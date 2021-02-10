Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Марат, США, с одной стороны, критикуют Украину за радикальный национализм, коррупцию и олигархию, а с другой — поддерживают. Как считаете, что Западу нужно на Украине?
— Ну, они, конечно, смотрят в сторону двух траекторий. Первая — военная, они заинтересованы в продвижении НАТО на восток, и это была одна из причин, по которой были серьезные разногласия между Россией и Украиной еще во времена господина Януковича. Он готов был, что называется, сдать Украину НАТО.
Вторая история — это энергоресурсы. Все-таки пока есть транзит российского газа через украинскую территорию, это поддерживает экономику Украины и не требует серьезных дотаций со стороны Соединенных Штатов. Как только, например, этот транзит закончится, то очень туго придется экономике Украины, которая и так находится в преддефолтном состоянии. И американцам придется дотировать несколько миллиардов в год, чего им, конечно, не очень хочется. Но им придется это делать, если они хотят сохранить тренд по первой политике, которая касается НАТО.
- При этом американцы не особенно интересуются конфликтом в Донбассе, но Зеленский настаивает на том, чтобы принять Штаты в «нормандский формат». Как считаете, это поможет решить проблему?
— «Нормандский формат» ведь создавался совершенно другими людьми и с точки зрения урегулирования европейского кейса, то есть европейцы заинтересованы в том, чтобы он был разрешен. А США, наоборот, заинтересованы в том, чтобы там продолжался такой тлеющий конфликт, не разрешался, чтобы Минские соглашения не реализовывались, потому что это позволяет давить на Россию, обвинять ее. Это как раз разные тактики.
Господин Зеленский это все прекрасно понимает, это его, как ему кажется, хитрая игра, которую никто не видит. Но на самом деле, когда он говорит про США в «нормандском формате», он имеет в виду разрешение этой ситуации военным путем, то есть он надеется привлечь американских военных и НАТО. Но ведь это прямое столкновение будет с Россией, совершенно очевидно и понятно.
А второй его тайный замысел — он говорит про Донбасс, но на самом деле все время просит денег на поддержание экономики и социалки на Украине.
Что сейчас мы там с вами видим: лежат тепловые станции, одна за другой, не работают блоки на атомных станциях, рост тарифов гигантский, с вакциной напортачил, травит население ковидом.
Там просто разные стратегии. Для американцев Зеленский и Украина — просто разменная монета. И они так и будут себя вести с ним.
Все понимают, зачем в «нормандский формат» кто-то может входить. Если американцы будут входить, то они сначала должны будут сказать, что согласны с реализацией Минских соглашений. Они должны будут сказать, что Киев должен их выполнить.
Германия и Франция не могут понудить Киев исполнить договоренности, а Вашингтон может. Поэтому, если он хочет войти в «нормандский формат», то должен будет открыто сказать: «Я вхожу в "нормандский формат" для того, чтобы ты реализовал Минские соглашения в течение полугода. Точка».
- Но этого не произойдет?
— Это не соответствует целям Соединенных Штатов.
- А как считаете, возможна ли в обозримом будущем война между Украиной и Россией?
- Нет, невозможна, по простым причинам. Во-первых, этому будут всячески препятствовать Германия и Франция. Второе: США прекрасно понимают, что любые военные действия между, условно говоря, Донбассом и Вооруженными силами Украины уже приведут к печальному результату — ВСУ проиграют эту войну.
А уж если вдруг Украина сдуру еще нападет, например, на Крым — ну, эта война закончится в течение одних суток.
- Что может случиться, если Россия, например, признает ЛНР и ДНР? Или даже попробует ввести в свой состав?
— Мы с вами слышали уже позицию Российской Федерации о том, что эта тема не находится в позиции обсуждения. Так что это гипотетическое предположение, которое, я думаю, нет смысла обсуждать.
- На днях исполнится шесть лет с того момента, как были подписаны Минские соглашения. Как вы считаете, почему они не реализуются? Есть ли в этом вина России?
— Вины России в этом нет — она делает гораздо больше, чем она должна была делать как просто гарант и наблюдатель за этим процессом, потому что вся гуманитарная помощь, которая на сегодняшний день оказывается Донбассу, идет за счет России. Европа не помогает Донбассу ничем.
А не реализуются они по одной причине, которая известна всем: Киев и не собирался реализовывать. Они заключали Минские соглашения для того, чтобы остановить наступление ополченцев, они спасали свою шкуру. А выполнять они их не будут.
- Некоторые эксперты отмечают, что принятие Минских соглашений может привести к распаду Украины, как считаете, верно ли так утверждать?
— Вы знаете, я считаю, что Украина рано или поздно распадется или преобразуется в конфедерацию. И не потому, что будут какие-то политические процессы, аналогичные тем, что были в 2014 году. А потому, что ее экономика просто не выдержит.
Экономика Украины находится в крайне плохом состоянии, ее промышленность не модернизируется, она не современна. С учетом тех трендов, которые есть в Европе относительно перехода на зеленую промышленность, на безуглеродное производство, экономика Украины в разы не соответствует тем критериям, которые устанавливает Европа. У них просто ничего не будут покупать.
Внутренний рынок не спасает Украину, за счет внутреннего рынка они не смогут выжить. Поэтому и будет распад. Думаю, вот в таком формате, а не в политическом.