США заинтересованы в том, чтобы военный конфликт в Донбассе не завершался, считает политтехнолог Марат Баширов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Марат, США, с одной стороны, критикуют Украину за радикальный национализм, коррупцию и олигархию, а с другой — поддерживают. Как считаете, что Западу нужно на Украине?

— Ну, они, конечно, смотрят в сторону двух траекторий. Первая — военная, они заинтересованы в продвижении НАТО на восток, и это была одна из причин, по которой были серьезные разногласия между Россией и Украиной еще во времена господина Януковича. Он готов был, что называется, сдать Украину НАТО.

Зеленский рвётся в НАТО, но забывает о главном © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

- При этом американцы не особенно интересуются конфликтом в Донбассе, но Зеленский настаивает на том, чтобы принять Штаты в «нормандский формат». Как считаете, это поможет решить проблему?

— «Нормандский формат» ведь создавался совершенно другими людьми и с точки зрения урегулирования европейского кейса, то есть европейцы заинтересованы в том, чтобы он был разрешен. А США, наоборот, заинтересованы в том, чтобы там продолжался такой тлеющий конфликт, не разрешался, чтобы Минские соглашения не реализовывались, потому что это позволяет давить на Россию, обвинять ее. Это как раз разные тактики.

Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Зеленский это все прекрасно понимает, это его, как ему кажется, хитрая игра, которую никто не видит. Но на самом деле, когда он говорит про США в «нормандском формате», он имеет в виду разрешение этой ситуации военным путем, то есть он надеется привлечь американских военных и НАТО. Но ведь это прямое столкновение будет с Россией, совершенно очевидно и понятно.

А второй его тайный замысел — он говорит про Донбасс, но на самом деле все время просит денег на поддержание экономики и социалки на Украине.

Что сейчас мы там с вами видим: лежат тепловые станции, одна за другой, не работают блоки на атомных станциях, рост тарифов гигантский, с вакциной напортачил, травит население ковидом.

Там просто разные стратегии. Для американцев Зеленский и Украина — просто разменная монета. И они так и будут себя вести с ним.

Все понимают, зачем в «нормандский формат» кто-то может входить. Если американцы будут входить, то они сначала должны будут сказать, что согласны с реализацией Минских соглашений. Они должны будут сказать, что Киев должен их выполнить.

Германия и Франция не могут понудить Киев исполнить договоренности, а Вашингтон может. Поэтому, если он хочет войти в «нормандский формат», то должен будет открыто сказать: «Я вхожу в "нормандский формат" для того, чтобы ты реализовал Минские соглашения в течение полугода. Точка».

- Но этого не произойдет?

— Это не соответствует целям Соединенных Штатов.

- А как считаете, возможна ли в обозримом будущем война между Украиной и Россией?

«Брать заложников». Как Зе-команда борется на Украине с критиками своего режима © Facebook Валентина Рыбина

А уж если вдруг Украина сдуру еще нападет, например, на Крым — ну, эта война закончится в течение одних суток.

- Что может случиться, если Россия, например, признает ЛНР и ДНР? Или даже попробует ввести в свой состав?

— Мы с вами слышали уже позицию Российской Федерации о том, что эта тема не находится в позиции обсуждения. Так что это гипотетическое предположение, которое, я думаю, нет смысла обсуждать.

- На днях исполнится шесть лет с того момента, как были подписаны Минские соглашения. Как вы считаете, почему они не реализуются? Есть ли в этом вина России?

— Вины России в этом нет — она делает гораздо больше, чем она должна была делать как просто гарант и наблюдатель за этим процессом, потому что вся гуманитарная помощь, которая на сегодняшний день оказывается Донбассу, идет за счет России. Европа не помогает Донбассу ничем.

А не реализуются они по одной причине, которая известна всем: Киев и не собирался реализовывать. Они заключали Минские соглашения для того, чтобы остановить наступление ополченцев, они спасали свою шкуру. А выполнять они их не будут.

- Некоторые эксперты отмечают, что принятие Минских соглашений может привести к распаду Украины, как считаете, верно ли так утверждать?

— Вы знаете, я считаю, что Украина рано или поздно распадется или преобразуется в конфедерацию. И не потому, что будут какие-то политические процессы, аналогичные тем, что были в 2014 году. А потому, что ее экономика просто не выдержит.

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Внутренний рынок не спасает Украину, за счет внутреннего рынка они не смогут выжить. Поэтому и будет распад. Думаю, вот в таком формате, а не в политическом.