В понедельник, 21 декабря, в Запорожье неизвестные в камуфляже захватили областной совет и не пустили избранных депутатов в сессионный зал. Фактически в городе по итогам местным выборов сложилось двоевластие. А политический кризис традиционно пытаются решить с помощью боевиков-националистов

При этом боевики заявляют о противодействии «Запорожской народной республике».

Местные СМИ сообщают, что националистов в камуфляже вызвал экс-губернатор от «слуг народа» Виталий Боговин, а противостоит ему Виталий Толочек, который до прошлой недели тоже был «слугой народа». Иными словами, мы видим противостояние политиков из президентской партии, что подчеркивает глубину раскола в ней.

Политический кризис регионального уровня развивался в течение последних десяти дней. На первой сессии недавно избранные депутаты не смогли избрать главу облсовета. Дело дошло до драки, вызова полиции, а депутаты раскололись на две враждующие коалиции. В одну вошли депутаты партий «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и региональной партии «Единение». В Запорожье тела погибших от COVID-19 складируют на полу морга © Árni F. Sigurðsson / flickr

Вторая коалиция ситуативно объединила «Евросолидарность», ОПЗЖ, «За будущее».

Обе коалиции сначала обвинили друг друга в нарушении кулуарных договоренностей, а затем — в попытках захвата государственной власти и намерениях создать "Запорожскую народную республику".

После подсчета голосов глава счетной комиссии из фракции «Слуга народа» Маргарита Трипольская заявила с трибуны, что результаты голосования невозможно установить из-за давления на членов комиссии и испорченных бюллетеней. После этого заявления она покинула зал заседаний с несколькими членами счетной комиссии. Результаты голосования так и не объявили.

На следующей сессии, 15 декабря, еще действовавший на тот момент губернатор Виталий Боговин смог набрать необходимые 43 голоса лишь благодаря тому, что некоторых избранных депутатов привозили прямо из инфекционной больницы или из самоизоляции. Голосование проходило в зале заседаний Запорожской облгосадминистрации, куда не пустили журналистов и депутатов из другой коалиции. Депутаты из «Евросолидарности» обвинили Боговина в попытке узурпации власти ради создания «Запорожской народной республики».

Однако через пару дней четверо депутатов из фракции «Слуга народа», включая ее главу Сергея Селевича, вышли из партии, качнув тем самым баланс сил в другую сторону. «Мятежники» сформировали «Зе фракцию» и заявили, что на депутатов оказывалось давление, их не выпускали из зала, пока они не проголосуют «как надо». «Раскольники» обратились с заявлением в полицию.

Их поддержали фракции «Евросолидарности» и ОПЗЖ, не признав легитимность Боговина. Вторая коалиция собралась на свою сессию, избрав 44 голосами одного из перебежчиков, Виталия Толочека, на должность «альтернативного» главы облсовета. Депутатов из первой коалиции не пустили на эту альтернативную сессию. «Мы не можем попасть на сессию. Сессию ведёт ОПЗЖ. Мы дождёмся того, что тут будет "Запорожская народная республика"», — заявил по этому поводу Боговин.

Перед залом заседаний произошла потасовка между полицией и людьми, которые представились ветеранами АТО. По их словам, они пришли, чтобы «не допустить прокремлевского реванша».

Обе коалиции подали заявления в полицию и СБУ, но правоохранители сами не могут разобраться, кто из них легитимный, а кто узурпатор. Сам Боговин на своей странице в Facebook заявлял в связи с собственным избранием, что «дал решительный отпор российскому агрессору» и что «ЗНР тут никогда не будет». Параллельно и депутат от «Батькивщины» Владислав Куценко обвинил «Евросолидарность» в сепаратизме. «Находясь под контролем народных депутатов от ОПЗЖ, отдельные «проевропейские» ЕСовцы своими руками приближают создание ЗНР», — написал депутат.

По информации запорожских Telegram-каналов, в Запорожье выехали представители Офиса президента, глава СБУ Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков, чтобы «разрулить» ситуацию, а скорее чтобы оказать давление на вторую коалицию и перебежчиков из президентской партии. Однако как показали последующие события, их попытки были безуспешными. И тогда коалиция под предводительством Боговина решила действовать против своих оппонентов с помощью ветеранов АТО и радикальных националистов, чтобы не пустить в облсовет депутатов коалиции под предводительством Виталия Толочека. Выборы в Запорожье. Город против области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» подали по этому факту заявление в полицию. Они указали, что в здании облсовета находится группа неизвестных мужчин в спортивной и камуфляжной форме, некоторые с предметами, похожими на оружие, количеством около 20 человек. «От депутатов стало известно, что указанные лица были заведены в здание Запорожского облсовета Боговиным В., якобы записавшись к нему не приём… По остаткам еды на столах, пакетам и личным вещам на сиденьях стало ясно, что они ночевали в сессионном зале», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Telegram-канал «Легитимный» сообщает об очередных попытках центральной власти решить конфликт в Запорожье, так как он серьезно дискредитирует власть. «Для решения политического кризиса в Запорожском областном совете пришлось подключить личное вмешательство президента и замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, которому пришлось путем торгов и «запугивания» сторон разрулить сейчас конфликт. Ситуация в Запорожье складывалась до абсурда смешной, чем дискредитировала ОП и власть в целом», — пишет «Легитимный». Сложившаяся ситуация еще раз демонстрирует, что кандидаты и депутаты от президентской партии на местах набирались из совершенно разных групп и зачастую не имеют между собой ничего общего.

Общественный активист Владимир Чемерис утверждает, что ситуация в Запорожье говорит о попытках президентской партии во что бы то ни стало удержать власть в регионах при фактическом проигрыше выборов. «Власть увидела, что де-факто проиграла местные выборы. У "слуг народа" появились депутаты в местных советах, но голосов партия получила вдвое меньше, чем на парламентских выборах. И для того, чтобы выстроить вертикаль власти, им надо, чтобы представители "СН" контролировали местные советы или были связаны с местными элитами. Боговин пользуется поддержкой официального Киева, но не имеет большинства в облсовете. Очевидно, он решил таким образом сохранить власть. Конечно, болезненный для "Слуги народа" провал именно на востоке и юге страны, потому что ожидания украинцев от Зеленского не сбылись и не сбудутся, им надо как-то удержать власть», — говорит Чемерис. Запорожье перед выборами. Воровать будут на русском языке © commons.wikimedia.org, Alexey Tolmachov

По сути двоевластие в Запорожье является проявлением борьбы за власть между людьми Рината Ахметова и Владимира Зеленского, с одной стороны, и людей Виктора Медведчука, Игоря Коломойского и Петра Порошенко — с другой. Впереди Запорожье ожидают еще длительные суды, которые должны установить, кто же является легитимным главой облсовета. В любом случае как Боговину, так и Толочеку придется работать с нелояльной половиной депутатов, что грозит параличом местной власти. Пока же Запорожская область остается без бюджета на следующий год, практически не сформировано большинство ни в Запорожском областном, ни в городском советах.