Михаил Булгаков остается одним из самых востребованных и в то же время загадочных писателей 20 века. А что о нем говорят звезды?

Сталин и «Дни Турбиных»

Однажды приехала к Сталину делегация украинских писателей.

Дело было в феврале 1929 года. Дискутировали о многом. Например, украинские писатели требовали присоединить к Украинской республике Курскую и Воронежскую губернии.

— А как население этих областей, хочет присоединения?— отнекивался Сталин.

Речь зашла о спектакле, который недавно в Московском художественном театре посмотрела делегация. «Вокруг Булгакова». Лучшая книга о мастере © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

— Взять, например, этого всем известного Булгакова. Если взять его «Дни Турбиных», чужой он человек, безусловно. Однако своими «Турбиными» он принес всё-таки большую пользу, — говорит Сталин.

Реплика кого-то из делегации:

— Украинцы не согласны.

— Общий осадок у зрителя остаётся какой? Общий осадок о несокрушимой силе большевиков, — продолжает Сталин.

Нарастает шум. Украинские писатели не согласны.

— Извините, — говорит Сталин, — я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом.

Но гости требуют снятия пьесы. Они не успокаиваются, подают записки вождю.

— Вы, может быть, будете защищать воинство Петлюры?— спрашивает Сталин.

— Нет, мы не обижаемся за Петлюру, — простодушно отвечает кто-то из делегации.

(Цитирую стенограмму по книге Лидии Яновской "Треугольник Воланда".)

На самом деле не нравилось писателям "пренебрежение к украинскому языку" и то, что побеждают не просто большевики, а "великая неделимая Россия".

В 1928—1932 годах вокруг Михаила Булгакова сложилась атмосфера завистливого непринятия. В 1928-м литераторы и драматурги Москвы пишут письмо Сталину (так называемое письмо В. Билль-Белоцерковского). "Нам приходилось слышать ссылки представителей… правого "либерального" курса на Ваше сочувствие. Соответствуют ли истине подобные ссылки?…" — спрашивают литераторы Сталина. По сути требуют публичного отречения от Булгакова. Ведь все в Москве знают, что разрешение на постановку "Турбиных" давал сам Сталин.

И ответ Сталина, включенный им в собрание своих сочинений: "Бег" в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки "Бега", если бы Булгаков… изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР… "Дни Турбиных" даёт больше пользы, чем вреда". «Вокруг Булгакова»: последняя книга о последней книге © starina.ru

Сложные отношения и с властью, и с коллегами были у Булгакова. Чиновники и критики часто его ненавидели, коллеги завидовали (и писали доносы лично вождям, и публиковали свои статьи-доносы в газетах).

Кстати, эта ненависть могла быть вызвана чисто меркантильными соображениями. Драматурги в СССР получали отчисления процентов от спектаклей. Суммы у некоторых доходили до сотен тысяч рублей в год. Поэтому устранение конкурента — это борьба за место в пищевой цепочке.

Сохранилась, например, телеграмма Шолохова в газету "Правда": "Гонорар не получен. Скромно напоминаю, что я не драматург. Привет. Шолохов".

У вождей Булгаков искал защиты и поддержки (его знаменитое письмо "Правительству СССР", написанное в 1930 году, было адресовано Сталину, Молотову, Кагановичу, Калинину, Ягоде). В нем содержится буквально просьба помочь с работой.

"Я прошу советское правительство командировать меня в театр на работу". Режиссером, статистом, рабочим сцены…

Он просил, и защита пришла "с самого верха". Состоялся знаменитый разговор Сталина с Булгаковым по телефону. После которого сразу же нашлось место режиссера в театре.

Оппозиция Сатурн — Юпитер

Этот аспект работает так: любая протекция, помощь руководства будет достигаться чрезвычайно тяжело. И даже пойдет во вред. Престижная работа может быть получена только с огромными усилиями. Через годы тяжёлой, непрестижной, изматывающей работы, практически "каторги".

