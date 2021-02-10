На Украине назвали дату выборов городского головы Харькова. Мэра первой столицы Украины её жители будут избирать осенью

Во вторник, 9 февраля, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал точную дату выборов в Харькове.

«Я думаю, что из-за того, что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду, выборы нужно ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы согласно законодательству будут осенью», — отметил Тимошенко в интервью Радио НВ. Кернес накануне: «Для меня ещё всё впереди» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он объяснил, что по закону выборы можно провести или в марте, или в октябре. Для этого необходимо за два месяца направить в парламент необходимые документы. Харьковские чиновники с документами для выборов в марте опоздали.

«Для организации выборов не хватило копии свидетельства о смерти Кернеса», — передавало украинское издание «Вести».

Тимошенко — человек, которого называют серым кардиналом украинской политики, обладающим колоссальным влиянием на президента Владимира Зеленского. Поэтому вряд ли его слова о том, что выборы в октябре всё же состоятся, стоит игнорировать.

Но кто отправится в борьбу за мэрское кресло?

Заместитель Кернеса и человек Авакова

Сегодня Харьковом руководит многолетний заместитель Геннадия Кернеса в городском совете Игорь Терехов. Терехов унаследовал от Кернеса не только город-миллионник с его проблемами, но и своеобразный стиль поведения.

Так, чиновник практически каждый день появляется на публике, стараясь не оставлять без внимания то или иное происшествие в городе.

«Был в доме, где сегодня ночью произошел пожар. Предварительная причина: в квартире на 11 этаже жил молодой парень, как утверждают соседи — неблагополучный. Ночью в его квартире слышали хлопок, после чего и загорелось. МЧС разбирается.

Что касается жителей подъезда. Поскольку дом пока обесточен — все желающие будут обеспечены временным жильем и питанием. Те, кто решит остаться в своих квартирах, так же будут с горячей едой.

В ближайшее время по временной схеме дадим свет на этажи, которые меньше всего пострадали», — сообщал Терехов в Facebook во вторник, 9 февраля.

Свой отчёт он закончил пафосно.

«Восстановить жилье всем жителям поможем в полном объеме. В общем — своих не бросаем», — указывал он.

Наблюдатели указывают и на копирование Тереховым риторики Кернеса в городском совете. Правда, походить на предыдущего главу Харькова у нынешнего руководителя города не очень получается.

«Поведение Терехова начало вызывать опасение. Такое впечатление, что он не просто «поймал звезду», а начал усиленно копировать поведение Геннадия Кернеса. Но тут фишка в том, что у Кернеса это поведение было достаточно органичным. Он был лучшим мэром Украины <…> Кернес говорил так, но он и делал очень много», — прокомментировал 31 декабря одно из заседаний Харьковского горсовета медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.

Ну а пока Терехов борется за народную любовь. Что касается поддержки в верхах, она у него есть. В 2007 году он стал заместителем Арсена Авакова, который тогда занимал должность главы Харьковской областной государственной администрации. Заместителем Авакова Терехов пробыл до увольнения этого харьковского губернатора в 2010 году. После этого Терехов перешёл в стан политических конкурентов Авакова — Кернеса и Михаила Добкина. Одиночество Харькова. Какое будущее ждет город после Кернеса © пресс-служба Харьковского городского совета

Но связей с Аваковым Терехов не порвал. Помимо общего прошлого нынешнего руководителя Харькова и министра внутренних дел Украины объединяет дружба с влиятельным бизнесменом Павлом Фуксом. Последний также выступает в поддержку Терехова.

«Терехов работал у Авакова замом пять лет, а потом у Кернеса 10. Это человек, который работает. Когда ты не занимаешься политикой, а работой, тебе все равно — этот политик, тот политик. У тебя есть четкое направление: ты должен отвечать, чтобы было тепло у харьковчан, чтобы было электричество, чтобы были дороги. Вот в этом его ценность», — заявил Фукс в обширном интервью украинскому изданию «Новое время».

