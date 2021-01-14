Никакого реального значения посещение украинскими политиками инаугурации нового президента США и молитвенного завтрака иметь не может. Однако оно даёт символический капитал – таким образом демонстрируется близость политика к мировому лидеру, его «рукопожатность» в Вашингтоне

Потребитель у такого рода информации очень специфический. Понятно, что для большинства избирателей не особенно важно, съездил президент Украины в Вашингтон или нет. Даже если речь идёт об официальных переговорах, обычный человек всегда примеряет их результат к себе, к своей жизни. А поход за «символическим капиталом» по умолчанию как-то повлиять на жизнь простого человека не может.

Совсем другое дело — политическая элита. Для неё важно понять, кто именно из политических лидеров может, хотя бы в теории, пользоваться поддержкой Вашингтона. Отсутствие даже внешней поддержки — очень плохой признак. Кроме того, есть такие специфические категории, как «грантоеды» и «патриоты», которые вполне сознательно считают Украину американской колонией и внимательно отслеживают, кого «назначили любимой женой».

Поэтому стремление и Зеленского, и Порошенко обязательно пробиться на инаугурацию Байдена (запланирована на 20 января) или хотя бы на молитвенный завтрак (4 февраля) не мытьём, так катаньем, в общем-то понятно. Эта поездка прямо связана с их политическими перспективами.

Соответственно, то, что Зеленский так и не дождался приглашения на инаугурацию, — серьёзный удар по его реноме. Фактически это сигнал, что его в Вашингтоне не поддерживают.

Разумеется, можно сделать скидку на малолюдность церемонии в этом году из-за карантина и опасений столкновений. Если обычно на инаугурацию приглашается порядка 200 тыс. человек, то в этом году — немного более тысячи. По заявлению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, иностранные руководители в этом году вообще не будут присутствовать на инаугурации. Тем не менее, СМИ сообщают, что в Вашингтон приглашены совершенно комедийные фигуры, вроде Тихановской и Навального…

В декабре прошлого года на полном серьёзе обсуждалась покупка «разового абонемента» на посещение инаугурации, раз уж не выходит получить официальное приглашение, но в этом году канал «Легитимный» пишет, что «на Банковой считают такую поездку бессмысленной, так как на подобных публичных мероприятиях не принимаются серьёзные решения. Офис президента дал поручение МИД готовить двухстороннюю встречу между Байденом и Зеленским на конец весны, на которой Украина может получить поддержку относительно апгрейда Минских соглашений и трансформации нормандского формата». Это, понятно, не от хорошей жизни пишется — отсутствие приглашения бьёт по главе ОП Андрею Ермаку. Но для действующего президента отказ от этой бессмысленной поездки может иметь последствия поистине трагические, ведь уже давно обсуждаются сценарии ослабления его власти или даже силового смещения…

Между тем, Пётр Порошенко готовится к посещению Вашингтона. По слухам, он уже потратил на организацию поездки порядка $100 тыс., а общие его расходы, вероятно, превысят полмиллиона долларов. При этом он уже имеет определённые договорённости о встречах и совместном позировании с представителями команды Байдена (пока что, правда, на уровне не выше сенаторского). Более того, есть даже информация, что он каким-то образом ухитрился получить официальное приглашение.

С точки зрения «токсичности» украинской темы (ведь Байдена обвиняли в политической коррупции именно в связи с Украиной) американскому президенту не следует встречаться вообще ни с кем из украинских политиков. По возможности слова «Байден» и «Украина» не должны соседствовать. Но если Порошенко всё же удастся получить соответствующий «символический капитал», то за него вполне можно и пост премьера приобрести — чем Госдеп не шутит?

Кстати, молитвенный завтрак будет проходить онлайн, но, кажется, даже в этом режиме присутствие иностранных делегаций не предполагается.