Это тема подавления, буквально "заморозки" (Сатурн) жизненного успеха, но в то же время вопреки этой заморозке — стремления к высшим идеалам (Юпитер). Часто человек бывает настолько подавлен тяготами жизни и судьбы, что ему не до высших смыслов. Но все равно он будет жить не "кухней и занавесками", а искорками высшего.

Это внутренняя борьба против авторитетов. Не "восстание масс", не призывы к революции. Процесс больше внутренний — сложные отношения с любыми властями. И земными, и небесными.

И столкновение с беспощадной критикой, даже травлей со стороны коллег, когда ты сам становишься авторитетом. «Вокруг Булгакова»: «Белая гвардия Михаила Булгакова» © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Вот если бы не Сатурн, а Марс был в оппозиции Юпитеру, тогда да. Тогда борьба, реальное свержение авторитетов. Такой аспект был, например, у Махатмы Ганди — человека, который всю жизнь боролся, чтобы освободить Индию от английского колониализма.

Просить или не просить?

Булгаков, кстати, обращался с письмами к правительству несколько раз. Ответ, правда, получил только на первое письмо. Так действует Сатурн. Будешь просить долго, годами, пока получишь благосклонность "небес".

Но как же, скажете вы, знаменитое "никогда ничего не просите"?

Дьякон Андрей Кураев пишет о том, что это перевернутое евангельское "Просите, и дано будет вам." По сути кощунство. Это та же внутренняя борьба Булгакова против авторитетов. Против отца — доктора богословия, против властей, против высшего авторитета — Бога.

Не зря "Фауст" был его любимым произведением.

Но и аспект "кощунства" есть в его гороскопе. Хирон квадрат Уран. Уран — планета блестящих озарений и эксцентричных людей. Хирон же способствует необычному смещению точки зрения. То есть человек, можно сказать, "дважды эксцентричный". Талант получает "дважды экстравагантный". Его идеи "несовместимы с обычным человеческим существованием".

А если он не будет их каким-то образом воплощать, аспект будет действовать извне. Странные и опасные вещи будут происходить в жизни человека.

Это объясняет тот мистицизм и фатализм, который чувствовал Булгаков. Это рок, предопределенная свыше судьба. Но и свободный выбор, который меняет предопределенное.

Конечно, Булгаков был фаталистом. Можно вспомнить Берлиоза, которому отрежет голову "русская женщина, комсомолка". Или буфетчика Андрея Фокича, судьба которого уже предопределена. "Подумаешь, бином Ньютона. Умрет он через девять месяцев… В клинике Первого МГУ".

Но и свободная воля (и помощь высших сил) поменяла судьбу Мастера, который "заслужил покой".

Игнорировать такой аспект, как Уран — Хирон, невозможно. И даже опасно для жизни. Вплоть до того, что возможно помешательство.

Но если человек включается — это остроумный, резкий, точный гений парадоксов.

Гениальность на грани нормы. Человек совмещает несовместимое.

В случае Булгакова получился "мистический сатирик". Сверхнеобычный талант. Сложно сказать, есть ли ещё кто-то подобный в мировой литературе. «Вокруг Булгакова»: писатель на балконе Понтия Пилата © klin-demianovo.ru | Перейти в фотобанк

Рука помощи с небес

Христианский ли писатель Булгаков? Яростные споры идут до сих пор.

Произошло то же самое, что отметил Иосиф Сталин по поводу "Турбиных". "Пьеса… даёт больше пользы, чем вреда…впечатление благоприятное… большевики непобедимы. Конечно, автор ни в какой мере "не повинен" в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?" (Ответ Билль-Белоцерковскому, Сочинения И.В. Сталина, том 11).

Булгаков, который называл "Мастера и Маргариту" в первых редакциях "Князь тьмы", "Великий канцлер", написал роман, который по своей сути является, скорее, христианским.

