Отношения России и Евросоюза сложно назвать хорошими, а обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей, как напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, Брюссель в 2014 году, поддержав антиконституционный госпереворот на Украине с ярко выраженной антироссийской окраской

Европейское информационное пространство взорвала новость о готовности России разорвать отношения с ЕС. Именно так многие европейские СМИ трактовали заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву 12 февраля. Газ ссорит, коронавирус мирит: как складываются отношения России и Евросоюза © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе назвала эти высказывания странными и непонятными, а официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что в Брюсселе приняли к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом, добавив, что Москва дала достаточно чётко понять, что не хочет идти к нормализации отношений с ЕС. В то же время слышны были и призывы не допустить разрыва отношений, в частности из уст главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, который посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом 15 февраля.

На фоне начавшейся истерии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что СМИ исказили слова министра иностранных дел. Вот как всё был на самом деле. На вопрос, идём ли мы к разрыву с Евросоюзом, Лавров ответил: «Мы исходим из того, что мы готовы. Они по-прежнему крупнейший наш торговый партнёр, крупнейший инвестиционный партнёр. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать, но если ещё раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах: поставки комплектующих, поставки узлов. Я убеждён, что мы в военном отношении стали уже самодостаточными, нам нужно добиваться такого же положения и в экономике. Да, мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».

Исторический визит не помог

Этому заявлению руководителя внешнеполитического ведомства предшествовал первый за почти 4 года визит в Россию Жозепа Борреля. Последний раз Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности посещал Москву в апреле 2017 года, тогда эту должность занимала Федерика Могерини. Евродепутаты призывали Борреля отменить поездку из-за истории с Алексеем Навальным, но он всё равно поехал, причём объявил о предстоящем визите по итогам встречи глав МИД государств-членов ЕС. Погребинский объяснил, чем опасно дело Навального для Украины © Владимир Трефилов

В Москве перед началом переговоров Лавров выразил готовность обсуждать любые темы, которые собеседники поднимут в ходе встречи. Глава европейской дипломатии в частности потребовал немедленного освобождения оппозиционера и полного расследования его якобы имевшего место отравления. Российская сторона указала на нестыковки в деле Навального и напомнила, что власти Германии вопреки своему обязательству не предоставили по запросу Генеральной прокуратуры РФ подтверждения его «отравления», которые, как утверждают врачи Бундесвера, были обнаружены. У Борреля на это ответов не нашлось.

В качестве контраргумента на обвинения в нарушении прав человека российские дипломаты напомнили ему о нарушениях в самом Евросоюзе, в том числе о применении силы при разгоне акций протестов в нескольких европейских странах, а чтобы не быть голословными, за несколько дней до визита в Москву передали Боррелю флэшку с видеозаписями этих эпизодов, но он, как сам признался, не посмотрел полученные ролики. В общем европейцы были готовы играть только в нападении, но никак не в защите, в отличие от россиян.

Во время совместного обеда один из членов делегации показал Боррелю новость о высылке из России троих европейских дипломатов — немца, шведа и поляка — за участие в демонстрациях в защиту Навального, и он уточнил у Лаврова, правда ли это. Министр информацию подтвердил, а позже, в интервью Соловьёву отметил, что эта мера не была приурочена к приезду еврочиновников, это произошло сразу же, как только установили личности сотрудников иностранных представительств, нарушивших международные конвенции о дипломатических сношениях.

Всё началось с Украины

По возвращении в бельгийскую столицу Боррель сообщил, что у него состоялся открытый и честный диалог с Лавровым, они обсудили широкий спектр вопросов: от борьбы с пандемией коронавируса и глобальным изменением климата до ситуации на Украине и сделки по ядерной программе Ирана. Однако на следующий день риторика резко изменилась — он назвал организацию пресс-конференции в Москве агрессивной и объявил о намерении расширить антироссийские санкции. Захарова пристыдила главу дипломатии ЕС за обвинение во лжи о вакцине © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнёров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и в конечном итоге высокопрофессиональным. Среди прочего там рассматривались те сюжеты, по которым наши позиции близки или даже совпадают — есть и такие. Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчёркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым. И Боррель, даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во вторник в Европарламенте (где 9 февраля прошли специальные слушания, посвящённые критике Борреля за поездку в Москву — ред.), эту позицию подтвердил», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

В письменном отчёте о визите Боррель написал, что поездка была непростой и он вернулся с чувством глубокой обеспокоенности.

«Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, исходившие от российских властей в ходе визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Судя по всему, Россия всё больше отходит от Европы. Я посетил Москву, чтобы на основании дипломатии и наших принципов посмотреть, заинтересованы ли российские власти в разрешении наших разногласий и устранении негативной динамики наших отношений. Наблюдаемая мной реакция явно свидетельствует об обратном», — говорится в публикации.

Спустя несколько дней заявление коллеги по просьбе СМИ прокомментировал Лавров. Министр отметил, что на переговорах с главой европейской дипломатии говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе.

