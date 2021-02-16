В пятницу, 19 февраля, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нём ожидается принятие судьбоносных для страны решений

О грядущем заседании утром 13 февраля сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский анонсировал секретное заседание СНБО © пресс-служба президента Украины

«Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро», — указывалось в сообщении пресс-службы.

Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку к заседанию, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.

О важности заседания СНБО для страны заявил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«На следующей неделе состоится очередное резонансное заседание… Совета национальной безопасности и обороны). С весьма и весьма многообещающей «закрытой» (пока, правда) повесткой. И несомненно, что в итоге оно обязательно спровоцирует очередную нервную реакцию у определенной части политико-бизнесовой элиты страны. Почему? Потому что иначе никак не получается расшевелить это застоявшееся болото», — написал он 13 февраля в Facebook.

Подоляк — бывший главред издания «Обозреватель». В Офис президента он пришёл в начале апреля 2020 года.

«Кабинет 383 в Офисе президента занял Михаил Подоляк, которого прочат на место Кирилла Тимошенко. Подоляк — во времена Левочкина был «смотрящим» от него за Александром Поповым, и.о. главы Киевской горадминистрации», — написал тогда нардеп Александр Дубинский у себя в Telegram-канале.

Сам же Подоляк утверждал, что будет лишь советником главы ОП Андрея Ермака. СМИ же указывали, что на Подоляка возложат важную миссию — коммуникацию с массмедиа. Секретарь СНБО объяснил Международной федерации журналистов блокировку каналов © Facebook, Олексій Данилов

Как бы то ни было, заявление Подоляка, а также его пояснения, почему именно заседание СНБО должно всколыхнуть страну, вызвали резонанс.

Президентская дубина

СНБО по Конституции Украины является координационным органом при президенте страны по вопросам национальной безопасности и обороны.

Однако решение СНБО 3 февраля о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака, из-за которых попытались прекратить деятельность трёх оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, показало, что этот орган может сыграть значительную роль в политике страны.

«Почему президент предпочитает инструменты СНБО? Все просто. Потому что надоедает ждать конкретных решений от соответствующих исполнительных или законодательных органов. Надоедает смотреть на то, как опять пытаются заякориться традиционные «решальческие» принципы. Разумеется, под бесконечные патриотические и/или пророссийские переживания о судьбах простых граждан…» — заявил Подоляк.

Таким образом, советник главы Офиса президента подтвердил, что СНБО в стране начинает использоваться как «президентская дубина». При этом одной из причин этого Подоляк назвал медлительность и нежелание Верховной Рады брать на себя ответственность за радикальные решения. Зеленский анонсировал секретное заседание СНБО © пресс-служба президента Украины

Кроме того, он заявил, что Зеленский и дальше намерен использовать такой инструмент, как Совет национальной безопасности и обороны.

«Президент реально хочет поменять привычную архитектуру нашей политики. Избавиться от всех этих кулуарных традиций «решать что-то в тени», заговорщицки блокировать любые инициативы, входить в банальные отраслевые договорняки. Все должно быть прозрачно…

Ещё одна причина: решения СНБО — это ведь, по сути, его прямой инструмент влияния на сложные ситуации. Те самые ситуации, которые не разрешаются у нас годами и которые постоянно тянут нас на дно. Абсолютно легитимный и конституционный инструмент, кстати. А учитывая персональный состав Совбеза, вполне можно говорить о том, что данные коллегиальные решения — это по умолчанию итоговые консенсусные решения правящей элиты в целом. Как бы это больно ни звучало для наших «вечных» политиков…» — подчеркнул Подоляк.

Особый акцент он сделал и на борьбе с олигархами.

«Самая важная причина. Это постоянный обман со стороны фронтменов классических политических групп (олигархических партий). В собственных промо/клипах они, конечно, обещают прозрачность, открытость, электронные декларации, антикоррупцию, снижение своих отраслевых лоббистских аппетитов, но потом… Потом они тушкой упираются категорически, кулуарно отказываясь от любых реформ, которые позволят нам иметь чуть другое — прозрачное — государство», — указал советник главы Офиса президента.

При этом он не приоткрыл завесу тайны над тем, что именно будут обсуждать на заседании 19 февраля.

Однако события, произошедшие до и после этого, а также ряд заявлений ведущих политиков Украины, позволяют предположить, о чём пойдёт речь в пятницу.

