Несмотря на намерения Украины стать аграрной сверхдержавой, ее сельское хозяйство по-прежнему критически зависит от капризов природы, а множество технологических проблем и отсутствие выверенной государственной политики ставит под вопрос продовольственную безопасность страны

За 2020 год сельскохозяйственное производство на Украине упало на 11,5%, хотя еще годом ранее оно демонстрировало незначительный рост. В растениеводстве производство упало на 13,6%, тогда как в животноводстве — на 2,6%. На украинских агропредприятиях спад составил 14%, в том числе в растениеводстве — 16,5%, животноводстве — 0,9%, тогда как в хозяйствах населения — 6,8%, в том числе в растениеводстве — 7,8%, животноводстве — 4,5%.

Своей нет, из России нельзя. На Украине — беда с картошкой © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Закрытие на карантин оптовых и местных рынков выбило почву из-под ног многих фермеров — они потеряли места основного сбыта продукции. Это привело к громадным убыткам. Особенно пострадали хозяйства, которые занимались выращиванием ранних овощей и зелени. Их затраты по обогреву и освещению теплиц, поливу не были компенсированы.

Битва за урожай

Неблагоприятные погодные условия, по мнению экспертов, нанесли аграриям больший урон, чем жесткий карантин. По мнению президента ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекса Лисситсы, теплая и бесснежная зима, холодная весна с сильными осадками на севере и западе и полным отсутствием дождей на юге и юго-востоке, засушливое лето стали настоящим приговором для многих аграриев.

Украинские зерновые рекорды последних 5 лет во многом держались на благоприятных погодных условиях. В 2019 году на Украине собрали рекордный урожай в 75 млн тонн зерна. Но 2020 год показал, что из-за климатических изменений и технологических ошибок аграрии потеряли значительную часть посевов, и в дальнейшем отвоевывать урожай будет еще сложнее.

В 2020 году на Украине намолотили лишь 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. По данным украинского Минэкономики, в прошлом году было собрано 25,1 млн тонн пшеницы и 29,8 млн тонн кукурузы. Стоит отметить, что рынок Украины в начале лета 2020 года ожидал получить рекордный урожай кукурузы в 42-44 млн т, но из-за засухи на юге и в центре страны получили антирекорд.

При этом Украина увеличила валютную выручку от агроэкспорта в 2020 году: из-за сокращения урожая физический экспорт был меньше, однако сокращение было компенсировано ростом цены на продукцию. Аграрный сырьевой экспорт в прошлом году составил $18,61 млрд, что на $170 млн больше, чем годом ранее.

«Зерновые, где доминируют кукуруза (1005), пшеница (1001) и ячмень (1003) принесли за 2020 г. $9,42 млрд. Это на 2,29% меньше, чем за 2019 г.», — сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

Примечательно, что на фоне пандемии Covid-19 и экономического кризиса потребность украинцев в доступных продовольственных товарах стала острее, однако зерно стали вывозить из портов интенсивнее. Эксперты опасаются, что Украина рискует повторить ситуацию образца 2003-2004 годов, когда из-за засухи урожай упал до критических 20,6 млн т, но из страны сначала бесконтрольно вывезли все продовольственное зерно, а потом его же пришлось импортировать для нужд населения, однако уже значительно дороже.

И сейчас на Украине наблюдается определенный дисбаланс между игроками агрорынка. Зернотрейдеры ориентированы на максимальный вывоз зерновых на экспорт, животноводы и мукомолы — чтобы зерно оставалось в стране. По мнению экспертов, Украина сейчас стоит на пороге системных проблем, которые могут угрожать продовольственной безопасности и соответственно требуют системных решений.

Картофельный дефицит

Украина, которая официально считается страной, входящей в тройку наибольших в мире производителей картофеля, в то же время из-за внутреннего дефицита этого продукта является одним из наибольших импортеров картофеля, причем закупает его у России. В течение всего одного сезона 2019/20 (с июля 2019 года по июнь 2020 года включительно) в страну ввезли почти полмиллиона тонн свежего картофеля для нужд потребления, без учета семенного.

Сейчас Украина испытывает огромный дефицит отечественного картофеля — еще в начале декабря прошлого года хранилища оказались фактически пусты. На столах украинцев сегодня российская, белорусская и даже европейская картошка. Без государственной поддержки картофелеводства страна окажется в ситуации Молдовы, где производство картофеля умерло вообще, предупреждают эксперты.

