На днях в Евросоюзе заявили об очередной победе над Украиной. Арбитражный суд вынес решение по делу против Украины, наложившей в 2015 году мораторий на экспорт своего необработанного леса-кругляка

Ограничения экспорта сырьевых ресурсов, как оказалось, противоречат Соглашению о евроассоциации, за которую в 2013-2014-м «стоял Майдан». Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

«Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Итак, ожидается, что Украина как можно быстрее прекратит экспортный запрет», — говорится в заявлении.

Лес рубят, брызги летят. Кто виноват в паводке и что делать с лесами Карпат © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

По словам торгового представителя Украины Тараса Качки, арбитры решили, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации.

«Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС. Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса (о чем свидетельствуют репорты Earthsight) и создает угрозу для Карпатского региона, о чем говорят исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен», — написал Качка.

Он добавил, что украинская сторона не смогла до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 года из-за того, что авторы закона «слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса».

Подчеркнем, что мораторий на экспорт не касался экспорта обработанной древесины. Составы с украинским лесом нескончаемым потоком идут через западную границу с 2014 года, но для официального экспорта надо было задекларировать лес как прошедший обработку. Несмотря на формальный запрет, древесину все эти годы массово вывозили под видом дров. Вырубали зачастую совершенно здоровые деревья, которые маркировались как «больные» и подлежащие «санитарной вырубке».

Западная Украина с 22 по 26 июня: коронавирус, незаконная вырубка лесов, паводок и Зеленский в чужих сапогах © пресс-служба президента Украины

По мнению политолога Алексея Якубина, ЕС потому и поддержал в свое время Майдан, что ему были необходимы источники дешевых сырьевых ресурсов для своих производителей.

«Требование ЕС снять мораторий на экспорт леса-кругляка рассчитано на то, чтобы Европейский союз помогал в первую очередь своим производителям», — говорил Якубин.

В этом контексте можно напомнить о возмущении Евросоюза относительно украинского законопроекта о локализации производства, который должен был дать определенные преференции украинским производителям на украинском же рынке. Совсем недавно по требованию ЕС Украина также открыла свои речные транспортные пути для иностранных судов (кроме российских), так как ЕС не желает вывозить зерно, пользуясь услугами украинских перевозчиков, когда на этом могут заработать европейские компании.

Подобные экономические отношения вполне укладываются в традиционную логику грабительских связей между колонией и метрополией.

Отмена моратория ускорит вырубку украинских лесов, которые уже сейчас зияют огромными проплешинами. По данным британской неправительственной организации Earthsight, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконно добытой древесины, чем из любой другой страны мира, и даже больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Согласно выводам Earthsight, за 2015–2019 годы, несмотря на мораторий на вырубку леса, его экспорт из Украины в страны ЕС вырос на 75%.

Причастными к этим схемам являются достаточно крупные европейские компании, включая Ikea и H&M, использующие румынские и словацкие фирмы-прокладки, легализующие контрабандный лес. Определенную часть продукции из незаконно срубленных карпатских лесов затем продавали, в том числе и украинцам, но в качестве итальянской мебели и полочек из IKEA.

В ноябре 2020 года директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен заявила, что в Карпатах незаконно вырубают лес, а затем вывозят за границу, что негативно сказывается на экосистеме региона.

«Не обманывайте себя: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности», — заявила Ингер Андерсен.

Она также отметила, что похожая ситуация наблюдается в соседней Румынии, которая за последние 20 лет из-за незаконных вырубок румынских Карпат потеряла более 5 миллиардов евро.

В данном арбитраже Евросоюза против Украины из-за ограничений на экспорт леса проявляется и лицемерие западных партнёров Украины, которые могут проливать крокодиловы слёзы по поводу экологии и речей Греты Тунберг, параллельно «дожимая» Украину в судах, чтобы получить возможность ускорить вырубку лесов.

«Украина: с небес на землю». Страна-рекордсмен по нелегальному вывозу леса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба еще в начале года говорил, что отмена моратория на экспорт леса-кругляка является стратегической целью Кабмина. Когда стратегической целью украинских министров является снятие ограничений, введенных для защиты отечественного производителя и сохранности украинской природы, возникает вопрос: в чьих вообще интересах действуют министры?

Украина в огне: почему в стране резко возросло количество пожаров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктор Галасюк, Кабмин не собирается жестко отстаивать перед ЕС сохранение моратория на экспорт леса-кругляка и сознательно подыгрывает иностранной стороне в споре относительно украинского леса. Проявляется это, в частности, даже в выборе «арбитров» от Украины, которые должны, по идее, отстаивать позицию Киева, но вряд ли будут это делать.

Позицию Украины в данном споре он называет «игрой в поддавки с ЕС», так как и «адвокаты», и «прокуроры» будут проводить одну и ту же линию.

«По крайней мере половина из украинских арбитров вряд ли вообще будут защищать украинскую позицию по мораторию на экспорт леса, потому что много лет живут на европейские гранты или работают в европейских компаниях в Украине. С такими "адвокатами" Украины и "хулители" от ЕС не понадобятся», — утверждал Галасюк.

В Евросоюзе же на любые возражения украинской стороны традиционно отвечают, тыча носом в текст Соглашения о евроассоциации, дескать, раньше надо было думать, когда подписывали.

Владимир Зеленский на днях разродился очередной «архиважнейшей» инициативой — предложил писать слово «независимость» с большой буквы. Судя по тому, как западные партнеры, не стесняясь, навязывают Украине невыгодные решения (как с экономической, так и с экологической точки зрения), это слово скоро вообще нужно будет писать сплошь большими буквами, подчеркивая и выделяя жирным шрифтом.