«В 2014 году сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной. Первопричиной стала поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате приостановлены саммиты Россия-ЕС, которые проводились два раза в год, встречи правительства РФ с Еврокомиссией. «Заморожены» форматы Постоянного совета партнёрства Россия-ЕС и два десятка отраслевых диалогов. Ранее — задолго до госпереворота на Украине — по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС. Причина: нельзя, мол, открывать безвизовый режим для России, пока ЕС не предоставит его Грузии, Молдове и Украине. То есть и здесь — прямая политизация и откровенно антироссийский подтекст», — добавил Лавров. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам главы МИД РФ, с 2004 года, когда в ЕС вступили страны Балтии, ведётся откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения, идёт наступление на деятельность российских СМИ, в Латвии и Эстонии и по сей день сохраняется позорный институт «безгражданства». Происходящее прямо противоречит положениям Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС от 27 апреля 2004 года, прежде всего — обязательству ЕСовского Брюсселя о защите лиц, относящихся к национальным меньшинствам.

«Возникает резонный вопрос — кто от кого отдаляется? Может быть, это всё же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру?» — спросил Лавров.

Несоблюдение Минских соглашений Киевом на руку Москве

Какими бы ни были противоречия между Москвой и европейскими странами, есть вопросы, взаимодействие по которым продолжается, один из них — урегулирование украинского конфликта. В интервью Соловьёву глава МИД РФ назвал эту ситуацию приобретающей с каждым днём «всё более извращённый характер»: Германия и Франция требуют решать этот вопрос исключительно в рамках «нормандского формата», а Донбассу — стороне этого конфликта — все принятые четвёркой решения спускать сверху.

«Людей, которые ни на кого не нападали, объявили террористами, хотя нападение совершил незаконный режим, который пришёл к власти в результате госпереворота. И Запад это проглотил, как проглотил и сам переворот, и как он проглотил то, что зачинщики переворота тут же стали выступать с русофобских позиций, в том числе по отношению к русскому языку на Украине в целом. И когда в ответ на это в Донбассе сказали: мы хотим быть независимыми — но потом согласились на переговоры, а Крым проголосовал за воссоединение с Россией. Русофобская волна, которая повлекла за собой те геополитические перемены на Украине и в Крыму, была санкционирована или как минимум Запад против неё не возражал и даже поощрял», — заявил Лавров. Депутат Европарламента: Госпереворот на Украине организовали спецслужбы США © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Соловьёв задал вопрос, который хотели бы задать тысячи людей — зачем нужны Минские соглашения, если их не выполняют? Министр ответил — если есть совершенно неубиенный документ (а комплекс мер утверждён Советом Безопасности ООН, от содержащихся в них договорённостей очень трудно уходить), и если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению какими-то смешными заверениями, России в дипломатическом плане это выгодно.

«Весь процесс, который мы сейчас наблюдаем, при обязательном соблюдении Минских договорённостей на столе, просто означает, что дискредитация руководства Украины идёт полным ходом. И хорошо. Мы вообще с ними не разговариваем: выполняйте — точка. Украина хочет, чтобы Минские соглашения перестали существовать, так пусть сами об этом скажут», — добавил Лавров.

Российская сторона указывает европейцам на то, что если они и дальше будут придерживаться принципа «улучшение отношений с Москвой только после выполнения Минских соглашений», то президент Украины Владимир Зеленский, который говорит, что договорённости плохие, но они позволяют сохранять санкции против РФ, так ничего делать и не будет. Вассерман рассказал, кому больше нужны Минские соглашения © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Я даже рад, что у нас такая история с санкциями — мы научились наконец понимать, что полагаться нужно только на себя. <…> Вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они «наказывают», но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов», — подчеркнул Лавров.

Западу не нравится, что Россия может сказать «нет», что у неё есть собственная позиция по любому вопросу и менять её не собирается, если она не совпадает со взглядами США и Европы. Cейчас Россия открыта к диалогу со всеми, но исключительно на условиях равноправия, чего не может понять Евросоюз, что подтвердило прозвучавшее 13 февраля заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано о том, что Брюссель хочет строить отношения с Москвой на своих ценностях, на своих интересах. Так дело не пойдёт: или уважайте нас, или нам говорить не о чем. И вмешиваться в свои внутренние дела, как это было, например, на Украине, Россия тоже не позволит — на каждый такой упрёк Москва приведёт факты нарушений в западных странах, доказательно подтвердив свою позицию, не сводя всё к фразе «Highly likely».

Очевидно, Западу не нужна сильная Россия, там все еще вспоминают Россию 1990-х, слабую, экономически и политически не сформированную, а только еще ищущая свой путь на международной арене. Надежды США на то, что экономика России в результате санкций будет разорвана в клочья, не оправдались, наоборот, именно находясь под санкциями Россия укрепила свою экономику, промышленность и оборонку, создав оружие, аналогов которого нет ни у кого, даже у Соединённых Штатов, а также первой в мире разработала вакцину от коронавируса, продемонстрировавшую очень высокую степень научного развития, и Запад в конечно итоге, хоть и косвенно, был вынужден это признать.