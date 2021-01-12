В понедельник, 11 января, США объявили о введении санкций против граждан и СМИ Украины за «вмешательство в выборы». Обычно под санкции США попадают российские граждане и организации. Чем же не угодили Вашингтону украинцы?

Дело в том, что 7 января, Конгресс США окончательно утвердил Джо Байдена победителем на президентских выборах, а 20 января должна состояться его инаугурация. В США происходит смена власти, а противников Демпартии решено «прижать к ногтю»

В санкционный список попали: Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Распространяются санкции и на следующие СМИ: "Эра-Медиа", Информагентство Only News, сайты NabuLeaks, "Скептик"/"Бегемот Медиа".

Что объединяет все эти СМИ и политиков? Все они связаны с депутатом Андреем Деркачем, которого в США называют «пророссийским агентом КГБ», против которого санкции по той же формулировке («за вмешательство в выборы») были введены еще в конце прошлого года. На странице Минфина США указано, что меры против семи физических лиц и четырех организаций применяются как к «части связанной с Россией сети иностранного влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу». Проще говоря, это тоже «санкции против России», хотя все, кто в списке — украинские политики. Основанием для связи служит тот факт, что в начале 1990-х Деркач являлся слушателем академии Министерства безопасности России. Санкции - блюдо, которое Байден подает теплым © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Весной прошлого года Андрей Деркач «слил» записи телефонных переговоров между Джо Байденом и Петром Порошенко. Он также на одной из пресс-конференций обнародовал коррупционную схему по выводу средств из Украины и американского бюджета, назвав ее «Демкоррупцией», связывая ее с деятельностью Демократической партии США, которая сейчас и пришла к власти.

«Это реальный спрут, опутавший органы государственного управления Украины, политическую и экономическую элиту, а также правоохранительную систему», — заявил Деркач. Американские СМИ тогда предпочли либо не заметить разоблачения и публикации аудиозаписей, либо заявить, что ничего существенного и нового в них нет. Теперь же мы видим, что на самом деле Демократическая партия Байдена восприняла это весьма болезненно. Петр Порошенко называл аудиозаписи «фейком России с целью разрушить двухпартийную поддержку Украины в США». Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В этой же схеме разоблачителями коррупции Деркач называл американских политиков, связанных с Республиканской партией, включая бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Иными словами, они ставили на проигравшего кандидата, и расплата не заставила себя ждать, как в лучших традициях дворцовых интриг и переворотов прошлых времен.

Деркачу принадлежит попавшее в список СМИ «Эра-медиа». Прочие СМИ также публиковали разоблачения о «демкоррупции», а упомянутый в списке «Набуликс» занимается критикой созданного при поддержке США Национального антикоррупционого бюро (НАБУ). Администратором сайта считается Петр Журавель, еще один фигурант списка.

В список попал и экс-прокурор Константин Кулик, участвовавший с Деркачем в пресс-конференциях по разоблачению «демкоррупции». В годы правления Порошенко он был подручным экс-генпрокурора Юрия Луценко и бравировал своим участием в АТО. В 2019-м году он занялся делом газовой компании «Бурисма», платившей огромные гонорары сыну ныне избранного президента США Хантеру Байдену за «консультации». Константин Кулик встречался в Киеве с Рудольфом Джулиани, когда тот собирал компромат на Байденов. The New York Times писала, что Кулик вместе с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко участвовал в координации действий американских представителей в этом деле во главе с Джулиани по компрометации сына Байдена.

С Деркачем связан и упомянутый Дмитрий Ковальчук. Он был его помощником в Верховной Раде, а также является бизнес-партнером в СМИ. Еще один помощник Деркача, Антон Симоненко, тоже попал в список. Далее упоминается в списке Андрей Телиженко, бывший сотрудник посольства Украины в США, первым рассказавший американским СМИ о работу украинских дипломатов против Трампа. Его Андрей Деркач тоже называл «разоблачителем коррупции».

В этой же компании оказался депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, участвовавший в пресс-конференциях Деркача. Там же мы видим и беглого экс-депутата и бывшего соратника Петра Порошенко Александра Онищенко, которого считают одним из организаторов «слива» аудиозаписей. Сам Онищенко уже прокомментировал новость, назвав ее местью новой власти США за обвинение сына Байдена в коррупции. Три версии. Санкции против украинцев и политическая борьба в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Введение санкций против меня прогнозируемо. Также как и моя реакция на них — плевать. Эти санкции — реакция новых властей США на мои системные разоблачения коррупции Байдена и Демпартии США в Украине, а также их агентуры влияния, представленой в лице сетки дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов. Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле», — написал Онищенко.

Лидера и организатора «всей этой банды», Андрея Деркача, Минфин США называет «российским агентом».

«Кулик, бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины, вступил в союз с Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции. Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач опубликовал в период с мая по июль 2020 года для дискредитации официальных лиц США и оказания влияния на выборы в США. Телиженко, бывший украинский дипломат, организовывал встречи Деркача с американцами, чтобы способствовать распространению ложных заявлений о коррупции в Украине. Дубинский, который работает вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить США», — такое объяснение санкциям дает Минфин США.

Бывший премьер-министр, «самокатчик» и «соросёнок» Алексей Гончарук, проходящий сейчас тренинги в США, с откровенным злорадством прокомментировал внесение своих коллег по партии, вроде Александра Дубинского, в список, пообещав дальше — больше.

«Поздравляю господина Дубинского с получением "бана" (запрет въезда и взаимодействия, блок активов и т.д.) от правительства США. И это только начало. Рано или поздно это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине», — написал Гончарук. Николай Злобин о том, как и за что Трампа могут судить в США © РИА Новости, Нина Зотина

Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва считает это откровенной местью американского истеблишмента, который не любит, когда сор выносят из избы.

«Понятно, что это месть со стороны не только Байдена, но и американского истеблишмента за то, что весь мир услышал, например, разговоры Байдена и Порошенко, после которых понятие "внешнее управление" окончательно перешло из разряда конспирологии в разряд доказанных фактов», — пишет Гужва.

Администрация еще не вступившего в должность президента Джо Байдена, как мы видим, уже начала мстить. Такое начало правления может говорить о том, что в Демпартии тему Украины отнюдь не считают токсичной и дискредитирующей США. Тем, кто будет и далее на Украине заявлять о внешнем управлении, будут закрывать рот достаточно бесцеремонно, как это делают с такими деятелями, как Джулиан Ассанж. Кроме того, похоже, США более активно будут прижимать таких олигархов, как Игорь Коломойский, с которым связаны некоторые фигуранты санкционного списка. Любые попытки сопротивляться будут априори объявлены «российским вмешательством», что для США и их союзников является тягчайшим обвинением, предоставляющим карт-бланш на любые действия.