Уничтожение инакомыслящих, приведение олигархов к покорности и Донбасс

В понедельник, 15 февраля, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко приоткрыл завесу тайны над тем, что же рассмотрят на заседании СНБО через четыре дня.

«Сегодня Служба безопасности Украины ведет уголовное дело по ч. 5 ст. 258 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса, в рамках которого происходит множество процессов. В зависимости от действий следователей и от того, как будут верифицированы лица по этому делу, аппарат СНБО готовит документы на заседание совета. Ближайшее заседание состоится в эту пятницу по поручение президента», — рассказал Корниенко.

Таким образом, можно предположить, что речь пойдёт о трёх проблемных телеканалах — ZIK, «112 Украина» и NewsOne, попытка закрытия которых наделала много шума на Украине и за её пределами. Обострение в Донбассе: ДНР обвиняет Киев в теракте © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

За это украинскую власть раскритиковали и ряд зарубежных партнёров. Несмотря на заявления Зеленского о том, что его решение поддержали послы «Большой семёрки» и другие западные партнёры, ряд международных организаций выразили озабоченность происходящим.

Внутри страны в атаке на каналы усмотрели месть Зеленского за высокие рейтинги связанной с этими СМИ политсилы — «Оппозиционной платформы — За жизнь». Именно ОПЗЖ, а также иные политсилы, играющие на том же электоральном поле, сегодня являются основной угрозой для президента, избиратели которого чувствуют себя преданными.

«Я думаю, будут добивать ОПЗЖ и «Партию Шария» по всем направлениям. Раненного зверя оставлять не стоит. Будут загонять. И когда многие говорили о том, что сейчас ОПЗЖ подаст в суд, выведет людей на митинг, а Зеленский сдаст назад, я сразу же говорил о том, что с телеканалами можно распрощаться», — заявил в интервью изданию Украина.ру бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв.

При этом слова Подоляка позволяют предположить, что на одной ОПЗЖ Зеленский не остановится, а возьмётся и за других игроков на политической арене — влиятельных олигархов. Впрочем, это не столько его желание.

«Это не инициатива Зеленского. Это инициатива Запада. Западу нужно убрать олигархов. Их вина, как в басне у Крылова, что кушать Западу хочется самому. Олигархи мешают зайти на Украину крупным финансово-промышленным компаниям <…> Судьба всех олигархов на Украине будет плачевна», — рассказал Царёв.

Однако есть ещё проблема, которую на заседании СНБО могут попытаться решить или, скорее, создать. Речь о Донбассе.

В регионе в последнее время наблюдается обострение. В воскресенье, 14 февраля, от подрыва мины в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Порошенко призвал вернуть ВСУ в окопы в Донбассе © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак

«Рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований путем дистанционного подрыва мины; халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач», — заявил Зеленский вечером 15 февраля по прибытию на Украину из ОАЭ.

Он дал руководству ВСУ десять дней на расследование инцидента.

Несколькими часами ранее его предшественник на президентском посту Пётр Порошенко потребовал вернуть ВСУ на передовую.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года», — заявил Порошенко на согласительном совете в Верховной Раде.

А утром в тот же день в Горловке при помощи фугаса в своём автомобиле был взорван один из командиров Народной милиции ДНР Сергей Попов с позывным Длинный. Взрыв прогремел, когда он вёз в школу свою дочь. Попов получил ранения и выжил. Его дочь была контужена.

В ДНР обвинили во всём Украину. Позже пресс-служба Народной милиции заявила о том, что украинские спецслужбы готовят новый теракт. По данным Народной милиции, группа саперов под руководством сотрудников СБУ уже неделю работает в районе КПВВ «Новотроицкое».

«Не исключаем, что их действия связаны с подготовкой провокации с целью попытаться обвинить республику в разведывательно-диверсионной деятельности», — заявили в пресс-службе Народной милиции.

«Новотроицкое» СБУшники выбрали из-за большого скопления мирных жителей.

«Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной», — отметили в пресс-службе.

Не исключено, что на заседании СНБО будут приняты решения по Донбассу. С учётом того, что на Украине резко обострилась воинственная риторика даже тех политиков, которые ранее выступали с умеренных позиций, нельзя исключать, что на Банковой примут решение не только давить на олигархов, но и начать подготовку к военной операции в Донбассе.

В общем, за заседанием СНБО на Банковой 19 февраля будут следить многие. И это несмотря на то что часть его пройдёт в закрытом режиме.