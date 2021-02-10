Российское правительство ввело запрет на ввоз в РФ нескольких видов железнодорожной продукции с Украины. Это решение сильно ударит по Виктору Пинчуку - украинскому олигарху, которого подозревают в близости к власти

Во вторник, 9 февраля, опубликовано и вступило в силу постановление правительства России от 6 февраля. Решение дополнило список товаров, «страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через границу Украины» и которые запрещены к ввозу на территорию России. Нужно ли помогать русофобам? Железнодорожные колёса Пинчука и российский рынок © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В список внесли оси в разобранном или собранном виде для железнодорожных колёс диаметром 710 мм и более, колёсные пары и заготовки колёс аналогичного размера. Также запретили поставки рам железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.

Этот запрет может серьёзно ударить по бизнесу украинского олигарха Виктора Пинчука. Именно его предприятия занимаются производством указанной продукции. И именно Пинчука называют одним из близких для украинской власти олигархов.

Вопрос с историей

О том, что импорт колёс с Украины могут запретить, заговорили ещё в октябре 2020 года. Тогда издание РБК cообщило, что Минтранс предложил запретить импорт украинских железнодорожных колёс в Россию. Об этом изданию сообщил источник в крупном железнодорожном операторе и собеседник в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), присутствовавший на совещаниях с министерством в начале сентября, где обсуждалась эта инициатива.

Но для украинских производителей железнодорожных колёс первый гром прогремел ещё летом. Со 2 июня 2020 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) по инициативе Министерства транспорта и Российских железных дорог возобновила действие антидемпинговой пошлины на колёса компании «Интерпайп», связанной с украинским олигархом Виктором Пинчуком.

Как отмечал тогда в комментарии изданию «КоммерсантЪ» один из источников, в то время на рынке наблюдалась стабилизация спроса.

«Цены на колеса в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут снизиться с угрозой профицита мощностей производителей Евразийского союза», — отметил он.

Собственно, действие пошлины ранее (её ввели в апреле 2018 года по обращению российских производителей колес, при этом она выросла с 4,75% до 34,22%) было приостановлено 25 августа 2019 года из-за дефицита на рынке. Однако в мае 2020 года года ЕЭК опубликовала доклад, в котором говорилось о необходимости вернуть пошлину. В докладе тщательно разбиралась история с колесами из Украины, пошлиной и спросом на них.

Среди прочего выяснилось, что с отменой пошлины не произошло падения цены на украинский товар.

«Информация по отрасли экономики за январь-май 2020 г. свидетельствует о наличии негативных последствий (вследствие снижения спроса на товар в связи со снижением объема рынка грузоперевозок и спроса на новые вагоны) и о вероятности их продолжения в последующие периоды 2020 года. Поставщик товара из Украины обладает экспортным потенциалом в то числе ввиду наличия свободных производственных мощностей по товару и возможностью увеличения экспорта при прекращении действия антидемпинговой меры в соответствии с пунктом 272 протокола, являются временными и не свидетельствуют о необходимости прекращения применения антидемпинговой меры», — подводился итог в докладе. Ещё один тревожный сигнал для Украины: в небо над Россией поднялся «убийца» Ан-24 © Пресс-Служба ГК «Ростех» | Пресс-Служба ГК «Ростех» | Перейти в фотобанк

По информации СМИ, за возвращение пошлины выступили также и Минтранс с РЖД.

Но «Интерпайп» нашёл выход из ситуации. Компания Пинчука перестала поставлять в РФ железнодорожные колёса через свою российскую структуру, а прибегла к помощи компаний, не связанных напрямую ни с «Интерпайпом», ни с Пинчуком.

«Поставки колес «Интерпайпа» в РФ осуществляли и осуществляют компании Salita Systems FZE (Дубай, ОАЭ), S.I. Group Consort Ltd (Израиль), «Лесстройторг» (Белгородская обл., г. Валуйки, принадлежит физическим лицам). Еще одним посредником является ООО «Глобал трейд партнерс» (ОАЭ)», — сообщало в октябре 2020 года издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Примечательно, что одна из этих компаний — FZE — также фигурировала в докладе ЕЭК о результатах антидемпингового расследования. При этом о связи компании с «Интерпайпом» не говорилось.

