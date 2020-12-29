Уходящий год оказался переломным для Белоруссии. Лукашенко удержал власть, но ценой раскола белорусского общества и нового раунда противостояния с Западом

С началом весны официальный Минск, как и власти большинства стран мира, решал: что делать с пандемией COVID-19?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил, что страна пойдет своим путем. Белоруссия оказалась второй страной в Европе — в компании со Швецией, — которая не вводила тотального карантина.

В то же время глава государства демонстрировал пренебрежение к коронавирусу, предлагая собственные рецепты: работа на свежем воздухе, водка, баня…

Выборы, которые переросли в рекордные протесты

Впрочем, уже к лету обстановка в Белоруссии крайне накалилась. Приближались президентские выборы, назначенные на 9 августа. Лукашенко намеревался идти на свой шестой президентский срок. И действительно пошел — при этом свободы лишились главные оппоненты Лукашенко: Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. Белорусский политолог рассказал, благодаря чему удержался режим Лукашенко © Facebook, Евгений Константинов

Что было дальше, знает весь мир. ЦИК объявил о победе Лукашенко в первом туре с результатом около 80%. По всей стране начались невиданные по масштабам протесты: выходившие на улицу люди считали победительницей выборов жену находившегося в СИЗО Сергея Тихановского — Светлану.

Однако силовики действовали очень и очень жестко при разгоне протестов. Были человеческие жертвы. Тысячи людей задерживали и отправляли в следственные изоляторы.

Лукашенко удалось удержать власть — во многом благодаря поддержке со стороны президента России Владимира Путина. Позднее, во время декабрьской большой пресс-конференции, Путин напомнил, что Лукашенко инициировал изменения в конституцию.

«Посмотрим, как это будет происходить», — сказал президент России.

Коллективный Запад предсказуемо выступил против Лукашенко, призывал его провести новые президентские выборы.

«Не всякое государство могло бы выдержать»

Для Белоруссии это эпохальный год, который обозначил начало нового периода в истории страны, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Алексей Дзермант: Уходящий год стал эпохальным в истории Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

По его словам, главное событие года — выборы президента. Дзермант не скрывает, что голосовал за Лукашенко, и рад его победе.

«Он [Лукашенко] оказался решительным, волевым человеком, удержал страну и не позволил превратить ее во вторую Украину, это дорогого стоит. Не каждому народу и государству выпадает такой лидер.

Есть вопрос с тем, каким будет будущее, но в решительный момент он проявил себя как незаурядный политик, который смог удержать ситуацию. Это очень ценно», — заявил политолог.

Он добавил, что белорусское государство устояло: «В сегодняшнем мире это достижение, потому что удары, которые пережила Белоруссия, не всякое государство могло бы выдержать, особенно постсоветское».

«Даже если протесты задавят, возврата к старому не будет»

Совершенно иное мнение — у белорусского политолога Евгения Константинова. Он называет главным событием года «протесты против фальсификации президентских выборов, охватившие всю страну». Евгений Константинов: Гордиться Белоруссией в 2020 году не приходится © Facebook, Евгений Константинов

«На многие месяцы они затмили даже ситуацию с коронавирусом. Никогда еще выступления оппозиции не были столь яркими и многочисленными, не привлекали такое количество прежде не политизированных людей.

Вопрос о трансфере власти был поставлен очень жестко, режиму удалось удержаться только благодаря действиям силовиков, фактически получивших карт-бланш на любой беспредел.

Протесты повлияли и на экономическую ситуацию в стране, объем золотовалютных резервов резко уменьшился, произошла очередная девальвация рубля», — рассказал Константинов.

По его словам, в 2020 году стало очевидно, что у власти нет идеологической платформы, которая позволила бы ей привлекать широкие массы людей: «она имеет поддержку только среди тех, кто ностальгирует по «сильной руке» и боится перемен».

«Год также вскрыл многие проблемы, накопившиеся в стране. Он выявил запрос на реформы и децентрализацию власти. Стало очевидным, что даже если протесты задавят, то к старому положению вещей возврата не будет», — сказал эксперт.

Главные ошибки Лукашенко

В этом году белорусское государство допустило несколько системных ошибок, отметил в интервью Украине.ру директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

В первую очередь это информационная сфера. Александр Шпаковский об ошибках власти Белоруссии в 2020 году: Виновата система © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Белорусское государство пренебрегало развитием мощных информационных ресурсов, а уж тем более не обращало внимание на поведение в качестве самостоятельных игроков в информационном поле так называемых новых медиа, Telegram- и YouTube-каналов», — сообщил Шпаковский.

Вторая серьезная ошибка — это легкомысленный подход к проведению политической кампании.

Со Шпаковским согласен Алексей Дзермант. Он отметил: складывается ощущение, что власть не была готова к появлению трех лидеров, сначала мужчин (Сергей Тихановский, Валерий Цепкало, Виктор Бабарико), а потом женщин (Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова).

«Еще затяжной спор с Россией по поводу интеграции не сыграл в плюс белорусской власти. Нужно было найти договоренности заранее, чтобы к выборам подойти с ясной картиной», — заявил Дзермант.

В свою очередь Евгений Константинов говорит, что не заметно каких-нибудь шагов со стороны белорусских властей по продвижению интеграции, «что позволяет предполагать, что она не сдвинется с места».

Что выгодно России?

Безпалько: Карабах стал главной болевой точкой России в 2020 году © РИА Новости, Нина Зотина Богдан Безпалько.

Лидера авторитетного, талантливого, который смог бы объединить белорусское общество и начать процесс интеграции.

«А то, что мы наблюдаем сейчас, вынужденные меры, которые для России чреваты убытками. Но, может быть, эти убытки были бы меньшими, если бы в отношении Лукашенко принимались более радикальные меры», — сказал Безпалько.