В этом же интервью Фукс объяснил, почему он — живущий в Киеве бизнесмен — 9 декабря явился на сессию городского совета, где избирали секретаря горсовета.

«Я как почетный гражданин города имею право присутствовать на сессиях. Я переживал, я пришел поддержать Терехова как человека, которого я знаю, и хочу, чтобы этот человек управлял городом.

Я просто пришел поддержать, мне было интересно, там у меня все друзья. Я вырос там со многими людьми с детства, меня ассоциируют с Кернесом», — пояснил он.

В общем, у Терехова есть солидная поддержка на общеукраинском уровне. Но это не значит, что в канун католического Дня всех святых — 31 октября — ему обеспечена лёгкая победа.

Двое из ларца

Виды на первую столицу имеют и другие тяжеловесы украинской политики, первый среди которых — олигарх Ринат Ахметов. Именно с ним связывают двух других перспективных кандидатов на пост мэра Харькова. И самый заметный из этой пары — друг и соратник Кернеса, бывший харьковский губернатор Михаил Добкин. Именно он был на том видео, которое ему и Кернесу принесло славу не только на Украине, но и в России.

Видео 18+

Добкин неоднократно заявлял о желании принять участие в выборах мэра Харькова. Своё желание он пояснял заботой о харьковчанах.

«Получается, что мнение харьковчан, полуторамиллионного города, а сейчас там два миллиона потому, что много переселенцев живёт из Донецкой и Луганской областей, никому не интересно? Мы кто? Мы люди отщепенцы какие-то? Не хочу, чтобы так было! Так неправильно, так нечестно и так несправедливо!» — отмечал Добкин в конце декабря в интервью бывшему главреду издания Украина.ру, журналистке Алёне Березовской.

Спустя неделю с небольшим в интервью телеканалу «НАШ» он уже рассказал, где возьмёт деньги на выборы мэра.

«И свои [деньги] в том числе. Я буду использовать любой законный механизм привлечения средств в избирательную кампанию. Понимаю, что за мной будет следить не один глаз, и не четыре, а 145 глаз. Для того чтобы у них не было никакой лишней работы, я не сделаю ни одного неосмотрительного шага, я нигде не преступлю закон даже на один миллиметр», — заявил Добкин 12 января.

Как утверждает украинское издание «Вести», Добкин может быть связан с Ахметовым.

«Добкин не только снимает ролики для своих каналов в соцсетях, но и активно появляется в эфирах на большом ТВ. Он уже дважды появлялся в передаче Натальи Влащенко на телеканале «Украина 24», которым владеет Ринат Ахметов. Во время раскола «Оппозиционного блока» Добкин остался в команде приближенных к Ринату Ахметову политикам. Вероятно, олигарх сделает на него ставку, чтобы усилить свои позиции в регионе», — отмечалось в публикации издания.

Ещё один возможный «ахметовский» кандидат — Евгений Мураев — владелец телеканала «НАШ», где и выступал Добкин и бывший народный депутат от «Оппозиционного блока».

Сам Мураев пока осторожничает. Харьковчанка в прямом эфире раскритиковала политику Киева © Daniel Tokarets / flickr

«Выборы мэра Харькова еще не назначены. Когда будет предмет разговора, тогда и будем говорить. Непонятно, когда будут выборы и будут ли они вообще. Я не из тех людей, которые до назначенного срока примеряют на себя чужие ордена», — заявил он 9 февраля.

Мураев может быть «страхующим» кандидатом. Выборы мэров украинских городов проводятся в два тура, и риска, что один кандидат отберёт у второго голоса, нет. Впрочем, Мураев ещё не сказал своего слова. Да и Добкин для харьковчан ближе и понятнее.

Но и без Мураева борьба за Харьков обещает быть зрелищной. Это важнейший город восточной Украины. И от того, кто будет его контролировать, во многом зависит и политическое будущее руководителей государства.