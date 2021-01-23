Одним из самых громких скандалов ушедшего 2020 года стала история о том, как украинские спецслужбы якобы выманили в Минск три десятка сотрудников одной из российских частных военных компаний. И хотя прошло полгода, ясности в том, что же там произошло на самом деле, до сих пор нет

Похоже, спецслужбы обоих государств, Белоруссии и Украины, вляпавшиеся в скандал, старательно «заметают следы». Хотя и каждая по-своему.

Что это было в Белоруссии?

Украинские диверсии на российской границе. Справка © пресс-служба министерства обороны Украины

Все началось с ареста россиян на территории Белоруссии 29 июля 2020 года.

Задержание даже одного гражданина в чужой стране — событие. А тут оказалось разом задержано 33 россиянина, которым в Белоруссии угрожали тюремными сроками.

О том, что «под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании», в полдень 29 июля сообщило государственное информационное агентство БЕЛТА. Именно БЕЛТА окрестила задержанных «вагнеровцами»: «Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера».

Тут важно учесть, что БЕЛТА (бывшее белорусское отделение ТАСС) является, неофициально, конечно, информационным представительством администрации президента Белоруссии (что ни для кого не секрет), и потому появление сообщения в его ленте могло быть осуществлено только с санкции высших чинов государства.

Позже материал был дополнен информацией о том, что, «кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны».

В тот же день в дневном выпуске новостей телеканал «Беларусь 1» показал и нашумевшие кадры того, как спецназ проводит задержания россиян в санатории «Белорусочка». Спустя некоторое время появилась информация, что задержанных избивали.

Крыса в СБУ - кто она? Истинный заказчик «вагнеровцев» из санатория «Белорусочка» © кадр из видео задержания Захар Прилепин, ранее знавший некоторых задержанных по Донбассу.

Сразу после задержания в белорусских официозных СМИ началась масштабная раскрутка истерии о российской военной угрозе. Собственно, как издание Украина.ру писало ранее, угрозой вторжения боевиков со стороны России для организации «цветной революции» Лукашенко и его окружение стращали белорусов задолго до 29 июля — задержание просто стало отличным информационным поводом для формирования образа «осажденной крепости».

Или, наоборот, было притянуто «за хвост» специально для того, чтобы подтвердить теорию Лукашенко о том, что его Россия собирается свергать с помощью нанятых и отправленных под Минск боевиков.

Уже в первой публикации БЕЛТА 29 июля утверждалось: «Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Об этом же, заслушав доклады тогдашнего председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, заявил 1 августа и Лукашенко: «Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда».

30 июля кандидат в президенты Андрей Дмитриев сообщил журналистам информацию, озвученную ему на встрече в Центральной избирательной комиссии: «По их информации, есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируют в подобных целях».

Странно тут то, что такая важная военно-политическая информация почему-то подается в СМИ со слов Центрального избиркома, который к подобным фактам априори отношения не имеет.

Впрочем, если следовать той логике, что все это организовывалось «под выборы», ничего странного в том, что озвучивается это ЦИКом, нет.

4 августа в послании народу и парламенту Лукашенко заявил: «Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать… Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг».

Тут надо сразу отметить, что никакой команды на юге задержано не было. Похоже, информация об этом — плод воображения пиарщиков.

На фоне всей этой истерии началось и военное усиление. 29 июля государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил журналистам, что будет усилена охрана государственной границы: «В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены».

«Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке», — подтвердила 30 июля пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Однако после 9 августа, то есть уже после выборов, Лукашенко решил спешно «переиграть» и уже 16 августа вернул задержанных России, заявив, что даже извинился перед ними. Более того, именно президент Белоруссии заявил тогда же, что вся эта история могла быть провокацией третьей стороны. Правда, не назвал, какой.

Впрочем, в этом не было необходимости, потому что 6 августа 2020 года «Комсомольская правда» опубликовала большой материал, в котором утверждалось, что бойцов ЧВК выманили в Минск украинские спецслужбы.

И тут возникает несколько вопросов, на которые нет ответов.

1. Если это была провокация третьей стороны, то почему президент Белоруссии Александр Лукашенко «узнал» об этом полтора месяца спустя после того, как 33 россиянина были арестованы?

