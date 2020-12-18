В минувшие сутки в Армении прошли акции протеста против изменения государственных границ. Армяне опасаются, что их города и села окажутся под угрозой из-за близкого соседства с Азербайджаном

В ночь на 18 декабря глава приграничного армянского села Шурнух Акоп Аршакян обратился к соотечественникам с просьбой о помощи.

«Нас опять обманули. Нам сказали, что все останутся на тех позициях, где были 10 ноября. А сегодня артиллерия ушла с высот вокруг села. Приезжайте, если вы из ополчения, если у вас есть оружие, помогите защитить село от врага. Шурнух должен остаться армянским», — заявил он.

Село Шурнух находится в Горисском районе Армении. Оно расположено на трассе Горис — Капан. Часть этой дороги проходит через территорию, которая во времена СССР относилась к Зангеланскому району Азербайджанской ССР. По итогам войны в Нагорном Карабахе эти земли снова оказались под контролем Азербайджана. Выдавить Россию из Закавказья. Странные «совпадения» в последние дни © REUTERS, Stringer/File Photo

Шурнух — не единственное село, жители которого опасаются близкого соседства с Азербайджаном. В четверг 17 декабря в Армении прошли акции протеста жителей Сюникской области. Они опасаются того, как происходит взятие под контроль азербайджанцами границы.

Возвращение лихих девяностых?

В четверг, 17 декабря, дорога рядом с Капаном в Сюникской области была перекрыта. Ее блокировали местные жители, которые опасались передачи граничащих с областью районов Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. Люди боялись, что повторится ситуация начала девяностых годов ХХ века, когда приграничная часть дороги в Капан обстреливалась азербайджанскими военными.

В акции участвовали и добровольцы. Они заявили, что обустраивали позиции, которые бы прикрывали дорогу. Но позже от них потребовали отойти с этих позиций. Добровольцы потребовали решения вопроса с безопасностью дороги.

«Нам некуда идти, наши дети будут здесь жить, если надо, возьмем в руки оружие», — заявил один из участников акции.

Дорогу перекрывали около аэропорта Капана. Он полностью готов и давно должен был заработать. Что будет с ним, также неясно.

Протестующих поддержали и местные власти. Так, мэр Капана Геворк Парсян заявил в комментарии Sputnik Армения, что сам поднимал вопрос о безопасности приграничных районов вот уже месяц.

«Они [участники акции] правильно делают. Дошло до того, что народ, как и добровольцы, вышли, перекрыли трассу из-за гарантий безопасности. Это тот же вопрос, о котором я говорю уже более месяца», — сказал Парсян.

Он также подтвердил, что добровольцам из Минобороны приказали отойти от оборудованных позиций до советских границ, что ставит под угрозу безопасность Капана и окрестных сел.

«То есть больше этой зоны безопасности не будет. От нашей жилой зоны противник будет в 1 километре, от аэропорта — в 200-300 метрах. Наши сельские дороги окажутся в блокаде. Это безобразная ситуация», — отметил Парсян.

По словам Парсяна, в результате отступления армянских сил от ранее занимаемых позиций на капанском участке под прямой наводкой противника окажется его город, а также 12 сел: Давид-Бек, Кахнут, Ужанис, Егвард, Агарак, Дицмайри, Сюник, Гехануш, Чакатен, Шикаох, Неркин Анд и Цав. Радость и напряжение: что происходит между Арменией и Азербайджаном © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он отметил, что есть надежда то, что на ситуацию обратит внимание министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который находился в тот день с визитом в Сюникской области.

Прокомментировал ситуацию и губернатор Сюника Меликсет Погосян. Он вышел к перекрывшим трассу и заявил, что готов поднять перед властью все вопросы, связанные с границей.

Он также заявил, что с завтрашнего дня на границе Сюникской области будут стоять пограничники и местные отряды самообороны смогут спуститься с позиций. Однако добровольцы, которые участвовали в перекрытии дороги, возразили, что нужно оставаться на занятых позициях, чтобы не простреливалась дорога.

«Наши ребята там стоят, мы сами только что оттуда спустились», — отметили они.

Также протестующие возмутились скорости принятия решений по границе. По их словам, такие вопросы решаются годами и нельзя идти на поводу у азербайджанцев.

В ответ губернатор заявил, что «сила рождает право».

