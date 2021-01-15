В соцсети Facebook в декабре 2020 года удалили десятки профилей, связанных с партией «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко и общественными организациями «Справа громад» и «Антикоррупционный блокпост». Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 12 января

Причиной удаления аккаунтов стало «скоординированное неаутентичное поведение», то есть скоординированные действия в соцсети фальшивых аккаунтов с признаками манипуляций публичными дебатами для достижения запланированной цели.

«Люди, которые стоят за этой активностью, использовали фейковые аккаунты, чтобы создать фиктивные лица и избежать нашего контроля, модерировать страницы и писать в группах, названных по городам в Украине», — поясняется в подробном отчете компании.

Фальшивые аккаунты распространяли в Facebook и Instagram контент с официальных страниц политических партий и политиков, представляя их более популярными, чем в действительности, ставили лайки и писали комментарии. На Порошенко завели дело за посягательство на территориальную целостность Украины – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментарии о "Европейской солидарности" и ее кандидатах, общественной организации "Справа громад", пятом президенте Украины Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского», — также сообщается в отчете Facebook.

При этом часть размещаемого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая, отметили в компании.

Новая реальность

Кризис в США еще не разрешен, а наблюдатели уже спешат сравнивать штурм Капитолия с поджогом Рейхстага. Причем в первых рядах атакующих те, кто родился из священной коровы Запада — «свободы» слова, мнений и прочих свобод. Социальные сети сбросили маски и действуют как заправское «Министерство правды» по Оруэллу.

На первый взгляд это месть Трампу, который пользовался их платформами и всячески унижал. Особо сатирически выглядит то, как аккаунт Трампа был заблокирован сетью TikTok. Той самой, которой он в сентябре приказал продаться любой американской компании под угрозой блокировки в США. Закон бумеранга.

Но этот опасный в опытных руках предмет бьет не только по экс-президенту. Похоже, соцсети подняли голову, расправили плечи и намерены на Трампе не останавливаться. Причем пострадали не только враги Запада, но и лучшие друзья. Соцсети как новый «властелин мира» © CC0, Pixabay

Ангсоц

То, что с социальными сетями, которые провозглашали свободу выражать личное мнение, не все хорошо, было заметно еще в 2013 году — во время украинского Евромайдана.

Первыми почувствовали на себе сетевую демократию сторонники Антимайдана, которых Facebook начал массово блокировать за любое слово, которое якобы нарушает правила «сообщества». Это был чистой воды произвол, потому что правила «сообщества» расплывчатые, сочиняются на коленках и в любой момент могут быть изменены.

Было видно, что сети явно поддерживают одну сторону конфликта и репрессируют другую. Эта позиция чудесным образом совпадала с политикой страны, где детище Марка Цукерберга зарегистрировано. Шила в мешке не утаишь. И сетевое сообщество быстро разоблачило тех, кто администрирует украинский сегмент Facebook. Ими оказались ну очень молодые и не очень образованные люди. Разумеется, сторонники Майдана в головах. Что они лично подтвердили, неосторожно выложив в свою же сеть групповое фото с символикой протестной Фронды.

Дальше — больше. На Украине началась война, и уже никто не скрывал, кто за кого. Facebook стал полем боя, где развернулись нешуточные виртуальные войны в параллельной реальности.

Причем «боги» этого измерения благословляли одну сторону в ущерб другой. Тем не менее тот же Facebook публично демонстрировал независимость от властей своей страны.

Но эта комедия закончилась в 2018 году, когда Цукерберг предстал перед Сенатом США в том самом здании, из-за штурма которого теперь весь сыр-бор, и в течение пяти часов подвергся там унизительному допросу. Если дойти до сути, испугавшийся Цукерберг пообещал: «я больше не буду».

Проще говоря, Госдеп устроил публичную порку своих, чтобы боялись чужие и ни у кого не было сомнений, кто в доме хозяин. Но это были цветочки. Самоотрицание глобализации. Неожиданные последствия цензуры в интернете © CC0, Pixabay

Ягодки тоже были

Причиной допроса Цукерберга, как известно, стала торговля личными данными миллионов людей, зарегистрированных в Facebook. Пользователи прекрасно знают, что до 2018 года эта сеть вымогала личные данные — чем больше, тем лучше, в том числе сканы паспортов и других документов. После 2018 года такие практики прекратились. Но это не значит, что личные данные пользователей больше не изучаются третьими лицами.

Просто Дядя Сэм напомнил Цукербергу о том, на кого нужно работать в этой стране. Результат налицо. После свержения Трампа в сетях начался настоящий геноцид со всеми признаками политического заказа. Вершиной свинства стала блокировка в сети Twitter аккаунта российской вакцины от коронавируса «Спутник-V».

Twitter — это любимая площадка Трампа, где он чуть раньше был заблокирован навсегда. А сеть Instagram, принадлежащая тому же Цукербергу, без зазрения совести и объяснения причин сносит аккаунты белорусских СМИ, а также публичных личностей и звезд, кто поддерживает Лукашенко.