Импортируют на Украину не только картофель, но и его производные. За последние пять лет обанкротились четыре из шести отечественных крахмальных заводов. В прошлом году доля импортного крахмала на Украине достигла 50%. Еще хуже ситуация в сегменте сушеных картофельных хлопьев (пюре), так как все три линии по производству картофельного пюре прекратили работу. Сто процентов этой продукции Украина импортирует из России.

На импортном мясе и молоке

Помимо проблем со сбором урожая на Украине усугубилась тенденция к упадку животноводства — в стране продолжает сокращаться поголовье птицы и скота. По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в стране уменьшилось во всех типах хозяйств. Всего на Украине содержится почти 2,9 млн голов КРС, что на 192 тыс., или 6,2%, меньше, чем было в начале января 2020 года. Уменьшилось и поголовье коз и овец. Сейчас во всех типах хозяйств содержат 1,144 млн голов овец и коз, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Поголовье домашней птицы в стране за 2020 год сократилось на 9,3%, до 199,9 млн голов: на предприятиях оно упало за год на 14,7%, в хозяйствах населения — на 2%.

При этом экспорт мяса птицы из Украины постоянно растет. В 2020 году в натуральном выражении он вырос на 4% — до 431 тыс. тонн, правда, в денежном выражении снизился на 4,1% — до $555 млн, сообщила Государственная таможенная служба. Согласно ее данным, импорт мяса птицы в минувшем году составил 108 тыс. тонн на сумму $45,5 млн, уменьшившись на 18% и 13,4% соответственно.

Общая численность свиней на Украине за год чуть превысила прошлогоднюю. Так, по данным Госстата, на 1 января 2021 года во всех видах хозяйств содержалось 5,84 млн голов, что на 2% больше, чем на соответствующую дату 2020 г. При этом эксперты в области свиноводства констатируют: начался «кризисный период», что является закономерным для развития отрасли, поскольку она циклична. 3,5 года работы в комфортных условиях кончились, сейчас время проверки на устойчивость, которое, к сожалению, переживут не все игроки рынка.

Из-за отсутствия надлежащей государственной поддержки Украина углубляется в молочный кризис. Кроме стремительной потери поголовья коров и сокращения производства страна скатилась к статусу нетто-импортера «молочки».

Мифы и реальность. Что происходит с сельским хозяйством Украины? © РИА Новости, Глеб Котов | Перейти в фотобанк

«Отрицательный торговый баланс ежемесячно растет в среднем на $7-8 млн и теперь составляет —$56,2 млн. Наибольшие потери в экспорте испытывает сливочное масло — -42,4% (до 9,4 тыс. т), группа сухого и сгущенного молока — -27,4% (до 23,9 тыс. т), молока и сливок несгущенных — -23,8% (до 16,2 тыс. т), сыров — -19,3% (до 4,8 тыс. т). В меньшей степени страдает экспорт кисломолочных продуктов — -6,6% (до 4,7 тыс. т)», — говорят в Ассоциации.

Основной товарооборот молочной торговли (более 56%) приходится на 5 стран — Польшу, Германию, Молдову, Нидерланды и Францию. Из них только одна страна — Молдова — экспортирует на Украину. При этом безоговорочным лидером импорта здесь является Польша, на которую приходится 29% от общего товарооборота молочной продукции и 43% всего импорта.

Условная доходность производства молока на Украине в ноябре 2020 г. установила исторический рекорд падения — сразу на 9,6%, даже несмотря на довольно значительный рост цен на молоко — на 7,6%. Кризисная ситуация, которая сложилась в молочной отрасли, имеет главный фактор — отсутствие видения у государственных чиновников важности молочного сектора для развития экономики.

Животворящие санкции

Почти семь лет назад Москва ответила на экономические санкции Запада введением продовольственного эмбарго на ряд европейских товаров. Контрсанкции всерьез задели европейских сельхозпроизводителей и создали условия для укрепления продовольственной безопасности России. За годы санкционной войны в сельском хозяйстве России произошла настоящая революция.