Как после "Турбиных" остаётся впечатление победы большевиков, так и после "Мастера" остаётся ощущение, что власть в этом мире не у Воланда.

И собственно эпиграф "Мастера и Маргариты" из "Фауста" именно об этом.

"…Так кто ж ты, наконец?

— Я — часть той силы,

Что вечно хочет зла

И вечно совершает благо".

Вообще сочетание несочетаемого, трагического и комического, высокого и низменного — это основной художественный прием в "Мастере".

Эта двойственность и жизни, и любви, и творчества остро ощущалась Булгаковым.

Вера в то, что в жизни есть высшая цель (Юпитер). А в практической жизни — бесконечная работа, рутина, нищета, бесконечный тяжёлый сизифов труд, чтобы покончить с этой нищетой (Сатурн).

В первые годы жизни в Москве Булгаковы буквально голодали. В 1921 году он писал в дневнике: "У меня бывают взрывы уверенности и силы… Верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, пропаду". «Вокруг Булгакова»: «подводные камни» «Собачьего сердца» © кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)

Постоянная неуверенность в своих силах и, наоборот, вспышки безумной самоуверенности тоже характерны для обладателей этого аспекта.

Но после большой задержки с помощью терпения и трудолюбия (Сатурн) человек получает и высокое положение, и достаток (Юпитер). Как и произошло с Булгаковым. Кстати, когда Булгаков тяжело заболел, его лечил личный врач Сталина профессор Виноградов. Тяготы, болезни и лишения (влияние Сатурна), но им противостоит рука помощи от "короля" (Юпитер).

Правда, приходит эта помощь поздно. Сатурн тормозит все процессы.

А Люба будет жить с нами…

Фатализм, склонность к суевериям тоже характерны для обладателей этого аспекта.

Булгаков был очень суеверен. Например, он верил в то, что будет женат три раза, как ему нагадала цыганка в Киеве.

Впрочем, это не мешало ему безудержно изменять и первой, и второй жене.

Вторую жену, Любовь Белозерскую, он вначале поселил у себя дома, объяснив первой жене, Татьяне, что Любе негде жить.

Когда надо было принимать решение о третьем браке, Елена уходила от мужа, "трижды романтический Мастер" заявил будущей жене: "А Люба будет жить с нами".

Его Луна и Венера находятся в трине друг к другу. В огненных знаках. Все женщины дружили друг с другом, по крайней мере, какое-то время. Вторая жена поначалу дружила с первой. Третья поначалу дружила со второй.

Все женщины служили "идее", как это свойственно знакам Огня. Луна и Венера в карте мужчины отображают характер будущей супруги и ее роль в его судьбе.

Татьяна вынесла с ним тяготы быта, бесконечные переезды, морфинизм, тиф, голод и бездомность в первые годы в Москве. Вся ее жизнь была посвящена Мише.

Любовь Белозерская дала ему возможность написать "Бег". Именно ее воспоминания о периоде белоэмиграции стали основой сюжета. Ей посвящены "Белая гвардия" и "Собачье сердце".

Все три женщины служили одной идее — Миша и его творчество. Правда, однажды, когда он пожаловался на то, что писать приходится урывками и в таких условиях не работал даже Достоевский, Люба сказала ему:

— Так ты и не Достоевский.

Видимо, это и стало "началом конца." «Вокруг Булгакова»: «Собачье сердце» – альтернативные прочтения © фильм "Собачье сердце" | фильм "Собачье сердце" | Перейти в фотобанк

Человек, у которого Луна во Льве, не выносит ни критики, ни пренебрежения. Он ждёт безусловного восхищения и поклонения. Как говорит Маргарита в конце романа о его рукописи:

— Но только роман, роман возьми с собою, куда бы ты ни летел.

— Не надо, — отвечал мастер, — я помню его наизусть.

— Но ты ни слова, ни слова из него не забудешь?

