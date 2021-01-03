Украине в 2020 году, несмотря на критику и несвоевременность из-за пандемии коронавируса, удалось совершить настоящий прорыв в строительстве и ремонте автомобильных дорог

3 926 км национальных трасс, 85 мостов, 28 объездных дорог, 25 площадок для взвешивания в движении — такие результаты года работы Укравтодора.

Для сравнения: в 2019 году в эксплуатацию было введено 847 км государственных дорог, в 2018-м — 1412 км, а в 2017-м — 1407 км. В прошлые годы таких показателей не удавалось добиться ни разу. Таким образом, в этом году были установлены рекорды и по количеству восстановленных километров дорог, и по степени реализации планов.

Президент Владимир Зеленский пообещал «сшить страну качественными дорогами» и, похоже, выполняет обещанное.

Большие цели — большие деньги

Мосты на Украине «устали» и угрожают людям © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По оценке главы «Укравтодора» Александра Кубракова, если посчитать все источники — на эти цели было предусмотрено 10% бюджета страны.

Капитальная реконструкция дорожного покрытия на Украине была необходима, поскольку две трети из 24 тыс. км основной сети автодорог страны на начало года находилось в ненормативном или аварийном состоянии.

На строительство и ремонт дорог в стране в текущем году планировалось потратить в общей сложности 124,9 млрд грн ($4,4 млрд в эквиваленте). Для сравнения: в прошлом году было израсходовано 50 млрд грн, в 2018-м — 38 млрд грн.

Основные источники финансирования программы строительства и ремонта дорог: Дорожный фонд (акцизы с продажи топлива и транспортных средств) — 31,5 млрд грн; средства, полученные под госгарантии, — 19,3 млрд грн, часть суммы от выигрыша «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже, поступившей в «ковидний» фонд, — 35 млрд грн, а также деньги от международных финансовых организаций.

Что сделали

Критиковать проект начали сразу после обнародования планов по строительству и реконструкции 4,2 тыс. км дорог государственного значения и 2,5 тыс. км местных дорог. Оппоненты отмечали, что эти планы нереальны. Перед окончанием сезона дорожных работ в «Укравтодоре» отчитались, что в 2020 году было обновлено 10% всей сети государственных дорог, а к декабрю планы удалось выполнить более чем на 90%. По факту за 2020 год «Укравтодор» обновил 3926 км дорог государственного значения, 2000 км местных дорог и 82 моста.

«Это 92 и 85% от амбициозного плана, представленного в начале года, и абсолютный рекорд за все время независимости Украины — в том числе в соответствии объявленных планов к факту выполнения», — рассказал на итоговом мероприятии отрасли «СЕТЬ: форум дорожной отрасли» 2 декабря глава «Укравтодора».

Кроме того, по его словам, за этот год удалось снизить стоимость ремонта 1 километра дорог на 4,5 млн грн.

Один с сошкой, семеро с ложкой. Украина идёт навстречу коллапсу инфраструктуры © Стрингер

Самый протяженный отрезок, который «Укравтодор» начал восстанавливать в этом году, — на трассе М-03 Киев — Харьков — Должанский, его длина составляла 216,5 км. Ремонтные работы велись в трех областях: Донецкой, Харьковской, Полтавской. Восстанавливать трассу М-03 продолжат в следующем году.

В этом году «Укравтодор» также начал восстанавливать 136,1 км трассы Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов. В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях уже восстановлены 90% протяженности этой автодороги.

В 2020 году Закарпатская область впервые за годы независимости получила надлежащее финансирование дорожной отрасли. В целом в Закарпатье по плану «Укравтодора» в 2020 году будет отремонтировано и построено 370,3 км дорог государственного значения. В ноябре в Закарпатье открыли для проезда всех видов транспорта одну из самых высокогорных дорог на Украине — Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье, отремонтированную в рамках программы «Большое строительство» .

Дорога ведет, в частности, к Синевирскому озеру и лыжным курортам на Боржавском хребте. Дорога Т-07-18 связывает два важных маршрута, международную трассу М-06 Киев — Чоп и дорогу Р-21 Долина — Хуст, которая также обновляется в этом году и будет полностью завершена в двух областях в 2021 году.

Луганщина в 2020 году получила самый масштабный ремонт дорог за всю историю независимости страны: он охватил 215 км. Кроме автодорог, в регионе ремонтируют и 2 больших моста. Был отремонтирован отрезок дороги КПП Станица Луганская — Северодонецк протяженностью 113,3 км. Этот маршрут состоит из четырех участков разных дорог государственного значения Р-22, Т-13-09, Н-21, Т-13-06 и 2,7 км — местного значения.

Кроме того, Укравтодор отремонтировал 112 км трассы М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече сразу в 4 областях: Волынской, Ровненской, Тернопольской и Черновицкой.

Украинские дороги международного значения станут «частными» © РИА Новости, Алексей Бабушкин | Перейти в фотобанк

В 2020 году в Черкасской области обновлено почти 200 км дорог государственного значения. Правый берег области получил 53,5 обновленных километров Н-01 Киев — Знаменка. Это половина всего маршрута, который совокупно составляет 111,4 км. Благодаря обновлению двух маршрутов — Н-01 Киев — Знаменка и Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь — время на дорогу от Черкасс до Киева сократилось на час.

Впервые за время независимой Украины на Левобережной части капитально отремонтировали 22 км дороги, которая ведет от села Софиевка до города Золотоноша, еще 11 км были реконструированы на участке обхода Золотоноши. Также завершена реконструкция путепровода через железную дорогу, который не ремонтировали полвека. Еще один восстановленный маршрут — Н-16 Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань.

Эффект для экономики

В 2020 году Украина поднялась на 20 позиций и теперь занимает 126-е место по показателю качества дорог в рейтинге Индекса процветания (The Legatum Prosperity Index). Рост по этому критерию также позволил усилить позиции по более общим показателям: в рейтинге «Транспорт» Украина поднялась на 12 позиций (сейчас занимает 73-е место); в рейтинге «Доступ к рынку и инфраструктура» страна поднялась на 10 позиций (77-е место).

Кроме того, как свидетельствуют выводы исследования группы независимых экономистов из Ukraine Economic Outlook, если бы не государственные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры в рамках «Большой стройки», падение ВВП за год превысило бы 11%. В итоге потери ВВП составили 3,7%, что намного меньше, чем в большинстве других стран.

Когда откроют гиперлуп на Троещину. Четыре поколения транспортной инфраструктуры Киева © скриншот видео "112 Украина"

Помимо того, что проект дал работу десяткам тысяч людей, качественные дороги начинают обрастать новой инфраструктурой, которую строит частный бизнес: отели и рестораны, магазины, сервисные центры, объекты туризма.

Возрастает средняя скорость транзита грузового и пассажирского транспорта, а чем меньше временных затрат не перевозку, тем больше экономия на топливе. Владельцы транспорта существенно сокращают расходы на ремонт техники. Так, на некоторых участках обновленных дорог протяженностью от 50 до 150 км время, затрачиваемое на перемещение транспорта, сократилось в 1,5–2 раза.