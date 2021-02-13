VI Всебелорусское собрание (ВНС) состоялось. Без протестов, которыми пугали. Все было демократично, во время голосования по итогам ВНС один из делегатов проголосовал против, высказав таким образом свою позицию. Остальные были «за». ВНС не стал конституционным собранием. Но в будущем ему обещали придать конституционный статус

Референдум по новой Конституции Белоруссии может быть совмещен с выборами, которые ожидаются не позднее 18 января 2022 года, согласно календарю ЦИК. Это озвучил президент РБ, Александр Лукашенко. Он же сообщил, что проект новой конституции будет подготовят в течение 2021 года, а на референдум его вынесут в начале 2022-го. Но условием будет мирная обстановка в стране. Таков главный итог ВНС.

Отчетный доклад



Главным событием ВНС было выступление Александра Лукашенко. Сенсаций не ждали, потому что глава РБ не сторонник сенсаций. Так что доклад главы государства был деловым и схематичным.

Основной смысл таков. Беларусь вновь стала объектом политического и экономического санкционного давления, и снова под лозунгом демократизации звучат призывы к экономическому удушению. Очень метко Лукашенко заметил голый факт: «После штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в Польше, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина, они не имеют ни политического ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством». Первый день Всебелорусского собрания: инициатор перемен — Лукашенко © president.gov.by

Железная логика? Железная! То, что отдельные западные политиканы проецируют свои узкокорыстные позиции на межгосударственные отношения, тем самым поставив под удар вопросы безопасности и развития всей восточной Европы, как минимум, безответственно.

В последнее время слишком очевидным становится то, что коллективный запад уж очень сильно стал похож на роман «1984». И это не в переносном смысле. Так что белорусский президент выражался фигурально, но точно. Однако констатации фактов в исполнении такого лидера, как белорусский, мало. Нужно больше. И это, при всей важности, не новая Конституция страны. Речь о куда более важном и определяющем будущее факторе. Об отношениях с Россией.

Об этом было сказано, причем содержание наблюдатели признают более, чем оптимистичным. По словам Лукашенко основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет Россия. «Стояли и боролись по одну сторону баррикад», — это прямая речь.

Трудно спорить. Сегодня раскачивают и Россию. Попытки организовать, информационно раскрутить там массовые протесты, а потом возможно синхронизировать их с белорусскими беспорядками подтверждают нацеленность внешних сил, в том числе, и на срыв интеграционных проектов. Только сплотившись, можно сохранить две наши страны. От связки Россия — Белоруссия во многом зависит мирное и стабильное будущее восточноевропейского региона. Все серьезно: мы накануне войны.

Белорусская повестка



Перераспределять полномочия ветвей власти радикально глава государства не планирует. В настоящее время эксперты готовят проект третьей Конституции Белоруссии. В течение этого года он будет готов. А в начале 2022 года его вынесут на всенародное голосование. На референдум. Под новую Конституцию придется переформатировать многие законы. Законодательную базу также изменят под новый Основной закон. Это обещают сделать в течение года. Но есть условия.

Их сформулировал Лукашенко. Первое: «в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну». Максимально ясно. Второе условие, которое также нужно цитировать: «если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, мы запишем, что ни один волос с головы сторонников нынешнего президента упасть не может. Вот поэтому я предложил нынешнее собрание сделать конституционным органом. Вся власть будет у Всенародного собрания. У вас — даже без меня». Второй день Всебелорусского собрания. «Спуску не будет!» © president.gov.by

Данная кондиция также понятна. Только гарантировать ее сможет лишь нынешняя схема власти. Это минус, но есть и плюс: нынешняя власть не собирается никуда уходить.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала середину декабря 2021 года лучшим временем для референдума по новой Конституции. По ее словам, для экономии голосование стоит совместить с проведением местных выборов, которые должны пройти до 18 января 2022 года. Конституцию планируется изменить на референдуме. Его предложено совместить с местными выборами, которые должны пройти до 18 января 2022 года. Проект нового Основного закона подготовит специальная комиссия. Беларусь сохранит президентскую форму правления. Голосование в парламент по партийным спискам пока не появится. Но полномочия между ветвями власти перераспределят. У Минска будет новая концепция внешней политики и обороны. Из Конституции предложено убрать положение о нейтралитете. Россия названа стратегическим союзником в политике, экономике и военной сфере.