2. Почему, если это была провокация (в чем нетрудно было убедиться с самого начала, так как арестованные, судя по обнаруженным у них вещам, билетам и картам, готовились вылететь в одну из стран дальнего зарубежья), КГБ Белоруссии не смог в течение 6 недель определить, кто же на самом деле организовал этот вылет россиян через Минск (на тот момент из-за коронавируса обладавший единственным в СНГ аэропортом, имевшим прямые сообщения с рядом стран дальнего зарубежья)?

3. И, наконец, куда делась вторая группа, которая, по словам Лукашенко, пересекла границу Белоруссии на юге?

Вся эта история могла бы заглохнуть в те же дни, после возвращения россиян на родину, если бы не получила продолжения на Украине.

Как и что это было на Украине?

После озвученного 9 августа заявления Лукашенко о готовности вернуть задержанных в Россию пошли и реплики со стороны украинских массмедиа.

Ермак назвал провал операции СБУ с «вагнеровцами» в Белоруссии выдумкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк появилась 10 августа в анонимном Telegram-канале «Очки Баканова»: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими «вагнеровцами». Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ «набирал» людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, а оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо… Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы «Альфа». Но в последний момент произошло предательство».

Версия тут сформирована уже в законченном виде («сложнейшая операция», «предательство»), но есть два важных момента — пока не педалировано, где произошло предательство, а также не указано на участие в операции Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

В раскрутку история пошла уже после отправки 16 августа россиян обратно в Москву.

17 августа эту же версию повторяет в Facebook Евгений Шевченко, ранее являвшийся внештатным агентом Национального бюро расследований Украины (НАБУ):

«Это была длительная и тщательно спланированная операция контрразведки СБУ. Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе — якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошёл видеоинтервью, в котором детально рассказал о своём боевом опыте, приобретённом в Украине… в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов…

После набора группы «вагнеровцам» купили билеты на рейсовый самолёт из Минска (с пересадкой в Стамбуле). На тот же рейс был куплен билет ещё одному агенту СБУ, у которого во время перелёта над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что ещё похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолёта в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи «больному». В качестве мед.братьев в самолёт должна была зайти группа спецназа «Альфа» и задержать всех наёмников».

Как видим, тут пока что тоже фигурирует только СБУ и Генеральная прокуратура (последняя потом пропадет из списка творцов «самой успешной операции украинских спецслужб»), зато озвучиваются виновные:

«Государственная измена главы Офиса президента Украины Андрея Ермака!… За день до планируемого ареста заместитель председателя Службы безопасности Украины Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течение четырёх дней должен был состояться большой обмен пленными. Но отменить операцию было уже невозможно — «вагнеровцы» ехали в автобусе на Минск.

В конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться Президенту, который принял точку зрения Ермака, и они договорились о том, что отложат вылет наёмников из Минска на четыре дня. По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объёме получили информацию о готовящейся спецоперации наших контрразведчиков. И чтобы всё не выглядело столь уж очевидным, они «слили» эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наёмников в РФ».

Таким образом, вырисовывается следующая версия. Спецслужба Украины (пока это СБУ) организовала спецоперацию по задержанию россиян, участвовавших на стороне ЛДНР в гражданской войне на востоке Украины. Однако в ключевой момент операции президент Украины, не отказываясь от самой провокации, предлагает сместить ее сроки. О самой операции узнает ФСБ РФ. А о том, что карты украинской стороны раскрыты ФСБ, в свою очередь, узнают в СБУ. И потому организуют следующую провокацию, сливая в КГБ информацию о том, что эти боевики, оказывается, приехали в Белоруссию совершать госпереворот на местном уровне.

И тут снова возникает ряд вопросов, на которые нет ответов.

1. Почему ФСБ России, узнав от своего агента о провокации, не отозвало россиян, которых хотели замесить в масштабной международной провокации? Или не предупредило об этом КГБ?

2. Почему столь ловкие агенты СБУ (или какой другой спецслужбы Украины — об этом впереди), проникшие в святая святых ФСБ, чуть ли не в приемную ее председателя, быстро узнают о «сливе информации», но никогда, ни до, ни после этой истории, так ничего и не узнают о действиях ФСБ и ее противодействии украинским спецслужбам. Скорее уж ФСБ неоднократно доказывало, срывая операции СБУ, что полностью информировано обо всех принимаемых там решениях.

3. И, наконец, что же это за КГБ такое у Лукашенко, которым вертит СБУ, сливая информацию, которую спецслужба Белоруссии, не проверяя, пускает в оборот?

Что было дальше и при чем здесь Ермак?

