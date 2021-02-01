Президент США Джо Байден задумался над расширением «нормандской четвёрки» до пятёрки за счёт Вашингтона. Украинский лидер Владимир Зеленский очень хочет, чтобы американский коллега снова принимал активное участие в жизни его страны, но успешный результат — под вопросом

1 февраля, как сообщает телеканал NBC News, американский лидер выступит с обращением, в котором представит свою внешнеполитическую концепцию. По сведениям источников, она направлена на восстановление места Америки в мире.

В свою очередь, немецкое издание Der Spiegel выяснило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен недовольны «нормандским форматом» из-за отсутствия прогресса за 6,5 лет существования и поэтому рассматривают возможность присоединения Вашингтона к этому переговорному процессу по урегулированию конфликта в Донбассе. Молчанов рассказал, войдет ли США в «нормандский формат» при Байдене © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Идея расширения круга участников переговоров по украинскому вопросу не нова. Администрация 44-го президента США Барака Обамы, как рассказывал в феврале 2017 года заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, стремилась войти в состав «нормандского формата», Россия не имела ничего против, но не захотели европейцы. Как объяснял в декабре 2016-го Эрнст Райхель, возглавлявший Посольство ФРГ на Украине, опыт показал, что чем больше круг участников переговорного процесса, тем меньше шансов на эффективный исход. Вот и сейчас, пишет Der Spiegel, правительство Германии восприняло идею Байдена и Блинкена по вступлению в переговоры по Донбассу скептически.

«В конце концов, это может привести к тому, что президент России Владимир Путин полностью откажется от "нормандского формата"», — говорится в статье.

Это, конечно, малореалистично. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что поддержит любой переговорный процесс, лишь бы он способствовал прекращению войны в Донбассе и преодолению внутриукраинского кризиса. На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2016 года, например, Владимир Путин говорил, что Москва не против расширения «нормандского формата», в том числе за счёт Вашингтона.

В отличие от Берлина, президент Украины Владимир Зеленский только обрадуется подключению американских властей к переговорам, о чём прямым текстом говорил в интервью газете The New York Times в декабре 2019-го. Расширение «нормандского формата» за счет США разожжет новую войну — Царев © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я считаю, что усилить наши переговоры в "нормандском формате" мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. <…> В какой-то момент мы потеряли спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера, он делал очень важные связующие шаги и мог общаться как с Украиной, так и прекрасно общался с Российской Федерацией и знал всю информацию не понаслышке. Я считаю, что утрачена позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно — выбрать такого человека, который будет совершать нужные шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе. Здесь президент Байден имеет все максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной, он практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами», — заявил он.

Своё предложение принять более активное участие в судьбе Украины Зеленский повторил в интервью информационному порталу Axios и телекомпании HBO уже после инаугурации Байдена.

«Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вступили в новую фазу, пошли по новому пути. Президент Байден сказал, что он продолжит заботиться и работать над безопасностью Европы. Это крайне важно, потому что безопасность в Европе — это мы. На востоке Украины идёт война. Так что я бы хотел, чтобы США, и в особенности президент Байден, помогли нам выйти из этой поистине трагической ситуации», — сказал президент Украины.

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий предположил, что Байден всё же назначит некоего «царя по Украине», и очень интересно, кто же им станет. По словам эксперта, обычно в США каким-то очень серьёзным проектом занимаются минимум 2 человека, представляющие разные подведомства администрации, например кто-то из Совета по национальной безопасности и кто-то из Госдепартамента с выделенной должностью. При Обаме от президента был Байден, а от Госдепартамента — Виктория Нуланд. Однако Дробницкий сомневается, что удастся достичь какого-то серьёзного результата на этом направлении, обустроить это дело лучше, чем при администрации Обамы.

А вот по мнению первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, Байден постарается дистанцироваться от Украины, не желая создавать поводы для новых обвинений в коррупционных связях из-за истории с его сыном Хантером и энергетической компанией Burisma.

В свою очередь, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв предупреждает, что Украина в конце концов может пожалеть, что к власти в США пришёл демократ. Якубин рассказал, к чему приведет подключение США к «нормандскому формату» © Facebook Алексея Якубина

«Байден может оказаться тем фактором, который может принудить к выполнению "Минска", поскольку и первый, и второй «Минск» подписывались в то время, когда украинскую политику опекал Байден. И именно его команда была больше в курсе украинских реалий, нежели Обама и его окружение. Оппозиция считала, что победа Трампа (в 2016 году. — Ред.) отразится на отношении к Украине со стороны Соединённых Штатов, но этого не произошло. И точно так же представители правой части украинского политикума, которые считают, что Байден придёт — порядок наведёт, могут жестоко ошибиться», — заявил украинский политолог в интервью изданию Украина.ру.

Тот факт, что США официально не состоят ни в одном из переговорных процессов по Донбассу, ещё не значит, что они стоят в стороне от этой темы. Ещё осенью 2015 года Джеффри Пайетт, занимавший пост посла США на Украине, заявлял, что Вашингтон не выступает в качестве участника Контактной группы, но обсуждает украинский вопрос с Киевом, Берлином и Парижем. Таким образом, США уже тогда были вовлечены в процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.

Соответственно, если бы у Вашингтона действительно было желание вернуть Украину к мирной жизни, то он сделал бы это: американцы имели прямое влияние на Порошенко, о чём, в частности, свидетельствуют аудиозаписи его телефонных разговоров с Байденом. Москва была готова вести более тесную работу с народными республиками — но нет, ситуация, наоборот, только обострялась. Более того, именно с подачи американских демократов Украина и оказалась в нынешнем положении — если бы в Киеве не произошёл госпереворот, Крым не заявил бы о желании войти в состав РФ, а Донбасс не стремился бы последовать его примеру. Способ положить конец войне на Юго-Востоке Украины давно известен — выполнение Минских соглашений, а сделать это должны Киев, Донецк и Луганск, поскольку только они выступают в качестве участников конфликта. Не Москва, не Вашингтон, не Берлин, не Париж, не кто-либо ещё. Поэтому пока политики на Украине и в Донбассе не решат проблемы между собой, подключение новых игроков не будет иметь никакого эффекта.

«Все участники "нормандского формата", за исключением Украины, не видели целесообразности в его расширении. Пока можно констатировать, что сам по себе формат пока весьма нерезультативен из-за того, что Киев до сих пор не спешил с выполнением Минских договорённостей», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года.