В итоге прошлый год был для компании не таким уж и плохим. Как передает РБК, по итогам 2020 года «Интерпайп» поставил в Россию 223 тыс. колёс. Собственно, именно «Интерпайп» в основном и поставлял железнодорожные колёса с Украины в Россию.

Экономика и чуть-чуть политики

Запрет на поставку железнодорожных комплектующих с Украины может объясняться не только продолжением проводившейся с начала лета 2020 года политики, но и экономическими предпосылками. Как сообщили 11 января РЖД, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в 2020 году составила 1 млрд 243,6 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за предыдущий год.

И это притом что под конец года — в декабре — погрузка на сети РЖД составила 107 млн тонн, что на 0,3% выше показателя аналогичного периода предыдущего года, а грузооборот за декабрь к аналогичному периоду предыдущего года — на 3,3% и составил 226,3 млрд тарифных тонно-км. В Армении возродят сталинскую дорогу. Но рады этому не все © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Это одно из экономических последствий пандемии COVID-19, которая нанесла серьёзный удар по мировой экономике. И сфера железнодорожных перевозок не стала здесь исключением. Пандемия выступила катализатором уже существовавших негативных тенденций.

С падением перевозок упал спрос и на вагоны.

«Падение грузоперевозок уже повлияло на смежные отрасли, такие как вагоностроение и вагонное литье: ставки по вагонам находятся на многолетних минимумах. На железнодорожной сети образовался профицит вагонов, эта тенденция существует уже не первый месяц. В связи с избытком полувагонов спрос на новые вагоны соответственно упадет, а, значит, все поставщики комплектующих тоже столкнутся с паданием спроса. Мощности заводов избыточны, что и приводит к периодическому возникновению профицита и обрушению рынка», — цитировала в ещё сентябре «Российская газета» старшего аналитика инвестиционной группы «АТОН» Михаила Ганелина.

В целом в 2020 году выпуск грузовых вагонов снизился на 28,3% — до 57,1 тыс., указывала Федеральная служба государственной статистики РФ.

Примечательно, что выпуск вагонов в 2020 году всё же превысил годовые прогнозы профильных ведомств. Так, в июне 2020 года представитель РЖД сообщил, что Министерство промышленности и торговли РФ ожидало в 2020 году почти двукратного падения производства — до 36-40 тыс.

В таких условиях сохранять доступ на рынок украинских колёс, колёсных пар, рам железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок означало бить по собственным производителям. Тем более в России их несколько. Так, среди производителей колёс можно выделить Выксунский металлургический завод (входит в Объединённую металлургическую компанию) и Нижнетагильской металлургический комбинат (входит в Evraz).

Однако Россия на правительственном уровне ранее не раз помогала Украине, подчас действуя даже в ущерб собственным интересам. Да и в этот раз был небольшой, но шанс, что украинскую продукцию для железных дорог не запретят.

Так, летом, когда возвращали пошлину на продукцию «Интерпайп», против этого решительно выступала Федеральная антимонопольная служба. Она указывала, что поставки украинских колёс не нанесли ущерба ни российской экономике, ни производству.

Свою роль в запрете могла сыграть и политика. Пинчук — один из ближайших к власти украинских олигархов. А последние действия президента Украины Владимира Зеленского сложно назвать дружественными по отношению к России. При этом на телеканалах, принадлежащих Пинчуку, политику Зеленского всячески поддерживают. Разбитые частные тепловозы: как ускорить коллапс украинской железнодорожной инфраструктуры © biz.censor.net

Кроме того, украинские СМИ и эксперты связывают Пинчука с партией «Голос» — одной из наиболее русофобских парламентских политсил.

«В «Голос» вкладывают и Пинчук, и Фридман. Есть их люди в списках, есть и другие признаки», — накануне выборов в парламент в 2019 году рассказывал в комментарии «Радио Свобода» украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

В нынешних условиях помогать бизнесу Пинчука в ущерб интересам своих производителей означало по сути спонсировать русофобскую политику на Украине. Неудивительно, что в конце концов российское правительство выбрало прагматизм.