Днем 18 августа версию украинских СМИ и Евгения Шевченко в несколько ином варианте озвучивает в Facebook главный редактор сайта «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. По его словам, это была уже «секретная операция СБУ и ГУР МО по задержанию террористов».

Деталей предполагаемой операции Бутусов изложил много, вот самые основные:

«Более года назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ… В составе группы планировали задержать — двух террористов, причастных к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска…

Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании «МАР», созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018-м году. Работа — охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение.

Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск — Стамбул в Турцию. Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет».

Тут стоить пояснить важный момент, Юрий Бутусов еще со времен Майдана крепко связан с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Турчиновым. Есть даже предположение, что «Цензор.Нет» финансируется Турчиновым. То есть, с одной стороны, он реально мог через бывшего секретаря СНБО иметь секретную информацию, которую использовал для очернения противников Турчинова и Порошенко — сотрудников Офиса президента Украины, прежде всего Ермака. А, с другой, мог действавать исключительно с санкции и в интересах Турчинова.

А дальше начинается новая провокация, в которой Бутусов играет важную роль. Как только скандал с разоблачением действий СБУ и ГРУ начинает сходить на нет, главред «Цензор.Нет» обнародует новую, еще более устрашающую общество, информацию.

Так, полтора месяца спустя (в сроки, которые обозначил Порошенко как опадение «зеленых) Бутусов вдруг «вспомнил» новые факты, уже касающиеся не задержанных россиян, а «предательства» в окружении президента Зеленского.

Украинские спецслужбы назвали причины провала операции по задержанию «вагнеровцев» © кадр из видео задержания

«Мои источники говорят, что это… была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции. Сотрудники ГУР МО купили билеты для террористов и знали, какой будет рассадка. Разведслужба Турции обеспечила направление в Минск самолета с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов… Общая координация, управление и финансирование операции осуществлялась совместно со спецслужбами США».

Таким образом, на этом третьем этапе провокации появляются спецслужбы Турции и США. Понятно, что ни те, ни другие ничего опровергать не будут. Зато в общественном мнении Украины «предательство» Ермака приобретает совсем другой масштаб — международный.

11 октября эту версию уже с участием спецслужб США, но без участия спецслужб Турции повторят в расследовании телеканала «Прямой», который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко. Правда, с некоторыми иными деталями. Анонимный сотрудник спецслужб Украины, уже не упоминая турецких коллег, рассказал, что самолет должны были посадить благодаря действиям внедренных украинскими спецслужбами пассажиров рейса — заявлениям о теракте или необходимости оказания срочной медицинской помощи.

На первый взгляд непротиворечивая ясная версия при сравнении источников начинает распадаться, потому что они элементарно противоречат друг другу — кто и что организовывал. По первой версии, только СБУ, по другой — уже СБУ вместе с ГУР МО, потом уже вместе с разведками США и Турции (при этом без указания функций СБУ в данной операции), далее — только американской без турецкой и т.д.

С другой стороны, именно такие нестыковки в деталях и делают эту версию правдивой. Сначала о ней рассказывает журналист, получивший информацию от своих источников, потом — хоть и анонимный, но сотрудник спецслужб, точно знающий, что произошло. Детали разнятся, но в целом главное понятно. И это главное не то, что произошло на самом деле (это вообще уже никого не волнует ни на Украине, ни в Белоруссии), а предательство, совершенное в окружении президента Украины.

Собственно, эта часть тройной провокации задумана именно с этой целью — свалить Ермака, расшатать более-менее устойчивую власть и поднять и усилить против Зеленского и его команды гнев народный.

Для того чтобы это произошло в нужном Порошенко, Турчинову и иже с ними русле, в игру еще ранее были включены политики, которые готовили почву для «организации зрады».

Уже вечером 18 августа к развивающемуся скандалу подключаются политики.

Так, депутат Верховной Рады от порошенковской «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил в Facebook:

«Спецоперация украинских спецслужб против «вагнеровцев» — правда. Документировали, собирали информацию. Фото, видео, аудиозаписи телефонных разговоров. Это те, кто непосредственно воевали против Украины, сбивали украинские вертолеты и самолеты, а затем получали за это государственные награды РФ. Их выманивали и должны были принять. Но… Почти два года уникальной работы были слиты на высшем уровне в офисе президента».

В подтверждение этого нардеп опубликовал полученные им копии российских паспортов, документов на награды и иных документов некоторых «вагнеровцев», которые подтверждают лишь то, что такие люди действительно есть на свете.