Демонстрируя тем самым восхищение его романом, как священным текстом.

А вот Люба называла Михаила Афанасьевича "Мака" и "Мася-колбася".

Когда друг Булгакова С. Ермолинский побывал дома у Булгакова, уже с Еленой Сергеевной, Булгаков ему сказал за столом:

— Ты заметил, что здесь меня никто не перебивает?.. (Луна во Льве не терпит даже намека на пренебрежение.)

Тем не менее, предложил Елене жить вместе с Любой. Ну, тогда и время было свободное. Жили же Маяковский и Брики одной семьёй.

Конечно, Елена Сергеевна на это не согласилась. Она оставила старшего сына мужу (которого в письме с просьбой отпустить его жену для брака с ним Булгаков называет "дорогой Евгений Александрович"). Да, отношения были свободные. Но благородные. (Опять Луна во Льве.)

Взяла себе Елена Сергеевна младшего сына Серёжу и вышла замуж за Булгакова.

Кстати, характер у нее был такой, что друзья называли ее "Ленка-боцман". Могла, например, спрятаться под столом и внезапно закукарекать оттуда. Яркое, безрассудное, немного мальчишеское поведение, озорные выходки. «Вокруг Булгакова»: последний защитник белого Крыма © mikhael-mark.livejournal.com

Венера в Овне

Ему должны были нравиться женщины "боевые", энергичные. Свободные. Откровенные в выражении чувств. Любовь у такого человека и к нему возникает моментально.

Умение обаять, влюбить в себя. Это легко получалось у Булгакова. Так же легко при Венере в Овне "заводятся" и враги, к сожалению.

Яркий, необычный человек. Очень ярко выражает себя в творчестве.

А вот особенных нежностей при Венере в Овне "не предусмотрено". Все ясно, просто, быстро, эротично.

И даже, можно сказать, немного вульгарно.

Зять Булгакова, Леонид Карум, женатый на его сестре Варе (прототип Тальберга в "Белой гвардии"), писал о жизни Булгакова и Любы:

"Варенька была в ужасе от их жизни. Большую часть суток они проводили в кровати, раздетые, хлопая друг друга пониже спины и приговаривая "Чья это ж…чка?"

Возможно, это преувеличение. "Тальберги"-Карумы не могли простить Мише "Дни Турбиных".

Но и сам Булгаков писал в дневнике: "Подавляет меня чувственно моя жена… Завязила меня чертова баба, как пушку в болоте".

А при Венере в Овне так и будет. Нравятся именно те, кто будет "чувственно подавлять". Женщины, активные во всем, в том числе в чувственной сфере.

И Любовь Белозерская — активная, озорная, у которой всегда был полон дом гостей, которая увлекалась, например, верховой ездой. И Елена Сергеевна, которая решилась на такой мужественный и неоднозначный поступок, как уход от мужа с "разделом" детей.

Обе они были в какой-то мере прототипом Маргариты.

Мама может рискнуть еще раз

«Вокруг Булгакова»: светлый образ «чёрного генерала» и тараканьи бега © кадр из кинофильма "Бег"

На что младший, Сережа, сказал:

— Подожди, Потап (так он звал Булгакова), но мама может рискнуть ещё раз…

Ну вот это же в точности про Венеру в Овне. Конечно, она может рискнуть ещё раз. Именно поэтому она ему и понравилась.

Кстати, интересно то, что до Шиловского Елена Сергеевна была женой сына знаменитого московского актера и анархиста Мамонта Дальского. Потом рискнула, вышла замуж за Шиловского, для чего пришлось брать разрешение на повторное венчание у патриарха.

А Евгений Шиловский через четыре года после развода с Еленой женился… на дочери Алексея Толстого. У них родилась дочь Марина, внучка знаменитого писателя. И сводная сестра сыновьям Елены Сергеевны.

Но это уже другие истории и другие романы бурной жизни тех лет.