«Мы продвигались вперед на несколько километров, к Кубатлы, чтобы потом, во время переговоров, обменяться территориями. Я в этом участвовал, вы знаете. Сейчас ведем переговоры. Но надо понять: сила рождает право, поэтому надо быть сильными», — отметил Погосян. С больной головы на здоровую. Зачем Пашинян соврал про миротворцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но он так и не убедил собравшихся разойтись. Участившиеся в последнее время инциденты при уточнении границ между Арменией и Азербайджаном не успокаивают жителей Капана и окрестностей.

Поспешность и попытка успокоить

В конце ноября, когда перед Арменией остро встал вопрос о принадлежности золотого рудника в Сотке, премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что граница в этой местности будет проводиться по советским картам и с использованием GPS-координат.

Такой подход оценили не все. Так, омбудсмен Арман Татоян заявил, что нельзя использовать для демаркации границ систему GPS, а также карты Google, как предлагали некоторые. Другие критики указывали, что советские границы между республиками проводились часто формально, без учета того, что в будущем эти государства станут не только независимыми, но и враждебными друг другу.

Омбудсмен Татоян не упустил из своего внимания и происходящего в Сюникской области. Он побывал там, а после призвал правительство страны дать людям детальные объяснения, что будет с государственной границей.

«Правительство Армении, особо подчеркиваю — не областные органы власти, а именно высшая исполнительная власть, обязаны предоставить обществу, и особенно жителям приграничных населенных пунктов, надлежащие разъяснения по вопросам, касающимся нашего общества в целом. Это право гарантировано конституцией, а обеспечить его должно правительство, и точка», — написал Татоян в Facebook.

Он рассказал, что 16 и 17 декабря он и его сотрудники получали тревожные сообщения от жителей приграничных районов. Татоян побывал в Сюникской области и может заявить, что беспокойство жителей Горисского, Капанского и других регионов Сюника в связи с демаркацией границы вполне обоснованно.

Омбудсмен подчеркнул, что речь в данном случае идет о праве на жизнь, безопасность, средства проживания и о безопасности границ Республики Армения.

Его коллега из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян также заявил о необходимости взвешенно подходить к вопросу определения границ и не допускать поспешности или бездумного копирования советских границ.

«Для нас неприемлем принцип сохранения советских границ, а молниеносная делимитация является неприемлемым процессом», — написал он в Facebook.

Бегларян также указал, что «необходимо найти соответствующий потенциал и механизмы для того, чтобы избежать их, тем более что в обоих случаях имеются более чем достаточные международные правовые и исторические основания и доводы».

Высказался по вопросам границ и единый кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.

«Делимитация границ происходит путем переговоров на уровне межведомственных комиссий государств, а результаты переговоров должны быть ратифицированы парламентами. Пока эти и другие процедуры не завершены, Армения должна сохранить свою довоенную пограничную линию», — заявил он. Сонный паралич Армении. Азербайджан продолжает забирать территории © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Что касается власти, то она пытается успокоить местное население.

Прибывший с визитом в Сюникскую область министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян поспешил успокоить местное население. Он заявил, что граница уточняется в присутствии высокопоставленных офицеров Армении и Азербайджана и что от армянской территории противнику не будет отдано ни метра земли.

Арутюнян особо подчеркнул, что контроль на этом участке границы будут осуществлять и российские пограничники. По его словам, данная договоренность уже достигнута и это еще больше усилит безопасность. Парад реванша. Слова Алиева как грозное предупреждение Армении © REUTERS, Turkish Presidential Press Office

Министр обороны дал указания офицерам по созданию новых постов и позиций. Однако, как видно из заявления главы села Шурнух, создание новых постов и оставление старых вызвало у местных жителей лишь еще большую обеспокоенность. Несмотря на то что их село по-прежнему в Армении, в безопасности жители Шурнуха, да и других приграничных населенных пунктов, себя не чувствуют.

«Капан на месте, Хндзореск на месте, Воротан на месте, но только азербайджанцы совсем рядом — в 200, 300, 500 метрах. На территории Азербайджана. И жить там, на номинальной территории Армении, зная, что в любой момент тебя могут украсть, ранить или убить, небезопасно», — передавал настроения живущих у границ армян Τelegram-канал ΑrmenianVendetta.

Жители Армении и особенно Сюникской области все чаще вспоминают в эти дни слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвавшего область среди исторических земель азербайджанцев. Армяне Сюника уже не чувствуют себя в безопасности.