4 сентября Арьев провел пресс-конференцию для журналистов в Верховной Раде по этому же поводу, представив ряд документов, в основном тех же самых.

Далее подключилась уже «тяжелая артиллерия». 10 сентября в информагентстве Интерфакс-Украина проходит пресс-конференция «Угрозы национальной безопасности Украины», где выступают бывший генеральный прокурор и кум Порошенко Юрий Луценко и бывший глава Совета национальностей безопасности Украины Александр Турчинов.

Луценко показал журналистам целый ряд ксерокопий документов, в основном ранее показанных.

И Луценко, и Турчинов сообщили массу деталей, придающих солидность всей этой версии, но при этом при ближайшем рассмотрении ни о чем не говорящих, а являющихся просто массой информации, собранной, что называется, «до кучи», именно для солидности.

Странные показания важного свидетеля из окружения Зеленского

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 9 сентября, о данной спецоперации рассказал Андрей Богдан, занимавший с 21 мая по 11 февраля 2020 года пост сначала главы Администрации президента Украины, а затем созданного на ее основе Офиса президента Украины. Отвечая на вопрос Гордона «Ты веришь, что было именно так, как написал Юрий Бутусов?», Богдан сказал: «Я не верю — я знаю, что было именно так».

На уточняющие вопросы Гордона по деталям («то есть спецслужбы Украины, Главное управление военной разведки под руководством Бурбы готовило спецоперацию по выманиванию «вагнеровцев» (вместе с американцами) — их должны были усадить в самолет в Минске, повезти якобы в Стамбул, а по дороге самолет должен был приземлиться в Украине) Богдан коротко ответил «да» по каждому пункту.

При этом, собственно, ничего нового Богдан не рассказал:

«Там действительно была создана в Венесуэле фирма, набран персонал. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Они им платили там реальные деньги, они реально там охраняли эти вышки. То есть это не просто какая-то там сказка, а кто-то если оттуда проверял: «Так, а вы там, да? То есть тут вы работаете, да?» — «Да, зарплату получаем, все…» И дальше, на второй стадии, уже выбирались… Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, — он фактически признался, что он его совершил… Ну, слов я не знаю, но мы восстановим. Я знаю, что был звонок».

На уточняющий вопрос Гордона, был ли звонивший «человек из ближайшего окружения президента», его собеседник уточнил: «Самого ближайшего».

Правда, когда затем Богдана оперативно вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), по итогам такового пресс-служба ведомства сообщила 14 сентября:

«На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации».

Понятно, что по сложившейся традиции спецслужб и ГУР Минобороны Украины, и СБУ свою причастность отрицали, что, впрочем, ее не исключает. Спецслужбы всегда говорят о своей непричастности к каким-либо особенно провальным операциям.

Позже свидетельство некоего источника из спецслужб, якобы даже связанного с подготовкой операции, было показано в расследовании «"Мышь" в Офисе Зеленского. Кто и как сливал «вагнеровскую» спецоперацию», показанном 11 октября в программе «Прямое доказательство» (укр. «Прямий доказ») на телеканале «Прямой».

По его словам, «факт того, что такая операция оставляет много бумажных (представленных 4 сентября нардепом Арьевым, с показа пресс-конференции которого и началась передача. — Авт.) и электронных следов, это правда».

Непосредственно по поводу операции источник сообщает удивительно мало деталей, только категорические выводы: «Все было готово заранее. Они бы сели на самолете в Борисполе, и не надо было ждать какое-то время, чтобы понять, а что им вообще предъявить».

И далее: «Я вам больше скажу, что были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы не на 90%, даже не на 99% — на 100%. Не было даже минимальных причин для командира экипажа (отказаться от посадки. — Авт.). Не было никаких шансов».

Вроде бы точку в сомнениях поставило событие, о котором сообщил 8 декабря Бутусов:

«Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. — командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов-«вагнеровцев». На заседании присутствовало большинство членов комитета.

Высокопоставленный сотрудник ГУР МО подтвердил народным депутатам факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки и подтвердил большинство фактов, которые я указал в статье».

Однако о том, что именно сказал «полковник Ю.», мы знаем только от самого Бутусова, который, как мы уже показали ранее, сам использовался втемную и потому постоянно путался в деталях.

Что произошло на самом деле?

