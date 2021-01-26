На Украине не прекращаются митинги протеста под лозунгами «Стоп тарифный геноцид!». Правительство обещает изменить ситуацию к лучшему, но лишь на короткое время

В последние дни на Украине люди выходят на улицы городов с требованием снизить цены на газ и электроэнергию. Самая многочисленная акция состоялась в Киеве у Офиса президента. Зеленского призвали снизить цену на газ до 3 гривен (около 8 руб.) за кубометр, а за электричество — до 1 гривны (примерно 2,7 руб.) за киловатт. Также протесты состоялись в Херсоне, Полтавской, Харьковской и Одесской областях. В Житомире демонстранты прорвались в зал горсовета, в Лубнах перекрыли трассу Киев—Харьков, а в Одессе митинговали у стен местной городской государственной администрации. Протесты уже окрестили «тарифным майданом».

Украинцы бунтуют против роста тарифов и требуют отставки Шмыгаля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эти и другие шаги правительство запланировало или уже сделало на пути к урегулированию проблемы высоких цен на коммунальные услуги. Их озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Прежде всего, премьер заявил, что «Украина перешла к открытым рынкам электроэнергии и газа», а потому уже «нет тарифов — есть цена на электроэнергию и есть цена на природный газ».

Это означает, что цена на газ для украинцев формируется на рынке. Правительство же должно сделать ряд шагов, «чтобы этот молодой рынок начал работать корректно, правильно, удобно для людей».

Шмыгаль заверил, что министры приняли необходимые меры для ограничения цен. Также он назвал 8 шагов правительства к решению проблемы высоких цен на коммунальные услуги:

1. Установление предельной цены на газ с 1 февраля и до конца отопительного сезона в 6,99 гривны (примерно 9 руб.) за кубометр.

2. Фиксация цен на тепло и горячую воду — их менять не будут также до конца отопительного сезона.

3. НКРЕКУ (Нацкомиссия по госрегулированию энергетики и комуслуг) ограничит тариф на распределение газа — он не будет выше 1,79 гривны (около 5 руб.).

4. Правительство и профильный комитет Верховной Рады инициируют законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления — для справедливого формирования цены на распределение газа.

5. Штрафов или пени за несвоевременно оплаченные коммунальные услуги (газ или тепло) за январь применять не будут.

6. Вскоре появятся результаты расследования Антимонопольного комитета относительно рынка газа — правительство проанализирует, насколько правила установления цен прозрачные и честные. Разработка законопроекта об укрупнении газсбытов, что позволит «снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа».

7. Кабинет министров сформирует механизм компенсации затрат людям, которые имеют дома электроотопление.

8. Цена на газ от газораспределительных компаний будет формироваться один раз в год — по образцу большинства стран Европы.

Получается, что цены на газ в январе выросли, но с февраля по март их снизят. Но даже после снижения цена газа для населения всё равно будет выше, чем в декабре 2020 года.

Мнение эксперта

Зеленский оценил решение временно снизить тарифы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дмитрий Марунич.

По его мнению, в то же время среди инициатив правительства есть решения, которые звучат «несколько странно».

«Собираются вводить временные администрации в газораспределительные компании. Вы сделайте нормальной экономику работы этих компаний, никакие временные администрации эту проблему не решат сами по себе. От того, что будет введена временная администрация, экономика не улучшится, поскольку она изначально проблемная. У "Лубныгаз" тариф на распределение был 3,25 грн, потому что там высокие издержки на поставки одной единицы товара конечному потребителю. Вот и всё. Снизить тариф в два раза не получится, и не потому, что в Лубнах сидят какие-то "сепаратисты".

В том, что в правительстве предлагают документ об укрупнении распредкомпаний, есть какая-то логика. Но возникает другой вопрос: а каким образом это укрупнение будет происходить? У бывших облгазов есть акционеры, собственники… Акции выкупать? Но кто эти деньги будет платить? Правительство? Потребитель? Тогда эти деньги пойдут в тариф. Это очень странная идея, и понятно, что она продиктована некой "революционной целесообразностью", но на практике это выглядит диковато», — указал Марунич.

Что касается годового тарифа на газ, то, по мнению эксперта, это хорошая идея, и действительно, «Нафтогаз» летом выставлял годовой пакет по низким ценам.

Офис Зеленского пикетировали за тарифный геноцид украинцев © кадр из видео Украина.ру

Кроме того, эксперт назвал бредовой идею передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления.

«Для иллюстрации приведу хороший пример: коммунальная компания "Киевтеплоэнерго" за два с лишним года работы накопила 6 миллиардов гривен долгов перед "Нафтогазом". Как такое возможно? Плюс газ — это еще и безопасность, и персонал. Я не представляю: а) как оно вообще может работать, б) к чему это приведет. Но это точно не приведет к снижению тарифов», — подчеркнул Дмитрий Марунич.

Эксперт убежден, что единственное решение, которое приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги, — это возвращение к государственному тарифному регулированию на постоянной основе.

«Нужно внести изменения в закон о рынке природного газа и закон о рынке электроэнергии, вернув тарифное регулирование. (Конечно, это вызовет крик и вой со стороны не только МВФ и ЕС, но и внутренних субъектов.) Эти законы принимались в рамках Третьего энергопакета, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. И это произошло не вчера и не позавчера, эти законы принимались в 2015 и в 2016 году, и корни всего, что сейчас происходит с ценами, лежат именно там. И легитимно что-то поменять можно, лишь поменяв нормативную законодательную базу. И, в принципе, в этом нет ничего невозможного. Это все продукт человеческих усилий, это же не рептилоиды заставили поднять цены — все сделано в рамках существующего законодательства», — заключил Марунич.