Европейская общественность в замешательстве — разве нельзя забыть о политических распрях и закупить российскую вакцину от коронавируса, чтобы спасти население Украины от смерти?

Эпидемия коронавируса спустя год после вспышки в китайском Ухане не просто не отступила, а накрыла отдельные страны снова да ещё и с новыми штаммами. Если в первую волну медики делали ставку исключительно на изоляцию, социальную дистанцию, маски, перчатки и антисептики, то во вторую — ещё и на вакцинацию. Казалось бы, наконец-то противоядие от этой заразы найдено, однако не всё так просто — в дело вступает политика. На сегодняшний день разработано несколько препаратов, и при выборе, каким из них проводить вакцинацию населения, часто учитывается не только степень эффективности, но и страна происхождения. Украинцы просят Зеленского закупить российскую вакцину © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

Одним из самых ярких примеров стала Украина, где с начала эпидемии коронавирусом заболели свыше 1,1 млн человек, 20 тысяч скончались.

«В настоящее время Украина оказалась той страной, в которой как в капле воды отразилась вся геополитика, касающаяся вакцин против коронавируса. И пока что от этой геополитики Украина только проигрывает», — пишет американское издание The New York Times.

Переговоры о поставках вакцины Киев ведёт с американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, однако получить их в ближайшее время не получится — согласно указу президента США Дональда Трампа, экспорт препаратов за рубеж начнётся только после того, как прививки сделают все желающие граждане США, то есть, предположительно, не раньше конца весны — начала лета.

Впрочем главную надежду украинские власти возлагают на совместный механизм COVAX Всемирной организации здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицию за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), нацеленную на обеспечение вакциной бедных государств.

В декабре президент Владимир Зеленский не скрывал недоумения из-за того, что Украина находится далеко не в приоритетной группе стран, куда поставят препараты. Как сообщалось, первые поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX ожидались в марте 2021 года, но 14 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что 100 тысяч доз доставят уже в феврале, предположительно, это будет разработка американской Pfizer.

Однако, эта вакцина приобретает всё более негативную репутацию: на днях в Германии и Норвегии несколько человек скончались после прививки, в ряде стран пришлось утилизировать целые партии препарата из-за нарушения условий хранения (температура должна быть —72°С). Однако только за счёт COVAX победить эпидемию на Украине не удастся — программа предусматривает поставку всего 8 млн доз, то есть для двухкомпонентной вакцинации 4 млн человек при населении около 40 млн. Почему в Украине запретили «Спутник V» и что из этого выйдет? © Правительство Буэнос-Айреса | Правительство Буэнос-Айреса | Перейти в фотобанк

«В конце декабря Украина активизировала переговоры с китайским производителем вакцин компанией Sinovac Biotech и объявила в канун Нового года о том, что был сделан заказ на 1,9 млн доз с поставкой в начале февраля. Этого количества вряд ли достаточно, но получается опять плохо: в этом случае можно говорить о геополитической победе Китая, которая принесёт некоторое облегчение прозападной Украине в тот самый момент, когда западные страны проявили к этой самой Украине полное пренебрежение», — говорится в статье The New York Times под названием «Вакцинная геополитика: большая игра со здоровьем украинцев».

И хотя китайской вакциной CoronaVac привился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не всё так однозначно. Накануне бразильские учёные ухудшили прогноз её эффективности — с 78% до 50%. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов незамедлительно объявил, что если показатель будет ниже отметки 70%, то Киев откажется от закупки вакцины, как прописано в договоре с Sinovac Biotech. Позже эксперты бразильского Института Бутантата дали более подробное объяснение: общая эффективность составляет 78%, а в лёгких случаях без госпитализаций — 50,4%.

«Пока стратегия по вакцинации пробуксовывает во многих странах, Украина живёт в кошмарном сне. Во-первых, в стране уже свирепствует контрабанда вакцин. Президент Владимир Зеленский был в ярости, когда узнал, что несколько депутатов получили 2 дозы вакцины Pfizer-BioNtech при отсутствии каких-либо официальных поставок», — пишет французская газета Le Point.

6 января украинские СМИ сообщили, что в конце 2020 года чартерным рейсом в страну тайно завезли партию вакцины Pfizer для высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования (по совместительству внештатного советника президента) Михаила Бродского. За одну дозу препарата, которая в Европе стоит €15, каждый из них заплатил €2500. Естественно, чиновники, фигурирующие в этих публикациях, всё отрицают, но Зеленский поручил СБУ разобраться в ситуации и пообещал максимально жёсткую реакцию всем, кто решил заняться контрабандой вакцины. Дорого и малоэффективно: Абзалов рассказал об альтернативных «Спутнику» вакцинах для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но это ещё не всё, как отмечает Le Point, сейчас Украина стоит перед дилеммой: стоит ли использовать «Спутник V», вакцину «своего врага»? Западные страны, будучи занятыми своими собственными неотложными проблемами, медлят с реализацией программы COVAX, поставки из Китая тоже задерживается, а время идёт, люди умирают, экономика, которой регулярно угрожает дефолт, продолжает падать.

«Остаётся один вариант — российская вакцина. Кремль не видит в этом никаких проблем. Напротив, он делает вакцину своим главным политическим оружием. Россия гордится тем, что первой разработала вакцину от Covid и утверждает, что у неё уже есть длинный список стран-заказчиков.​​​​​​​ Предоставляя вакцину украинскому населению, Путин одержал бы красивую победу. Это позволило бы ему продемонстрировать, что только Россия заботится о своём соседе в тот самый момент, когда тот намерен сблизиться с Западом», — приходят к выводу французские журналисты.

Почему власти Украины не ставят в приоритет жизни собственных соотечественников и не хотят, наплевав на политические предрассудки, воспользоваться самым доступным на сегодняшний день вариантом — «Спутником V», не понимают не только сами украинцы, у которых родные заразились коронавирусом или уже скончались от него, но и общественность западных стран.

В комментариях к статье австрийского издания Krone о том, что официальный Киев лучше вообще останется без вакцины, чем выдаст разрешение на закупку или производство в Харькове российского препарата, одни читатели недоумевают, какая разница, откуда вакцина, если она действительно эффективна, и говорят, что сами бы поставили прививку «Спутник V», будь такая возможность. Другие выражают мнение, что украинские власти таким образом просто-напросто хотят сэкономить.

«Украина лучше получит вакцину, за которую заплатят немцы, чем будет покупать её самостоятельно у русских», «Я бы тоже не стал покупать российскую вакцину, если бы мне бесплатно дали другую вакцину из ЕС», «Государство-банкрот в затруднительном положении», «Особенно если ЕС, то есть мы, заплатим за Украину». Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

Часть аудитории уверена, что украинские политики поступают так, потому что получили соответствующее распоряжение из Вашингтона.

«Если ты слушаешься США, то вовсе не безразлично, из России вакцина или нет, даже если она хорошая», — пишет пользователь Dampfgarer.

«Ну да, умершие будут гордиться своими соотечественниками! Страна — банкрот, но лучше покупать намного более дорогие лекарства из США!» — поддерживает derbuergerwehrtsich.

Прививки — это тема, которая разделила общественность Украины задолго до эпидемии COVID-19, делать прививку или нет — решение каждого, но людям нужно предоставить выбор.