Конечно, не имея каких-либо дополнительных материалов, кроме тех, которые уже были опубликованы, мы не можем с уверенностью сказать, что же это было. Но сам ход событий, последовательность и синхронность действий разных людей, журналистов, политиков (в том числе и тех, которых мы здесь не упомянули из экономии места) говорит о следующем: в данном случае мы имеем довольно уникальную ситуацию с тройной провокацией.

Первая провокация — спецслужб Украины. Скорее всего, такая операция, в ходе которой должны были быть задержаны российские граждане, выезжавшие на охрану объектов в Венесуэлу, действительно была задумана и организована Украиной. Возможно и скорее всего с привлечением или под руководством американских спецслужб. Известно ведь, что в здании СБУ на Владимирской столице «независимой» Украины Киеве целый этаж отведен под ЦРУ, которое там что-то делает… И часть этой операции была осуществлена, что подтверждается прежде всего наличием копий документов задержанных россиян у Арьева, Бутусова и др.

Вторая провокация — спецслужб Белоруссии. Дорогу украинцам перешли их белорусские коллеги. Совершенно не будучи в курсе задумок украинских СБУ и ГУР МО Украины, они просто решили преподнести «подарок» своему боссу — президенту Лукашенко. Им нужно было показать, что против него организованы специальные отряды. А тут, по их сведениям, ни от кого не скрываясь, в санатории «Белорусочка» ими были обнаружены 32 молодых человека «боевой наружности», ожидавшие вылета за границу. И КГБ Лукашенко их быстренько упаковал и преподнес президенту в качестве свидетельства того, что якобы против Лукашенко задумана целая операция. Хотя ничего подобного не было, Лукашенко для сплочения своего избирателя это было выгодно, и версию КГБ, ничем не подтвержденную, он озвучил.

При этом, зная часть правды, что они летят в Венесуэлу, Лукашенко их украинским коллегам отдавать не собирался, поскольку это, вне всякого сомнения, привело бы к полному разрыву отношений с РФ. А именно этого Лукашенко и не хотел. Ему нужно было только подержать своих избирателей самим фактом ареста «боевиков» в напряжении, а потом он их планировал передать России, о чем сразу, даже в день выборов заявил на встрече с журналистами.

Таким образом, сами того не хотя и не понимая, но в собственных провокативных целях белорусские спецслужбисты сорвали операцию украинцев.

Третья провокация — против Зеленского и его окружения. Конечно, никакого «слива» информации об украинской спецоперации в ФСБ не было. Не задумай КГБ Белоруссии свою провокацию, украинская могла бы и состояться. Однако после ареста 33 россиян в санатории «Белорусочка» все уже не имело смысла. И на операции, кто бы ее ни задумал, СБУ, ЦРУ или ГУР МО Украины, нужно было ставить крест. Что, собственно, и было сделано украинской стороной.

Но тут в дело вмешался тот самый провокатор, скорее всего коллективный, который уже имел опыт проведения подобных провокаций — в Керченском проливе, у себя в стране и на европейской арене. Порошенко, Турчинов, Луценко уже не первый год занимались организацией провокаций и в отношении России, и в отношении своих граждан. Поэтому они решили использовать неудавшуюся операцию украинских спецслужб против Зеленского и его команды, прежде всего руководителя Офиса президента Ермака, которого обвинили в предательстве.

Неменский объяснил, почему история с «вагнеровцами» в Белоруссии до сих пор не закрыта © РИА Новости, Владимир Трефилов

Да и вообще, единственным фактом, подтверждающим, что россияне знают об организованной спецслужбами Украины провокации, была публикация в «Комсомольской правде» 6 августа, то есть за три дня до выборов президента Белоруссии, но уже более месяца после их ареста.

Порошенко и его команда просто решили раскачать лодку и сбросить с нее президента. И самый эмоциональный из его команды, Юрий Луценко, как и во все предыдущие годы, первым и проговорился на той же, уже цитируемой нами пресс-конференции об истинных целях этой третьей провокации.

«Власть нам лжет! Хочу напомнить, что президента Америки Клинтона подвергли импичменту не за то, что имел секс с Моникой Левински, а за то, что лгал своему народу», — заявил Луценко 10 сентября, прозрачно намекая на то, что нужно сделать с Зеленским.

И напомнил журналистам про судьбу Виктора Януковича.

Однако и эту провокацию постигла та же печальная участь, что и предыдущую, украинскую. Она провалилась только потому, что населению Украины, в своей массе очень прагматичному, на весь этот абсурд глубоко плевать.