Этим вопросом озаботились в мусульманской Индонезии, уже законтрактовавшей китайскую вакцину фирмы «Sinovac Biotech». У представителей общественности возникли сомнения – ведь китайцы едят свинину! Программа массовой вакцинации может быть запущена только после решения Высшего мусульманского клерикального совета. Актуален этот момент и для Украины

Дело, разумеется, не в свинине и не в канонах ислама, но одним из инициаторов сомнений выступил именно представитель Меджлиса. Правда под критику попала не китайская, а российская вакцина.

Вокруг «Sputnik`а»

Директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов заявил, что «пока для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешёвые, более эффективные, надёжные вакцины, нет никаких рациональных оснований». При этом он сообщил, что вакцина AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританию. Ну и самое главное: «полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооружённой агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны — это невежество, как минимум».

Вы спросите, что такое несёт ув. господин Жумадилов и будете таки правы. Ибо несёт он нечто неудобоваримое.

Нет, действительно, конкуренция на рынке довольно большая. Но что мы наблюдаем на практике?

Более эффективные чем «Sputnik V» вакцины действительно есть. Вот, например, вакцина «Pfizer». Мы сначала думали, что это случайность и не надо обращать внимания, но на настоящий момент после вакцинации этим препаратом умерло уже минимум девять человек. Результативность намного выше, чем у пресловутого «Новичка» (выжили все, кого травили этим боевым отравляющим веществом). Российская вакцина тут, конечно, никакого сравнения не выдерживает — на неё даже сколько-нибудь выраженной аллергической реакции нет.

«AstraZeneca» действительно уже имеет разрешение, но, увы и ах, она не имеет самой вакцины — результативность полученного продукта оказалась недостаточной и сейчас ведутся совместные испытания со «Sputnik`ом», чтобы довести эффективность до приличных значений. Кстати, сам факт этого сотрудничества показывает, что в «AstraZeneca», у которой таки есть разрешение, в качестве российского препарата не сомневаются. Удивительно, как господину Жумадилову удаётся доверять несуществующей вакцине, но не доверять компании, её (пока ещё не) производящей… Мистика какая-то.

Кстати, удивительно, что государственный муж не упомянул, что «Sputnik V» не прошёл полностью испытания. Но, наверное, ему кто-то сказал, что в полном объёме испытания не прошла ни одна вакцина от коронавируса, а некоторые даже и не зарегистрированы. Это касается, например, китайской «Sinovac Biotech», для соглашения о закупке которой у украинского правительства нашлись все «рациональные основания» (мы, правда, не сомневаемся, что она будет зарегистрирована — а то кто-то в Поднебесной партбилет на стол положит…).

Единственный пункт, с которым мы согласимся — пожалуй действительно не стоит закупать вакцину страны-агрессора. Правда, стране-агрессору было бы неплохо войну объявить. Да и в контексте вакцины дискуссия выглядит как-то странно — ведь на «оккупированной территории» вакцинация уже идёт полным ходом, чего не скажешь о территории, сохранившей независимость. Получается «агрессор» об эпидемическом благополучии заботится больше, чем власть страны…

Кстати, о Жумадилове — не кажется ли руководству Минздрава, что держать в условиях эпидемии на посту стратегически важного медицинского (!) предприятия политолога без даже начального медицинского образования как минимум невежественно и уж точно не имеет никаких рациональных объяснений? Хотя нет. Тут просим нас извинить — он ведь грантоед, патентованный русофоб и представитель «коренного народа». Этого достаточно для того чтобы занимать в стране победившего Майдана любую должность…

Удар по «Pfizer»

Если вы считаете, что претензии украинской стороны обращены только к российской вакцине, то вы глубоко ошибаетесь. На Украине начался ещё один скандал, теперь уже касающийся продукции «Pfizer», которая ранее считалась расово правильной и лишённой каких-либо недостатков. К самой компании правда претензий нет… Но они могут появиться.

Глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский сообщил, что ряд украинских народных депутатов и высокопоставленных чиновников «тайно вакцинировались» препаратом «Pfizer», использование которого Украина пока не разрешала. По его данным, за прививку они заплатили по € 2,5 тыс. Анонимные телеграм-каналы дополнили, что государственные чиновники по линии МИД помогают закупить частным медицинским центрам вакцину, которая придёт в партии вместе с государственной. Для этого используют простую схему, которой пользовались в 2020 году при закупке масок Эпицентром.

Разумеется, это вызвало приступ благородного гнева у гаранта Конституции, который потребовал немедленно проверить эти данные. Проверка немедленно началась.

Правда, осталось неясным, что именно вызвало недовольство президента.

Если вопиющая социальная несправедливость, так хотим ему напомнить, что у нас демократия, права человека, рыночная экономика и вообще — Европа. Как писал Владимир Владимирович (не тот, что вы подумали, а Маяковский): «обещали и делим поровну: одному — бублик, другому — дырку от бублика. Это и есть демократическая республика».

Если его смутил «чёрный рынок» вакцин, то не совсем понятно, а чего он в принципе ожидал? Что этот рынок не появится? Каким образом, если есть некие товары, которые жизненно необходимы, но официальным путём получить их нельзя?

Кстати, как решить последний вопрос в полном соответствии с политикой «слуг народа» предложила блистательно-ироничная политконсультант Елена Дьяченко:

«Слуги должны немедленно легализовать подпольный рынок вакцин, рассказать, что от него обязательно придёт в бюджет 7 миллиардов лицензионных сборов, через три месяца сказать ой нет, 4 млрд, но в бюджет на всякий случай внести 1 млрд.

А еще через три месяца проголосовать законопроект, освобождающий нелегальных продавцов вакцин он НДС и налога на прибыль, а их клиентов — от НДФЛ в полном объеме.

А, и разрешить фопам быть распространителями вакцин, новой почте разрешить пересылать вакцины без соблюдения техусловий, разрешить вакцинацию в хостелах, и отменить сертификацию вакцин вообще.

Nb. Все законопроекты — вымышленные, сходство с принятием законов по игорному бизнесу — случайное».

Ну что ж — легалайз, так легалайз!

P.S.: Кстати, насчёт халяльности вакцины «Sinovac Biotech» мы почти не шутили. За армовир и европейский выбор надо платить, потому поинтересуемся всё же двумя моментами.

Во-первых, а есть ли заключение Института национальной памяти относительно соответствия закону о декоммунизации закупки вакцины в коммунистическом Китае?

Во-вторых, а есть ли заключение профильных институтов относительно допустимости закупки той же вакцины с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции? США, например, не слишком положительно смотрит на экономическое сотрудничество с КНР и вообще подозревает её в утаивании данных о развитии эпидемии. А в Европе никто вроде не планирует закупать китайскую вакцину… Не поставим ли мы закупкой этой подозрительной вакцины своё будущее членство в ЕС и НАТО? А вдруг эта вакцина — гибридное оружие Пекина и ЦК КПК?