Бывший соратник Петра Порошенко и его верный премьер-министр Владимир Гройсман возвращается в большую политику. И возвращается как самостоятельный игрок

Итоги выборов: Гройсман с Порошенко застолбили Винницу © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Гройсмана, согласно последним исследованиям группы «Рейтинг», довольно высока: 31% поддержки украинцев. Гройсман третий в стране после президента Зеленского и мэра Киева Кличко.

«Кстати, третий рейтинг доверия Гройсмана подтверждает свежую инсайдерскую информацию, что он может вскоре сменить Шмыгаля на посту премьера, — написал в своем телеграм-канале политтехнолог Тарас Березовец.

«Разговоры о возвращении Гройсмана во власть идут ещё с лета. Но главное препятствие — нежелание Зеленского назначать ключевых чиновников эпохи Порошенко. За Гройсмана активно включился Ахметов, а с недавнего времени и Пинчук. Шмыгаля будут убирать в любом случае. Как человеку Ахметова, ему дадут уйти спокойно, без скандала и шлейфа уголовных дел. Но признаки возврата Гройсмана становятся все более очевидны. У Гройсмана ситуативный союз с Разумковым. Разумков, как я и прогнозировал, откалывается от Зеленского и намерен идти в президенты», — сообщил Березовец.



Однако путь к премьерству 2.0 для Гройсмана будет не таким простым.

На днях вышло журналистское расследование издания «Цензор», в котором Владимир Борисович выходит коррупционером и взяточником. Журналисты утверждают, что Гройсман получал взятку в размере 75 миллионов гривен от подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата Максима Микитася. В опубликованном постановлении Высшего антикоррупционного суда описывается, при каких обстоятельствах помещения в центре Киева площадью 2000 кв. м стоимостью более 75 миллионов гривен были переданы премьер-министру Владимиру Гройсману в качестве взятки.

И это не единственное обвинение экс-премьера в воровстве. В 2019 году бывший министр финансов Александр Данилюк открыто обвинил Гройсмана в коррупции.

«Да, он с удовольствием присасывается к потокам. Зачем? У него свое основание: он хочет быть независимым от президента. А для этого нужно обладать своим финансовым ресурсом», — рассказывал в интервью Данилюк.

Не просто больные: Гройсман рассказал, как коронавирус изменил его близких © пресс-служба Кабинета министров Украины

Еще с «винницких» времен Гройсман и Порошенко были близкими партнерами. Но в 2019 году их пути разошлись.

После поражения Петра Порошенко на президентских выборах Гройсман покинул партию «Блок Петра Порошенко» и на парламентских выборах выступил с собственной политической силой «Украинская стратегия».

«Я считаю, что мы просто разные (с Петром Порошенко)… Я принял решение, я буду идти самостоятельно, и это решение для меня является окончательным. Старые партии, такие как БПП, Тимошенко ("Батькивщина"), должны уйти в историю. У каждой из них была возможность принимать правильные решения, но этого не было сделано, и вряд ли они смогут это сделать», — так объяснил свою позицию в 2019 году Гройсман в интервью украинским журналистам.

Но на парламентских выборах самостоятельный Гройсман со своей партией провалился с треском. Его политсила не вошла в парламент, набрав всего 2,41%. Свой приличный премьерский рейтинг опытный управленец Гройсман не смог конвертировать.

Получится ли разыграть Владимиру Гройсману свою карту сейчас? Очень вероятно. Как опытный политик, Владимир Борисович еще во время президентской кампании Зеленского очень лестно отзывался о новых лицах в украинской политике, говорил о шансе для страны и прочее. А уж такой опыт управленца и хозяйственника, как у Гройсмана, стоит поискать.