По данным Росстата, по итогам 11 месяцев 2020 года объем производства сельхозпродукции составил в России почти 5,7 трлн рублей — на 1,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Наиболее значительный рост был достигнут в зерновом сегменте: в 2020 году в России был собран второй по величине урожай за постсоветский период — 132,9 млн тонн. В сравнении с предшествующим годом сбор зерновых вырос почти на 10%, и до повторения рекорда 2017 года (135,5 млн тонн) не хватило совсем немного.

Сельское хозяйство России с 2000-х годов является одной из наиболее активно и успешно развивающихся отраслей российской экономики. Сельское хозяйство в стране не только крайне выгодно и рентабельно, но и практически полностью обеспечивает продовольственную безопасность России, а также позволяет экспортировать значительные объёмы сельхозпродукции за рубеж.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году составил 29,453 миллиарда долларов, что на 19,7% выше показателя за предыдущий год, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

Экспорт зерна из России вырос на 29,1%, до $10,019 миллиарда, рыбы и морепродуктов — снизился на 2,02%, до $5,274 миллиарда, поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 20,3%, до $4,707 миллиарда. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 13,7%, до $4,154 миллиарда, мясной и молочной продукции — на 41,1%, до $1,146 миллиарда.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции — Китай — увеличил импорт из РФ в текущем году на 26,5%, до $4,049 миллиарда. На втором месте — Евросоюз с долей 11,3%, который нарастил импорт на 13,3%, до $3,325 миллиарда. Экспорт в Турцию увеличился на 25,9% и составляет $3,137 миллиарда (доля страны — 10,7%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Египет, Южная Корея, Казахстан, Белоруссия, Украина, Азербайджан и Саудовская Аравия.

Стоит напомнить, что Россия входила в санкции практически без своего молока и мяса. Сейчас производство молока продолжает показывать рост к прошлым периодам, а доля российского молока в ресурсах приближается к 80% (целевая самообеспеченность по Доктрине продовольственной безопасности РФ — 90%). Импорт снижается с ростом внутреннего производства. Аналогичная ситуация с экспортными поставками, которые также растут благодаря росту производства.

В прошлом году РФ снизила импорт мяса почти на 30%. Рост производства мяса крупного скота, свинины, домашней птицы стал возможным благодаря государственной поддержке и инвестиционным вкладам в отрасль, и прежде всего в свиноводство и птицеперерабатывающую промышленность. Есть мнение, что до тех пор, пока в России не стимулируют российских производителей говядины, РФ будет вынуждена импортировать это мясо, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

АПК. Печальные итоги «локомотива» украинской экономики © mriya.ua | mriya.ua | Перейти в фотобанк

Если в начале 2000-х годов российские аграрии производили около 3 млн т картофеля, то в 2015 году этот показатель поднялся до 7,5 млн т и после этого ни разу не падал ниже 7 млн. Картофелеводство в России становится все более организованным бизнесом. Если в 2000 году организованный сектор производил менее 10% картофеля, то сегодня он превысил уровень в 30%, и ожидается, что к 2025 году практически 40% всего картофеля страны будет производиться в специализированных хозяйствах. Емкости картофелехранилищ в России, составляет 4,8 млн т, и их количество, в отличие от Украины, постоянно растет.

По информации аналитиков EastFruit, Россия в 2020 году резко нарастила экспорт товарного картофеля в страны Центральной Азии. Особенно резко выросли поставки товарного картофеля в Узбекистан — почти в 2 тысячи раз. За первые девять месяцев 2020 года Узбекистан купил в России 65,2 тыс. тонн картофеля, пытаясь обеспечить продовольственную безопасность страны в условиях пандемии коронавируса. Также очень резко за тот же период выросли закупки картофеля в России такими странами региона, как Туркменистан (почти в 800 раз до 16 тыс. тонн), Таджикистан (в 900 раз до 5,4 тыс. тонн), Казахстан (на 65% до 3,6 тыс. тонн) и Кыргызстан, который ранее не импортировал картофель из России. Кроме стран Центральной Азии, импорт картофеля из России в 2020 году нарастили также Украина, Молдова, Беларусь и Грузия.

Текущие инвестиции и темпы роста сельхозсектора России дают основания полагать, что к моменту окончания санкционной войны европейский продовольственный импорт встретит в российских магазинах жесткий и конкурентоспособный отпор российского производителя.