В Киеве снова заявляют, что Минские соглашения в той редакции, в которой они были подписаны, выполнить практически невозможно. Об этом в субботу, 13 февраля, сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью на канале «Украина»

По его словам, спустя шесть лет после подписания Минских соглашений «фактически ощутимых результатов нет». Ермак отметил, что ему иногда кажется, что соглашения в существующей редакции «подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно…».

При этом он подчеркнул, что «Украина, и президент (Владимир Зеленский. — Ред.) много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны».

По мнению главы ОП, одну из ключевых ролей в прекращении конфликта в Донбассе могут сыграть США. Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук говорил о необходимости присоединения США к «нормандскому формату».

Ермак также отметил, что «украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнёров, Германии и Франции».

Что касается режима прекращения огня, то, по словам Ермака, он сохраняется, хотя украинская армия и несёт потери, но они «в разы меньше», чем, например, в аналогичный период год тому назад.

Не выполняет Киев, а санкции — на Россию?

Важным тут представляется признание того факта, что Киев не видит возможности выполнить Минские договорённости в том виде, в каком они были подписаны.

Впрочем, подобные заявления звучат не в первый раз, напомнил в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов.

«Зеленский заявлял вполне публично, что в таком виде Украина никак не может выполнить Минские соглашения, заявлял о том, что — нет, мы никогда не пойдём на то, чтобы выборы провести до того, как получим контроль над границей… То есть это звучало из уст самых высших особ этой державы. То же самое заявлял, скажем, и Леонид Кравчук, представляющий Украину в Минских переговорах», — сказал Корнилов в интервью изданию Украина.ру.

Он добавил: «Тем поразительнее, на самом деле, что многие высшие деятели Украины прямо говорят о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения, во всяком случае, в том виде, в каком они подписаны, а Германия и Франция постоянно делают вид, что Украина всё выполняет. И нужно накладывать санкции на Россию за невыполнение этих соглашений».

По мнению эксперта, нужно «все подобные заявления выносить на официальный уровень, на уровень межгосударственных отношений», и требовать от Киева объяснений своей позиции, в первую очередь «перед Францией, Германией, ОБСЕ — гарантами Минских соглашений».

«Прямое столкновение»

Политтехнолог Марат Баширов считает, что в том, что Минские соглашения не выполняются, нет вины России, «а не реализуются они по одной причине, которая известна всем: Киев и не собирался реализовывать».

«Они (украинские власти. — Ред.) заключали Минские соглашения для того, чтобы остановить наступление ополченцев, они спасали свою шкуру. А выполнять они их не будут», — сказал эксперт.

По его словам, для США, в отличие от Франции и Германии, выгодно как раз невыполнение «Минска-2», выгодно сохранять тлеющий конфликт в Донбассе, это позволяет оказывать давления на Россию.

«Господин Зеленский это всё прекрасно понимает, это его, как ему кажется, хитрая игра, которую никто не видит. Но на самом деле, когда он говорит про США в «нормандском формате», он имеет в виду разрешение этой ситуации военным путём, то есть он надеется привлечь американских военных и НАТО. Но ведь это прямое столкновение будет с Россией, совершенно очевидно и понятно», — констатировал Баширов.

«Вне зависимости от Минских соглашений»

Позиция России тоже вызывает вопросы, причём и внутри самой России. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько отметил в интервью изданию Украина.ру, что у РФ «нет идеологии, нет чёткой стратегии — мы реагируем на какие-то вызовы внешние и осуществляем действия, которые являются по сути реактивными». Вот и Минские соглашения со стороны Москвы — «это чисто реактивное действие, точнее результат реактивных действий…».

Безпалько подчеркнул, что такую ситуацию необходимо исправлять, надо, поставив определённые цели и задачи, «менять характер собственного государства».

Что до Минских соглашений, то, по словам эксперта, Украина с первого дня не собиралась их соблюдать, и сейчас даже несколько странно их обсуждать, они — «давным-давно умерли, уже истлели и превратились в прах». И России, продолжил Безпалько, нужно пересматривать свою политику в отношении Донбасса вне зависимости от Минских соглашений.

Напомним, Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Договорённости подразумевают вывод всех вооружённых формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев старается уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений.