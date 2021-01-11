Давно известно, что в США пристально следят за деятельностью партии «Национальный корпус» и полка Национальной гвардии «Азов». Очередная ласточка – опубликованная в серьёзном журнале Time статья «Ставьте лайки, делитесь, набирайте: как ополчение сторонников превосходства белых использует Facebook для радикализации и обучения новых членов»

Собственно, недовольство деятельностью этого крыла украинских националистов высказывалось в США уже давно. Ещё в 2015 (!) году Палата представителей Конгресса США на законодательном уровне запретила использование средств Департамента обороны США для «предоставления оружия, обучения или другой поддержки батальона „Азов"», а в 2017 году эта норма стала учитываться при формировании бюджета.

В 2019 году 40 конгрессменов обратились в Госдепартамент с предложением занести полк в список иностранных террористических организаций.

Казалось бы, с чего бы это в США проявляли недовольство «Азовом», в который до этого вкладывали столь значительные средства накануне Майдана? Но статья в Time проясняет эту ситуацию. Оказывается, украинские националисты начали вмешиваться в политические процессы в США. Конкретно через тренировочные лагеря «Азова» прошло 17 тысяч (дивизия!) правых радикалов со всего мира, включая и американцев.

Сейчас как раз к власти в США пришли «левые антифашисты» (которые, как мы понимаем, никакие не левые и даже не антифашисты, хотя реальные левые антифашисты к ним примыкают), которые начнут в промышленных масштабах мочить «правых фашистов». А от них ниточки тянутся в Киев.

К чему это приведёт?

Во-первых, возникнут существенные проблемы у Андрея Белецкого. Возможно — вплоть до масштабных зачисток его политической и военной силы. Вероятность запрета партии выглядит в высшей степени маловероятной — это ведь не «Твиттер» Трампа, тут можно и полиберальничать.

Само собой разумеется, это не окажет заметного влияния на обороноспособность и политическую ситуацию на Украине, но есть и нюансы. В частности, сторонники «Национального корпуса» нередко составляют главную силу во многих акциях правых (и не только правых). Зачастую они придают политическую составляющую чисто социальным акциям. Без них картина уличной активности изменится.

Во-вторых, возникнут проблемы у Арсена Авакова — ведь полк «Азов» входит в его «империю».

Опять же, Аваков не только на «азовцев» опирается, но они выполняют для него важную часть «грязной» работы, в результате чего между МВД и СБУ периодически возникают трения.

Кстати, сводить работу МВД с правыми радикалами к сотрудничеству было бы неправильно — на самом деле МВД контролирует националистов с тем, чтобы они не попытались перестраивать Украину в соответствии с собственными представлениями о прекрасном. Наличие легальных структур (в том числе военизированных) этот контроль существенно упрощает. Контролировать националистов в «усложнённом» режиме МВД и СБУ будет проблематично — не хватает профессиональных кадров (имеющиеся скорее сочувствуют правым).

Тем не менее у Авакова есть основания отстроиться от «токсичного актива», которым становится «Азов».

В-третьих, в случае зачистки «Азова» интеллектуальный и культурный уровень украинских ультраправых резко снизится.

Конечно рассуждения об интеллекте и культуре неонацистов выглядят некоторым оксимороном, но «Нацкорпус» — наиболее прогрессивная (если здесь уместно это слово) и наиболее встроенная в глобальный дискурс часть украинских националистов. Остальные — просто хуторские расисты, для которых уже жители соседнего села подозрительны с точки зрения происхождения.

Хорошо это или нет, мы не знаем, но такое развитие событий скорее соответствует общей тенденции к упрощению Украины как системы.

В-четвёртых, несколько ослабнет давление на Зеленского справа.

Впрочем, ожидать, что это снижение давления будет существенным и приведёт к каким-то заметным изменениям политического курса Зеленского, нельзя.

Дело не в силе давления. Достаточно посмотреть на количество избирателей правых партий — это очень далеко до результатов НСДАП в Германии 1932-1933 годов. На выборах в 2019 году за единого правого кандидата Руслана Кошулинского проголосовало немногим более 300 тыс. избирателей (1,62% голосов). Чуть лучший результат (315 тыс., 2,15%) получил список «Свободы» (фактически — объединённый список украинских правых) на парламентских выборах. Не так, чтобы очень много.

Дело в другом.

С одной стороны, основное давление справа оказывается на Зеленского не столько со стороны крайне правых, сколько со стороны вполне умеренных и даже респектабельных сил, в том числе — внутри «Слуги народа» (вспомним Никиту Потураева, который вполне органично вписался бы в «Голос» или «Европейскую солидарность»).

С другой стороны, Зеленский в принципе боится силового давления со стороны радикалов, а уж каких именно — не так важно. «Свободу» он будет бояться не менее старательно, чем «Нацкорпус» (кстати, боевую гранату около Верховной Рады в 2015 году кинул именно «свободовец»). А вот «Свобода» у заокеанских партнёров обеспокоенности не вызывает и в статье в принципе не упоминается, хотя «Нацкорпус» с ней тесно сотрудничает.

P.S.: Ещё цитата из статьи в Time, чтобы не возникало сомнений относительно подлинных симпатий автора и мнения редакции об украинских националистах как явлении: «Бойцы (Азова. — Авт.) напоминают другие военизированные формирования — а их десятки, — которые помогали защищать Украину от российских вооруженных сил на протяжении последних шести лет. Но "Азов" — это гораздо больше, чем ополчение».

Хорошие, в общем, ребята — с Россией воюют… Зря они только не любят другие нации.