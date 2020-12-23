С понедельника, 21 декабря, граждане Белоруссии не могут уехать за границу наземным путем. Воздушным могут, есть еще исключения, но через наземные пропускные пункты человек с паспортом гражданина РБ выехать не может. Мера временная и частичная, но совершенно неизвестно на какой срок введено подобное ограничение

Причиной власти называют сложную ситуацию с коронавирусом. Хотя карантин, самоизоляция, обязательный масочно-перчаточный режим, как сегодня модно писать, «локдаун» — все это не про Белоруссию. Мера вызвала много споров и дискуссий в интернете. Есть мнение, что речь идет о политическом шаге, который является частью плана умиротворения ситуации в стране. Стоит рассмотреть этот вопрос со всех сторон.

Юг

Там, Белоруссию подпирает когда-то братская, а ныне весьма враждебная бывшая республика СССР, Украина.

Власти этой страны ранее совершили много откровенно антибелорусских актов, больше чисто пропагандистских, однако они не остались незамеченными в Минске. Тем не менее чисто хронологически Украина гораздо раньше закрыла выезд своих граждан в РБ.

Вот, что происходило в ночь с воскресенья, 20 декабря, на понедельник, 21 декабря. В последние часы перед временным запретом на выезд из Белоруссии через наземные пункты пропуска никакого ажиотажа на участке пропуска «Новая Гута — Новые Яриловичи» не наблюдалось. Ни с украинской, ни с белорусской стороны никаких очередей, шоссе по обе стороны границы были пусты. Всего несколько фур, на которые, кстати, запреты не распространяются.

Отметим, что такой штиль наблюдается с начала объявления эпидемии и особенно с протестов в Минске. Год назад все было иначе. Украинское направление в сторону Киева было одним из самых популярных у белорусов. Особенно в районе новогодних и рождественских праздников. В это время был бум пересечения границы, белорусы ехали в шоп-туры и просто отдыхать и развлекаться. Не секрет, что зарплаты в РБ выше, чем на Украине, а цены в последней, до госпереворота 2014 года, были намного ниже. Можно сказать, что Гомельская область скупалась в Чернигове. Кто побогаче — в Киеве. Активный отдых, скалы в Денешах, Карпаты и прочие цели диких туристов.

Кстати о туризме. Многие пакеты туроператоры планировали с вылетом из Борисполя. Это сильно удлиняло поездки, так как добавляло много часов в автобусе. Но белорусы пользовались. Даже минчане.

Все изменилось после госпереворота. Украина стремительно нищала, цены катастрофически росли, сравнялись с белорусскими, а на сегодня и превысили их. Черниговское направление обмелело, а после начала Беломайдана, когда Киев открыто занял антибелорусскую позицию, ему пришел конец. Белорусы перестали ездить без ну очень уважительных причин на Украину, сейчас это временно запрещено, хотя, откровенно говоря, не многие и стремятся. Те, кто ехал стараясь успеть до закрытия границ, путешествовали к родственникам.

В разговорах особого недовольства белорусы не высказывают. Приводят пример ЕС, той же Литвы, где нельзя даже из одного района в другой переезжать. Сильно расстроены страховщики. Они вспоминают осенний бум, когда хасиды буквально ломились через границу. Тогда отлично заработали все гомельские таксисты. Но сейчас картина «после бала». Одинокие ларьки страховщиков, на которых, в такой пустой ночной тишине, без людей и машин, даже новогодние гирлянды смотрятся зловеще.

Запад

Аналогичная тишина повисла над международным пунктом пропуска «Брест» на белорусско-польской границе.

Это не украинское направление, тут с пересечением границы было сложнее всегда, поскольку визовый режим, а народ едет на заработки. Так что ажиотаж в Бресте — это нормально.

Но не теперь. За несколько часов через границу в сторону ЕС проехало меньше десятка легковых автомобилей, причем почти все с евро-номерами. И один рейсовый автобус, в котором пассажиров почти не было. Белорусский эксперт ответил, как закрытие границ повлияет на протесты © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однозначно можно сказать только одно: такого раньше не было никогда. Причина совсем не коронавирус. То есть, официально он самый, но наблюдатели прекрасно понимают, что после попытки цветной революции и в результате последующего развития событий, территория Речи Посполитой превратилась во вражескую, а граница по сути — линия фронта.

Мы давно отвыкли от такого положения вещей, но после исчезновения с карты мира СССР приходится снова привыкать. Не хотелось бы усугублять и сгущать краски, скорее ситуация напоминает межвоенный период первой половины ХХ века, когда Польшу даже английские политики называли «шакалом Европы». Примерно те же повадки она обнаруживает и теперь.

Но не будет о грустном. Минск не остался в долгу, немного раньше «забанили» польские продукты, что вызвало истерику в Варшаве. Но для обычных граждан это было «милые бранятся, только тешатся». Обычных пускали в основном без проблем, особенно любили это направление беглые змагары, кто побежал за статусом беженца в Шенгенской зоне.

