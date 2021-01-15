В ближайшее время премьер-министра Украины Дениса Шмыгаль могут отправить в отставку. Причина - угроза стремительного обрушения не только его, но и президентского рейтинга

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля ожидает скорая отставка, сообщили в четверг 14 января сразу несколько украинских популярных Telegram-каналов со ссылкой на свои источники по власти. Шмыгаль поговорил с МВФ о снижении цен на газ для населения © Facebook Денис Шмыгаль

Причина — стремительный рост общественного недовольства из-за увеличения тарифов. Украине грозит новый Майдан и властям не остаётся другого выхода, кроме как снять главу правительства.

Взрывоопасная ситуация

В Новом году украинцы получили неприятный сюрприз. С 1 января взлетели тарифы на коммунальные услуги. В среднем платёжки подорожали на 20-30%.Подорожание спровоцировало протесты по всей страны. В ряде регионов Украины дело дошло до перекрытия дорог.

После протестов президент Украины Владимир Зеленский вернулся из отпуска и созвал экстренное совещание в Офисе президента. Он поручил украинскому правительству подготовить срочные решения, чтобы погасить в зародыше тарифные бунты. Украинцы митингуют против тарифов после заявления Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растёт на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем разрешить рост цены для наших граждан», — заявил Зеленский 11 января, обращаясь к участникам совещания.

Однако эти слова, которые позже распространила пресс-служба Офиса президента, не успокоили общество.

Протестом не преминули воспользоваться игроки на всех уровнях.

«Тарифный майдан станет основным треком для власти в ближайшие два месяца. Манипуляция Кабмина с фиктивным понижениям цены на газ не прошла и теперь в Офисе Президента новая проблема, местная власть решила воспользоваться действиями Шмыгаля подняв цены на все услуги ЖКХ обвинив при этом Киев. Региональная элита решила повторить карантинный трек, адаптировав его под рост тарифов, переложив при этом всю вину на центральную власть, даже в тех статьях расходов где решение принимали представители местного самоуправления», — сообщил популярный на Украине Τelegram-канал «Резидент» в четверг 14 января. Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua

По данным канала, силой повлиять на регионы украинская власть не может.

Подключились к атаке на власти и игроки на общеукраинском уровне. В частности, выступила парламентская оппозиция.

«Понимает ли правительство, насколько тяжёлая сегодня ситуация? Ведь год начинается с перекрытых трасс возмущёнными, в первую очередь обманутыми людьми, которым под новогоднюю ёлочку вместе с поздравлением господин Зеленский положил такой подарочек. Мы все помним, как год тому назад уже в статусе президента Зеленский обещал в два раза снизить тарифы. И то ли из-за некомпетентности, то ли — из-за невнимательности, возможно, он перепутал документы и вместо тарифов за год в два раза уменьшил объём субсидий, которые должны выплачиваться населению», — заявил 14 января на брифинге сопредседатель партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

При этом некоторые подозревают, что парламентская оппозиция может перейти и к совсем непарламентским действиям.

«Наш источник в Офисе президента сообщил, что СБУ прослушивает переговоры всех оппозиционных лидеров и основных активистов принимающих участие в тарифных протестах. По данным силовиков массовые протесты начнутся с 25 января и охватят всю страну», — сообщил 14 января всё тот же «Резидент».

Днём ранее во время совещания с депутатами Верховной Рады Шмыгаль заявил, что одной из причин протестов является политическая манипуляция. «Тарифный майдан» за обман. На Украине набирают обороты протесты © politrada.net.ua

«Премьер сказал, что он попросил разобраться Антимонопольный комитет и СБУ в ситуации с протестами», — передавало украинское издание LB.ua слова премьер-министра.

В таких условиях власть бросилась срочно решать вопрос с тарифами. Одним из препятствий на этом пути стала позиция Международного валютного фонда. Последний последовательно выступает за повышение тарифов для населения Украины и выравнивание их с тарифами для других игроков рынка.

В четверг 14 января Шмыгаль сообщил, что провёл встречу с представителями фонда.

«Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы», — заявил премьер-министр на встрече с представителями МВФ.

В то же время он подчеркнул необходимость поиска компромисса, который «уже сегодня позволит защитить людей и поможет рынку газа развиваться в будущем».

Тревога Шмыгаля понятна — в тот же четверг сразу несколько изданий заявили о том, что премьер-министра ждёт скорая отставка.

Премьер отпущения

Утром 14 января популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» сообщил о катастрофическом падении рейтинга украинского премьера. Небоженко оценил вероятность отставки Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Как сообщает источник из рейтингового агентства, сейчас проходил закрытый социологический замер по рейтингам власти. Антирейтинг Премьер-министра начал приближаться к Петру Порошенко, всему виной повышение тарифов и необдуманный локдаун, которые инициировало правительство Шмыгаля. Ранее антирейтинг Шмыгаля был маленьким, так как узнаваемость у него была слабая, а сейчас из-за повышения тарифов, зашкваров с локдауном и раскрутки обеих кейсов по СМИ и соцсетям, весь негатив полетел в его адрес. Замер показал антирейтинг (недоверие) к Шмыгалю сейчас на уровне 63%, а доверие упало к катастрофической отметке всего в 9%, что является самой низкой среди всех топ-политиков и топ-чиновников», —указывалось в публикации.

По словам источника, в феврале антирейтинг Шмыгаля с легкостью может обрушиться до критических 75%, а сам Шмыгаль может перегнать по токсичности даже Порошенко.

«В этот момент может начаться правительственный кризис и откроется окно возможности для перезагрузки Кабмина. Будет «битва» за премьерский кейс», — указывалось в публикации канала.

В следующей же заметке говорилось о том, что на пост главы Кабмина уже обозначились претенденты.

«Наш источник сообщает, что соросята хотят поставить своего премьер-министра у власти. Западные лобби группы в очередной раз «продавливают» своего ставленника», — говорилось в заметке. Украинские оппозиционеры рассказали о «тарифном геноциде» в стране © Оппозиционная платформа - За жизнь

Вечером того же дня другой канал — «Легитимный» — указал, что в Офисе президента уже начались консультации по поводу того, кто же сменит Шмыгаля на посту главы правительства.

«Наш источник в ОП сообщил, что на Банковой начались консультации о замене премьер-министра. Зеленский дал поручение Андрею Ермаку и Кириллу Тимошенко подготовить список возможных кандидатов на замену Шмыгаля, который спровоцировал рост тарифов на 70%», — говорилось в публикации.

При этом возможен вариант, что новым премьером, как сообщало издание Украина.ру, может стать премьер времен Порошенко Владимир Гройсман.

А тем временем по Украине продолжают шириться протесты.

«Завтра мои земляки лубенчане в 10.00 (11.00 по Москве — Ред.) собираются на посту ГАИ на трассе Киев-Харьков для того, чтобы принять участие во Всеукраинской акции «Стоп тарифный геноцид» и требовать не только реального снижения тарифов на газ, распределение газа и электроэнергию, но и лишения «Лубныгаз» лицензии», — сообщил поздно вечером 14 января бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Для президента Зеленского отставка Шмыгаля была бы хорошим, но кратковременным выходом из ситуации. В то же время без снижения тарифов и успешной борьбы с COVID-19 (то есть, в том числе и доступной вакцинации населения), что помогло бы отменить локдаун, эффект от отставки Шмыгаля будет весьма недолгим. В таких условиях Зеленский рискует досрочно утратить президентскую булаву. Свергать власть на Украине любят и умеют.