Противники Байдена, в том числе и из лагеря Трампа, будут отслеживать, не двинул ли снова Байден на Украину, а его сын Хантер Байден не вошел ли опять в совет директоров какой-нибудь украинской компании, говорит Константин Затулин, депутат Госдумы из фракции "Единая Россия"

- Константин Фёдорович, в случае победы Байдена Трамп отдаст ему власть или нет. В последнем случае США будут ждать серьезные потрясения?

— То, какое упорное сопротивление оказывает Дональд Трамп приходу Джо Байдена, в новейшей истории США не было. Что-то похожее было по подсчету голосов, когда Гор соперничал с Бушем-младшим. Но кандидат, который уступал, довольно быстро признавал своё поражение. Например, Хиллари Клинтон на следующий день после выборов поздравила Дональда Трампа.

Трамп тут выступает как новатор и будет держаться до последнего. Хотя своим сопротивлением он закладывает почву для реванша в будущих сражениях или за сенаторство, или за Белый дом, или для того, чтобы остаться на политической сцене.

Он хочет остаться в памяти американцев как человек, который боролся до последнего.

Реально же вопрос решен, и я не сомневаюсь, что Джозеф Байден на 99,9% станет следующим президентом. Просто процедура становления его президентом затянется на время всех судов и пересчетов голосов.

- Будет ли внешняя политика Байдена отличаться от внешней политики Трампа?

— Да, причем существенно. Отличие будет в формах и методе, а также приоритетами. При Байдене следует ожидать больше идеализма, меньше прагматизма. Поддержка правам человека. Вряд ли Байден будет за то, чтобы не дать осуществиться «Северному потоку-2», но он точно будет за укрепление связей с западноевропейскими союзниками и за укрепление НАТО, к которому Трамп относился прохладно. Байден и стоящие за ним глобалисты.

Трамп, который грозил и объявлял санкции, делал это для того, чтобы к нему не цеплялись. Но идейную борьбу, которую вели демократические администрации времен Клинтона и Обамы, он не демонстрировал. США при Байдене изменит свою позицию по ряду проблем.

Например, по иранской ядерной программе. Трамп враждовал с Ираном. Он сделал сильный крен в пользу Израиля. Конечно, администрация Байдена не будет переводить посольство Америки обратно из Иерусалима в Тель-Авив. Это уже свершившийся факт.

Но они попробуют сбалансировать политику на Ближнем Востоке в пользу большей гибкости, большего внимания к арабским странам на фоне сохраняющихся отношений с Израилем. В результате израильские политики, которые ориентировались исключительно на Трампа (например, Нетаньяху), возможно, уступят свои места израильским политикам, которые ориентируются на демократов.

- А традиционная тема Байдена — Украина?

— Можно предположить, что он будет ей уделать больше внимания, но тут Байден попадает в ловушку, в которую попал Трамп в связи с Россией. Последнего все подозревали в сговоре с Россией. Так и Байдена будут подозревать в связи с историей его сына Хантера. Они будут находить поводы для поиска коррупционных схем — и администрации Байдена, и его личных.

Думаю, что Байден не заинтересован в продолжении этих обсуждений. Скорее всего, Украина не получит того, что могла бы, как она думала, получить с приходом Байдена. Он будет стараться слегка дистанцироваться от Украины. Хотя общая политика относительно Украины носит стратегический характер. И вряд ли мы увидим со стороны США изменение позиции — признание Крыма или Донбасса. Этого не будет.

- А Белоруссия?

— То же самое. Байден будет действовать против Лукашенко. Если Трамп спустя рукава боролся с «последним диктатором Европы», то при Байдене будет осуждение Лукашенко по причине попранных прав и свобод.

- А будут пытаться сместить Александра Григорьевича?

— Лично Байден в этом участие принимать не будет, и вряд ли они тут как-то могут перейти черту, но поведение Лукашенко дает шанс для продолжения этого политического кризиса. И, конечно, США будут это использовать и ставить на тех политиков, которые разочаровались в попытках выстроить диалог с Москвой и готовых присягнуть Западу более активно, чем другие.

- Вы коснулись Украины. Будет ли, по-вашему, снова сделана ставка на Порошенко? Когда-то Байден ведь взаимодействовал с ним? Может быть, будет попытка сместить Зеленского?

— Я не исключаю, что того, что многие фигуранты на Украине будут лезть из кожи вон, чтобы напомнить Байдену о себе хороших. Но мне кажется, Байден немножечко все-таки отодвинется от Украины. Уж слишком она ему стала опасна с точки зрения обвинений в превышении полномочий и в коррупционных схемах.

Противники Байдена, в том числе и из лагеря Трампа, будут отслеживать, не двинул ли снова Байден на Украину, а его сын Хантер Байден не вошел ли опять в совет директоров какой-нибудь украинской компании.

- А что будет с «Северным потоком-2»? Усилит санкции? На чью сторону станет Европа?

— Европа разная. Польша точно не на стороне «Северного потока-2», а есть Германия, которая точно на его стороне. Байден пришел на идее укрепления связей с союзниками и сглаживания всех противоречий. Он хотел бы убрать всю разбитую посуду из европейской комнаты, которая оказалась разбитой благодаря Дональду Трампу. Чтобы снять эту проблему, какие-то вещи будут пересматриваться.

Но Байден будет ближе к российской политике в вопросах разоружения и глобальных угроз, на что Трамп не обращал достаточного внимания. А так он предан идее сдерживания России и поиска врага в лице России. И тут если «Северный поток-2» можно заблокировать, то Байден от этого не откажется. Но если ценой этому будет ухудшение отношений с Германией, то тут могут быть разные варианты. Байден будет уходить от категоричности прагматика

Трампа, желавшего продать газ Европе.

- Наладит ли Байден отношения с Европой, с Германией и Францией, или он сосредоточится на особых отношениях с Великобританией?

— Он и с Великобританией, и с Европой будет укреплять отношения. Но в силу того, что отношения с Германией и Францией стали очень плохими, он приложит все усилия, чтобы наладить с ними взаимопонимание. Отдавать приоритет Британии, как это делал Трамп, он не будет.

- Байден во время кампании называл Россию главной угрозой для США. Это предвыборная риторика или за этим что-то стоит серьезное?

— Думаю, что Байден от Трампа в лучшую сторону никак не отличается. Просто портфель претензий к России может быть несколько иной. Упор может быть сделан на другое.

Между Трампом и Путиным существовало некое взаимное уважение. Как мы помним, этого не было между Обамой и Путиным. С этой точки зрения Байден, скорее всего, будет продолжать линию демократов, а не линию республиканцев. Он будет лезть в российские дела, что Трамп, как и любой американский президент, делал, но не в такой степени. Нам следует ждать усиления риторики о правах человека и демократических ценностях.