Нынче эта лавочка закрылась и легкому маршруту пришел конец. Но первыми пострадавшими от закрытия выезда из Белоруссии стали конечно же торговцы, обслуживающие направление. Из-за отсутствия клиентов закрылись расположенные возле пункта пропуска «Брест» торговые точки и офисы страховых компаний.

С автовокзала же Бреста отменены практически все рейсы в направлении Польши, Литвы и Украины. Бизнесмены делятся, что начала пограничные ограничения все же Польша, когда выслуживаясь перед Брюсселем ввела жесткие ограничения на выезд. Тем не менее приграничный бизнес спасали иностранцы, граждане других стран, которые могли въезжать свободно.

Но теперь пришел жестокий и весьма беспощадный закон бумеранга: в ЕС обязательный карантин, а большинству белорусов и вовсе нельзя покидать страну. Многие сгоряча сравнивают такое положение вещей с временами СССР, но это, поверьте, первоначальный шок от ограничительной меры. На самом деле запрет на выезд далеко не тотальный.

Север

Там Литва, от которой было больше всего истерики в связи с попыткой цветной революции.

Что делать — положение буферного государства обязывает быть подтанцовкой. Ситуация в день вступления в силу ограничений на выезд белорусов из страны мало отличалась от южного и западного направления.

Но в случае с Литвой есть куда более смешные нюансы. Перед введением ограничений в буферную страну из Белоруссии выехали по гуманитарным причинам 347 граждан. Из них попросили политического убежища 74 человека. Такие цифры приводит глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.

Не секрет, что в «меню» литовских властей входили задачи привлечения, вернее переманивания из РБ максимального количества высококвалифицированных работников, желательно инновационной сферы. Но что-то пошло не так. Вместо айтишников, медиков, инженеров, учёных, в Литву устремились профессиональные змагары, единственная цель которых не поднимать чужие экономики, а создавать лично себе новую зону комфорта, вместо той, которую они потеряли. Ну и право на безлимитное проживание в шенгенской зоне в их глазах также дорогого стоит. Не коронавирус: названы настоящие причины закрытия границ Белоруссии © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

Правда участники нынешней попытки свалить Лукашенко ценят себя куда выше, чем коллеги по Плошче-2010. Эти много моложе, гораздо гонористее, наглее и мнят себя революционерами-бомбистами.

Справедливости ради: за последний месяц до введения ограничений число подобных мигрантов-беглецов чуть подросло. В ноябре в МВД Литвы сообщали, что дали разрешение на въезд в страну 653 гражданам Белоруссии, «пострадавшим от репрессий или подвергшимся преследованиям». Из них прибыли 246 человек, а попросили убежище 53.

При этом число белорусов, приехавших в Польшу, вдвое выше — 606 граждан, из них обратились за убежищем 127. А вот и соль анекдота. Литва в начале года выступала в адрес Брюсселя с претензией — требовала увеличить дотации за отток рабочей силы, который за 12 лет членства в ЕС составил около 10%. Проще говоря: молодежь из Литвы бежит, бежит, бежит. А уж с 1990-го до настоящего времени население буферного государства, по официальной статистике, сократилось с 3,7 до 2,8 млн человек.

Воздух

Несчастные змагары в панике. Они полагают, что им захлопнули мышеловку и теперь начнут травлю в загоне.

То, что выезд разрешен через аэропорт города-героя Минск их пугает еще больше. Именно там, по мнению «революционеров-бомбистов» их и будут отлавливать, специально оставив им этот коридор.

Может это так. Может нет. Тем не менее запрет на выезд не тотален. Погранкомитет РБ завел специальный ресурс, где на пальцах рассказывает, кому и как можно выехать. К примеру студентам ехать можно, но не чаще, чем в определенный властями период. Можно ездить и к больным родственникам, если есть документальное подтверждение их болезни.

Въезд для граждан РБ никто вообще не запрещал, им даже не нужен ПЦР-тест. А для иностранцев срок обсервации даже сокращен с двух недель до десяти дней. Ну а для транзита граждан России ПЦР-тест и самоизоляция не нужны. Иностранным гражданам выезд вообще не ограничивали. Лукашенко не пустил. Закрытие границ бьет по проектам польских строителей в Белоруссии © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Между прочим, аэропорты есть не только в Минске, но и в других городах Белоруссии. Хотя рейсы из них очень специфичны. К примеру Гомель имеет авиасообщение с одним-единственным городом мира — Калининградом. Почему так — тайна, покрытая мраком. Попытки ввести рейсы в Москву оказались нерентабельны.

Впрочем, аэропорт Минск работает во всех направлениях. А с учетом последних новостей об обнаружении в Британии новой мутации коронавируса SARS CoV-2, в «Белавиа» заверили, что не будут прекращать авиасообщение с Хитроу. В настоящее время самолеты из Минска в Лондон летают два раза в неделю, и продажа билетов на рейсы пока не приостановлена.

Все бы хорошо, но в этом месте стоит вспомнить, что Светлана Тихановская требует санкций против Лукашенко в виде полного запрета полетов авиакомпании Белавиа в воздушном пространстве Евросоюза! Как некрасиво по отношению к борцам с режимом, оказавшимся в условиях ловушки в собственной стране, не правда ли?