Маски сброшены, теперь уютненькие социальные сети показали, на каком именно «новоязе» будут разговаривать с пользователями. Никто не скрывает, что свободе в соцсетях пришел конец, вводится цензура. О которой активный пользователь сети Youtube, публицист Александр Невзоров высказался как о том, что не снилось даже героям романа Оруэлла «1984».

Вернемся к актуальным событиям сегодняшнего дня. Facebook опубликовал декабрьский отчет по удалению контента, который не соответствует правилам соцсети. Подобные акции устрашения с прошлого года стали обычной практикой. Соратница Порошенко обвинила Facebook в работе на «Московскую федерацию» © Скриншот эфира телеканала "Прямой"

Офис Facebook проинформировал, что в декабре 2020-го удалил 23 аккаунта, 25 страниц, 11 групп и 19 аккаунтов Instagram, которые были созданы в Луганской области и работали на Молдову, Казахстан, Великобританию, Испанию, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Германию и Россию. Это пока касается идеологических врагов позиции коллективного Запада — марксистской организации «Боротьба», созданной на Украине.

Также были удалены 13 учетных записей в Facebook, 31 страница, шесть групп и три аккаунта в Instagram. Эта сеть возникла на Украине и связана с неправительственной организацией Anti-Corruption Blockpost. Соцсеть утверждает, что все пользователи были виртуальными. Не факт!

Дружественный огонь

Но это не все из декабрьского отчета Facebook. Условные «антимайданщики» уже привыкли к тому, что Цукерберг их не любит. Тем большим было их удивление, когда стало известно о том, в бан попала легендарная ботоферма экс-президента Украины Петра Порошенко, о которой ранее подробно писало издание Украина.ру.

«Мы удалили 27 учетных записей Facebook, 37 страниц, 21 группу и 13 учетных записей Instagram, которые были созданы на Украине и ориентированы на внутреннюю аудиторию. Наше расследование выявило связи как с партией «Европейская солидарность», так и с украинской неправительственной организацией «Справа Громад», — отмечают в Facebook.

К слову, последняя организация — дочка «Евросолидарности». То есть тоже проект Порошенко.

Украинские СМИ отмечают, что это уже не первый крупный удар по ботоферме пятого президента Украины. Летом 2020-го Facebook удалил 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учетных записей в Facebook и Instagram, которые работали против шестого президента Украины. А осенью 2019 года Facebook удалил украинские ботофермы Юлии Тимошенко, Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко. Абзалов пояснил, как штурм Капитолия помешал Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таков печальный конец одного из блестящих бизнес-проектов Петра Порошенко, который стартовал в 2014 году под маской благих намерений противостоять «российской агрессии». Нужно отдать должное пятому президенту — он все же отличный бизнесмен, еще и удачливый. Просто он не волшебник.

Ботоферма воочию

В 2014 году, когда на Украине после госпереворота началось охватившее Юго-Восток восстание, Порошенко был, наверное, единственным, кто хоть и держал самолет «под парами», но ясности мысли не утратил. И первое, что он сделал, — взамен разбитых ВСУ призвал под знамена пропагандистов, дав им задачу пропаганды и контрпропаганды. Первым призывом стали Юрий Бирюков, Виктор Трегубов, Виталий Гайдукевич, Роман Доник, Елена Монова, Александр Нойнец, Кирилл Данильченко и нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Все эти люди были вторым эшелоном журналистского пула.

Попытки заманить туда более известных провалились. Так, в ботоферму Порошенко сначала пришел журналист «ЛигаБизнесИнформ» Петр Шуклинов, но, поняв, что это за лавочка, быстро ушел. Их работу все видели, она выражается в самом известном меме 2014 года — «потерь нет». Впрочем, в то время порохоботы ботофермы были полны надежд.

«У нас была закрытая группа в Facebook, — вспоминает блогер Артур Нискубин, — там Бирюков писал: «Первый (Порошенко) попросил: разгоняем волну». И мы разгоняли».

Ботоферма Порошенко строилась по принципу сетевой пирамиды. К 2016-му она работала как часы. Свои группы блогеров собирали советник президента Юрий Бирюков, министр информационной политики Юрий Стець, замглавы Администрации президента Ростислав Павленко. Бывшие боты сегодня рассказывают, что они были мотивированы не деньгами, но идеей. Как говорил классик, «многие верят».

Все прекрасно знали, что эта пирамида была прикрытием коррупционных схем, коим нет числа. «Пулепробиваемые» бронежилеты — лишь самый известный пример.

Зеленский и Порошенко в борьбе за допуск ко двору Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Можно сказать, что в каденцию Порошенко большая часть информационного пространства Украины принадлежала ему. Электоральная карта соцсетей, составленная Reputation Management Agency показывала, что пятый президент Украины — абсолютный лидер по количеству подписчиков в Facebook (2,46 млн), общему вовлечению (почти 5,5 млн) и затратам на рекламу в соцсетях ($95 тыс.).

Зарплаты топ-блогеров варьировались от $2 тыс. до $5 тыс. в месяц. Но вся эта халява закончилась в один миг — после свержения Порошенко. Верность сохранил только высший пул порохоботов, которые сейчас в его «Евросолидарности».