скатится на обочину мира": Елена Маркосян о переговорах по Украине и страхах Брюсселя

05:30 16.05.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Если боевые действия на Украине остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике и лишится своей значимости — её движение на обочину ускорится. Поэтому цели Европы и Украины совпадают: им нужен шум вокруг переговоров. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Журналист спросил эксперта, почему Европа так активно стремится участвовать в переговорах по Украине.
По мнению Маркосян, если боевые действия на Украине остановятся, Европа тут же потеряет в экономике, политике, а также лишится своей значимости — она будет еще быстрее скатываться на обочину современного мира.
По словам публициста, у Киева и Брюсселя сейчас общие интересы. "Поэтому цели Европы и Украины на данном этапе совпадают полностью. Им нужно продолжать шумную шоу-политическую игру. Переговоры — это возможность оживить тему, хотя их результат очевиден уже сейчас", — пояснила Маркосян.
Она отметила, что отношения США и Европы ухудшились, и Вашингтон не собирается их улучшать в ущерб своим интересам.
Соединенные Штаты будут это использовать, что лишний раз подтверждает тема вывода американских войск из Германии, констатировала собеседница Украина.ру.
Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаБрюссельЕлена МаркосянУкраина.руГерманияГлавные новостиглавноепереговорыновости переговоровНовости УкраиныУкраина.ру ДзенСШАСВОмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния