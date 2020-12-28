В публичных выступлениях Александр Лукашенко и его окружение обычно говорят, что протесты в стране организованы и финансируются из-за рубежа. Но из какой страны — ясности нет, ибо «главный враг» часто меняется

По сути, официальный Минск обвиняет своих соседей (и даже не соседей) по очереди, спешно меняя цели для атаки и ни одну из них не доводя до конца. Например, озвучиваемые с сентября обещания закрыть границы с соседними странами Лукашенко так и не реализовал, хотя вспоминает об этом буквально каждый месяц.

Причем часто Лукашенко одновременно и называет лидера какой-то европейской страны другом и легитимным президентом, и тут же обвиняет того в фальсификациях выборов, на которых тот пришел к власти, а еще в желании устроить в Белоруссии новый Майдан.

Россия

Кочетков рассказал, у кого есть шансы сменить Лукашенко на посту президента Белоруссии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Процитируем выступление Лукашенко 24 января в Шклове перед коллективом «Завода газетной бумаги»: «Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты… Они (российская сторона. — Примечание пресс-службы Лукашенко.) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить».

В том же заявлении, в части, не попавшей на официальный сайт президента, но показанной 24 января государственным телеканалом СТВ, Лукашенко употребил и более грубые выражения: «Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить».

Вот откуда, по версии Лукашенко, исходит угроза мирной Беларуси: из России!

Если послушать выступления доверенных лиц Лукашенко, ездивших далее по регионам в ходе кампании, то там будет та же песня. Процитируем выступление 28 июля доверенного лица президента в Гомеле, ректора Белорусского государственного университета транспорта (БелГУТ) Юрия Кулаженко: «Раньше каждый Новый год нам приходилось стоять на коленях. И выпрашивать у них нефть и газ. Теперь же Беларусь проводит независимую политику и диверсифицировала закупку углеводородного сырья в Америке, Азербайджане и других странах».

И далее Кулаженко уже откровенно озвучивает вывод, который недвусмысленно подразумевался и в выступлениях Лукашенко: «Я вырос в суверенной стране, и я не хочу в Россию, там темнота».

Примеров рассказов белорусского президента о том, что в России поля заросли сорняками, заводы закрыты и даже света в домах нет, очень много.

Лукашенко станет Назарбаевым? В Минске наметили планы по изменению системы власти © REUTERS, Sergei Gapon/Pool

Обвинения в этом прямо адресовались Москве. Например, после ареста Виктора Бабарико, занимавшего 20 лет пост главы Белгазпромбанка, на 99,6% принадлежавшего «Газпрому» и Газпромбанку, глава КГБ Иван Тертель заявил 18 июня: «Кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».

А уже на следующий день тему на заседании правительства развивает Лукашенко (конечно, напрямую не называя Россию, но по упоминанию «кукловодов» все понятно): «Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привода страны к некоему Майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».

24 июля, посетив 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, Лукашенко снова говорит про Майдан и про то, что для его организации в страну должны прибыть некие бойцы частных военных компаний: «Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На Майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Так что задержание в ночь с 28 на 29 июля «вагнеровцев» в санатории «Белорусочка» под Минском идеально вписывалось в пропагандистскую схему о «российской угрозе», которую власти и официозные массмедиа Белоруссии тут же начали активно раскручивать.

В своем ежегодном послании 4 августа к народу и парламенту Лукашенко уделил этому достаточно много внимания. Приведем лишь ключевые заявления из крайне многословных филиппик белорусского президента: «Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно наших «свядомых», в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси… Все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье! Эти люди (задержанные. — Авт.), они дали показания, были направлены специально в Беларусь… Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело. Сегодня поступила информация еще об одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны… бегать и их ловить по лесам? Мы же их всех отловим. Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Что вы творите?»

Все это не помешало Лукашенко спустя несколько недель, когда начались протесты, вновь называть себя главным другом и защитником России.

США

Казалось бы, после начала 9 августа протестов основные обвинения должны были быть озвучены прежде всего в адрес Белого дома, Лэнгли и так далее. Так уж все привыкли с советских времен, да и Лукашенко этим сильно грешил еще в недавние годы.

Но нет. По поводу американцев Лукашенко говорил редко и очень аккуратно.

«Не просто досидеть свой срок»: Кочетков раскрыл планы Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

В других случаях получалось, что Вашингтон вроде как даже помогает Минску, гарантируя ему невмешательство со стороны «американских сателлитов». Вот цитата с сайта президента Белоруссии, посвященная представлению 30 октября нового министра внутренних дел: «Глава государства в этой связи напомнил о ситуации на западных рубежах, когда пришлось принимать решение о дополнительной переброске туда войск. «У нас неспокойно на западе. То, что мне Майк Помпео (госсекретарь США Майкл Помпео, который во время недавнего телефонного разговора заверил президента Беларуси, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы не стоит опасаться военной угрозы. — Примечания пресс-службы Лукашенко.) сказал, это хорошо, я принял к сведению», — сказал Александр Лукашенко».

То есть США, по словам Лукашенко, тайно устраивают революцию для его свержения, но тут звонит госсекретарь и говорит: «Нет, это не мы, а полякам и литовцам мы запретим». А значит, все хорошо и опасаться нечего.

Стоит напомнить, что в 2019 году и в первой половине 2020-го Лукашенко стремительно улучшал отношения с Западом и Минск один за другим посещали с официальными визитами американские чиновники все более и более высокого ранга, пока наконец 1 февраля не прибыл радушно встреченный Лукашенко госсекретарь Майкл Помпео.

Видимо, окончательно рвать с Вашингтоном Лукашенко не собирался. Он предпочел переложить ответственность на некие «американские фонды по поддержке демократии», может быть даже неправительственные, — например, фонд Сороса, с которым у президента Дональда Трампа враждебные отношения. Вот их можно ругать.

Правда, учитывая, что для властей Польши (которые тоже, по мнению Лукашенко, стоят за протестами в Белоруссии) Сорос — смертельный враг, потому что он поддерживает либеральную оппозицию консервативному Дуде, логики тут нет.

13 ноября в интервью зарубежным политическим обозревателям Лукашенко поведал: «И я вот говорю: Польша, Польша. Ведь мы же знаем, кто в этих центрах сидит — американцы, до единого человека, и, к сожалению, создали второй центр в Украине. Для работы против Беларуси».

Но какие американцы — не говорится!

Украина

Как и в ситуации со Штатами, реплики Лукашенко в адрес Киева были — но редкими, аккуратными и даже сожалеющими. Мол, от кого угодно ждали, но только не от вас! Например, на встрече с членами правительства 3 сентября Лукашенко говорил: «Оно (управление. — Авт.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает».

Далее, 16 сентября на встрече с политическим активом страны Лукашенко пояснил, что же его настораживает: «На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина… Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций».

Ведь стоит вспомнить, что Лукашенко не признал присоединения Крыма к России, да и освещение ситуации на Украине в белорусских государственных СМИ заметно отличалось от российских. То есть белорусов запугивали хаосом в соседней стране, но вот кто его виновник, тут акценты расставлялись несколько иначе.

Далее, во время "АТО" белорусские государственные компании поставляли Украине необходимые для ведения боевых действий дизельное топливо и авиационный керосин (произведенные из поставленной Минску российской нефти), а в октябре 2019 года Лукашенко на переговорах с Владимиром Зеленским предложил совместно делать ракеты: «Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли».

Очень актуальное предложение для Украины, как раз активно пытающейся создавать крылатые и баллистические ракеты, да и Лукашенко позиционировал производство ракет как признак (цитирую репортаж телеканала «Беларусь 1» от 22 мая) «реального суверенитета» и «национального оружия сдерживания».

Как видим, с Киевом рвать отношения Лукашенко тоже не намерен, хотя периодически и пеняет южному соседу за «неправильно занятую позицию» и находит там некий центр управления протестами.

Литва

21 августа кандидат в президенты Светлана Тихановская — перед этим, как сейчас уже известно, выдворенная белорусскими силовиками в Литву — провела в Вильнюсе большую пресс-конференцию. Значит, заявили в Минске, тут замешано правительство Литвы, которое наверняка и стоит за организацией протестов.

Именно Литву белорусские власти первой обвинили в военных провокациях, дабы получить повод для развертывания войск на западной границе и раскрутки ситуации вокруг угрозы вторжения НАТО. Звучит смешно, но официальные претензии были предъявлены Вильнюсу по поводу… воздушных шариков с бело-красно-белыми флагами, залетевших 23 августа с территории Литвы в Белоруссию. Для перехвата этой угрозы в небо была поднята военная авиация.

Исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковник Олег Орлов заявил 24 августа: «Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и т.д.».

Позже последовали уже приводимые выше слова Лукашенко от 3 сентября о том, что управление протестами «происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины», а также заявления 16 сентября на встрече с политическим активом страны: «На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и Украина». С уточнением по поводу того, при чем тут Литва: «Литва, уязвленная темой БелАЭС, как таран белорусско-европейских отношений».

Польша

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси… Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят», — заявил Лукашенко 27 августа.

При этом на уровне официальных лиц в Польше заявлений не было.

Вновь к обвинениям в адрес поляков Лукашенко вернулся 29 октября, при назначении нового министра внутренних дел: «Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами… Там… поднялись женщины, и понятно, за что поднялись… Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было (12 июля Анджей Дуда получил во втором туре выборов 51,03% голосов. — Авт.). Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось».

Примечательно, что 13 июля Лукашенко направил Дуде официальные поздравления по поводу переизбрания того на пост президента: «Выбор десятков миллионов поляков, который обеспечил победный результат голосования, убедительно свидетельствует о поддержке народом курса на укрепление польского государства, повышение благополучия и безопасности его граждан».

Получается, тогда Лукашенко не считал выборы в Польше сфальсифицированными.

Но как же быть с тем, что 11 ноября Лукашенко вновь поздравляет Дуду по случаю Дня независимости Польши и это послание названо на сайте белорусского президента «Поздравление Президенту Польши Анджею Дуде»?

Еще интересный момент. Лукашенко обвинил Варшаву в том, что она вмешалась в намеченные на 9 августа президентские выборы в Белоруссии, дабы отвлечь внимание от протестов внутри самой Польши: «Там… поднялись женщины, и понятно, за что поднялись». Однако массовые протесты против абортов в Польше начались лишь после принятия 22 октября соответствующего решения Конституционного суда.

Судя по всему, обвинения Дуды в фальсификации выборов — спустя месяцы после этих самых выборов и после собственных поздравлений с честной победой — это такое же следствие обиды Лукашенко на Варшаву, как и публичный отказ в легитимности вообще самой современной Польской Республики.

Многие зрители обратили внимание на такой момент: в вечерних новостях 3 октября на телеканале СТВ Польша в титрах именовалась «бывшей Польской Народной Республикой».

2 ноября на встрече с новым митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином (Тупеко) Лукашенко обвинил главу белорусских католиков архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича в том, что тот «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну», и вообще, мол, «как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси?».

Потом обида вроде как улеглась, и вот уже 11 ноября Лукашенко поздравляет Дуду.

14 ноября в ходе интервью белорусским и зарубежных журналистам Лукашенко вновь озвучил заявления в адрес Польши, которые, впрочем, меркнут на фоне того, что он поведал 27 ноября врачам 6-й клинической больницы. Оказывается, спецслужбы принесли ему уже не перехваты разговоров, а «оригиналы» документов, в которых премьер-министр Польши признается, что «Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО», и что вообще «победа революции в Беларуси — также национальный интерес Польши».

Оригиналов документов, разумеется, не опубликовали.

Чехия

Еще одна небольшая восточноевропейская страна, по мнению Лукашенко стоящая за протестами в Белоруссии, — это Чехия. В чем это выражается, зачем это делается — никто так и не объяснял. Общей границы у двух стран нет, чешской диаспоры в Западной Белоруссии, имперских или реваншистских устремлений у Праги — тоже.

Чехия была упомянута Лукашенко среди стран — организаторов протестов на встрече с членами правительства, прошедшей 3 сентября: «Оно (управление. — Авт.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины», затем 16 сентября на встрече с политическим активом страны: «На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия… Каждый отрабатывал свою роль. Чехия с давних времен в качестве ресурсного хаба».

Скорее всего, причина в том, что в Праге находится штаб-квартира «Радио Свобода», одна из редакций которого действует в Минске.