Лукашенко: «власть должна быть народной, иначе превратимся в «банановую» республику». Самая главная интрига этих сообщений в том, что стоит за отказом от нейтрального статуса. Он в настоящее время закреплен в Конституции. Если от него откажутся, то последствия могут быть лишь одного рода: только не стремление в НАТО! Это нелогично в свете реалий. Логично, что у Москвы и Минска есть некий план относительно этого пункта.

Пусть говорят

Россия считает ВНС внутренним делом Белоруссии, деловым событием в рабочем порядке, так что никаких официальных заявлений Москвы по этому поводу не было. Ранее президент России Владимир Путин заявил о внешнем вмешательстве в дела Белоруссии со стороны США и стран Запада.

«Вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается», — сказал президент России, подчеркнув, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри разобраться со своими вопросами. Но это заявление никак не связано с ВНС. Многоликий Лукашенко © president.gov.by

Зато коллективный запад, который платит за протесты в этой стране был просто обязан отреагировать. Это идеология. И запад отреагировал. США не считают, что VI Всебелорусское народное собрание отражает объективную позицию граждан Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Минске. По мнению дипломатов, ВНС не будет способствовать улучшению политической ситуации в республике. «Всебелорусское народное собрание не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране», — говорится в заявлении на сайте американского посольства.

Из этого можно сделать вывод: 12-й посол США еще не скоро прибудет в Минск, что мы предполагали и ранее. Чуть раньше Вашингтон отправил Лукашенко знак в виде встречи назначенной Трампом чиновницы Джули Фишер со Светланой Тихановской в Литве. Скорее всего этот мессидж был услышан и понят правильно.

Евросоюз, вполне предсказуемо выступил критически. «Нам известно, что Александр Лукашенко, не имеющий никакой демократической легитимности, созвал шестое Всебелорусское так называемое «народное собрание" на 11-12 февраля», — заявил изданию DW официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Но это не официальная позиция Брюсселя. Это всего лишь интерпретация пропагандистов на основании мнения их респондента. А на самом деле на Всебелорусском народном собрании мог присутствовать представитель ЕС. В частности, посол Венгрии. Этот факт может стать скандальным. В дипломатическое представительство уже направлен официальный запрос от постоянного докладчика Европарламента по Белоруссии, литовца, Пятраса Ауштрявичюса. Но ответом его пока не удостоили. Ищенко o главном​​​​: Способен ли Лукашенко решить политический кризис в стране? © скриншот видео Украина.ру

В целом отношение ЕС к планам конституционной реформы в РБ можно назвать равнодушным. Евросоюз готовил и поддержал попытку свержения Лукашенко. Принял на своей территории белорусских граждан, которые сочли опасным свое дальнейшее пребывание на Родине. Совершил откровенно враждебный акт: выделил 24 миллиона евро «гражданскому обществу». Имеется в виду антибелорусская деятельность на территории ЕС, в том числе пропагандистская, направленная на территорию Белоруссии. Это акт войны. Но на дворе XXI век, так что армия задействована не будет. Хотя военных действий никто не отменял. Но, так сказать, "холодных", то есть на дипломатическом и политическом фронтах при активном участии медийной артиллерии.

Эмоции и реальность

По сути дела, VI Всебелорусское народное собрание, то, что оно вообще прошло, причем еще и без бурлящей улицы — это триумфальная победа лично Лукашенко и его российских союзников. Взвешивать, кто больше значил в ходе белорусского внутриполитического кризиса не стоит. Это глупо. Победа Лукашенко одинаково выгодна в настоящее время и российскому, и белорусскому народам. Но остается некая недосказанность. Она — хроническая болезнь двусторонних отношений в последние несколько лет. В отношении России на форуме было сказано много хороших слов.

Главные из которых те, которые часто использует президент РБ: потеряв Белоруссию, Россия обретет смертельную опасность. Вместе с тем, никто не услышал никакой позитивной конкретики. Непонятно, что будет дальше. Будут приводить договор о Союзном государстве в соответствие с его буквой или нет. Хороший сигнал есть: в конце месяца президенты России и Белоруссии встретятся в Сочи. Это бодрит, но ведь сколько таких встреч было раньше? Очень много позитивных надежд на обещания конституционной отмены нейтрального статуса. Но что это будет значить, покажет время.