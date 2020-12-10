«Дана» против «Богданы» и другие детективные сюжеты украинской оборонки

Для начала — о самом персонаже. Александр Миронюк родился в 1973 году, окончил Одесский институт сухопутных войск и Киевский политех. В армии служил с 1990 до 2012 года, дойдя до должности командира полка спецназа. Служил в миротворческих силах в Ираке и Афганистане. С 2013 года работал на государственных предприятиях, входящих в состав ГК «Укроборонпром». Пост замминистра занимает с марта 2020 года. В общем, крепкий такой профессиональный военный.
«Дана» и «Богдана»
Сейчас развивается масштабный скандал вокруг закупки чешских 152-мм САУ Dana-M2 на автомобильном шасси. Профессиональные патриоты вдруг почувствовали «зраду» и подняли шум: дескать, в Минобороны планируют уничтожить чисто отечественную разработку — 155-мм САУ «Богдана» (тоже на шасси грузовика, только не «Татры», а КрАЗа).
Миронюк дипломатично успокаивает патриотов — заказа, дескать, ещё нет, проект «Богдана» успешно развивается, он нужен и полезен. А вообще «этот вопрос несколько шире, чем просто закупка. Во-первых, это замена старых артсистем. Во-вторых — частичное производство на территории Украины. А далее — полный цикл производства на мощностях отечественных оборонных предприятий».
Но при этом он проговорился относительно момента, который был очевиден с самого начала авантюры с «Богданой»: 155 — «натовский» калибр, в то время как в украинской артиллерии принят калибр 152 мм (шесть дюймов). Никакого смысла в разработке «Богданы», помимо вполне призрачной «евроатлантической интеграции», не было изначально. И когда Миронюк говорит, что «Богдана» нужна, есть у нас подозрения, что нужна она как раз для того, чтобы заткнуть хлеборезки профессиональным патриотам и евроинтеграторам.
Украинская же армия нуждается в замене существующих артсистем Д-20 (выпускались с 1953 года) и 2А33 (с 1970 года) под имеющиеся снаряды.
При этом замминистра отметил, что замкнутого снарядного производства на Украине нет и в случае перехода на натовский калибр «нужно создать такую кооперацию между странами ЕС или НАТО, чтобы у нас эта кооперация позволяла из составных частей производить эти снаряды на Украине». Вопрос о том, кто позволит Украине производить продукцию, которую должны выпускать в Европе и США и продавать за валюту, Миронюк дипломатично обошёл, указав, что «этот вопрос надо рассматривать не только с точки зрения Министерства обороны».
Морская мощь
Естественным образом, прозвучали и заявления относительно морских вооружений.
Например, по поводу сборки на Украине британских катеров, оказывается, всё ещё не решено — это МО Украины настаивает на украинской сборке и вооружении их украинскими ракетами (получается, что они есть, только вот для вооружения единственного украинского ракетного катера их нет), а англичане ещё ничего не решили. И, как легко догадаться, последнее слово будет как раз за ними…
Интересный момент касается отечественного производства: «У нас тоже не достроен ещё один МБАК "Гюрза" и десантный катер "Кентавр". После их достройки потребность в катерах такого класса будет закрыта, и они будут нуждаться только в модернизации».
Малые бронированные артиллерийские катера «Гюрза» (на самом деле — усовершенствованная версия «Гюрза-М») для ВМСУ выпускаются с 2012 года. В июне 2015 года командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что до конца 2020 года Военно-морские силы Украины должны получить 18 катеров проекта 58155. И вот в 2020 году замминистра обороны заявляет, что после постройки БК-08 «потребность в катерах такого класса будет закрыта», а для ВМСУ более актуальна постройка четырёх корветов по турецкому проекту.
Заметим, что Миронюк фамилию Порошенко вообще не упомянул. Хотя она напрашивается. Ведь катера, потребность в которых будет закрыта при выполнении менее половины заказа, выпускались на принадлежащей Порошенко «Ленинской кузнице»…
Где выпускать технику?
Обсуждалась в интервью и судьба перспективного автоматизированного комплекса управления артиллерийским огнём «Оболонь-А», разработанного львовским заводом «Лорта» (бывший завод им. Ленина, выпускавший радиотехнику для ПВО и космических программ).
Опять же — тонкий намёк на толстые обстоятельства: «Мы надеемся, что производитель вовремя выполнит своё обязательство перед украинской армией». Раз надеется, значит, уверенности нет, но есть какая-то информация о степени ответственности и пряморукости львовских оружейников. В общем — надежда умирает последней.
Ну и вывод, который делается из этой нерассказанной (дабы не подрывать обороноспособность нации) истории: «Для обеспечения автоматизации управления всеми войсками есть два пути. Это использовать те системы, которые уже есть в мире. Второй — создавать свои системы управления. Этот путь длиннее, но менее прогнозируемый. До сих пор мы шли этим путём, пытались создать отечественные системы. Однако вы сами сказали, что в войсках вы их не увидели» (подразумевается — и не увидят?).
И, заметьте, Миронюк как раз сторонник того, чтобы загрузить военными заказами украинские заводы. Но в случае с системами управления он почему-то особого оптимизма и патриотизма не демонстрирует. Почему, интересно?
О работе Минобороны
Отдельно Миронюк заговорил о порядке госзакупок: «Это "правила игры", по которым надо "играть", многие считают это бюрократией. Нет, это система создания и развития вооружения и военной техники. Это то, что, к сожалению, у нас пытались сломать несколько лет назад».
«Пытались сломать несколько лет назад»… Хм… Как интересно… «Несколько» — это, простите, сколько? Десять лет назад? Ну, тогда бы он прямо сказал, что это было при антинародном режиме диктатора Януковича и он лично против этого протестовал… Ну, или не протестовал, но затаил за пазухой огромную фигу (не фрукт).
Да нет. Последняя попытка что-то «сломать» в Минобороны относится к 2014 году — это когда туда был направлен «волонтёрский десант», который начал увлечённо «ломать коррупционные схемы», а точнее — создавать новые и вписываться в них. Продукт этого симбиоза активизма и коррупции хорошо известен.
И тут опять-таки напрашивается упоминание Порошенко, при котором этот «десант» состоялся (и, кстати, многие известные «десантники» совершенно случайно стали не менее известными «порохоботами»). Напрашивается, кстати, и упоминание нового главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева — тоже «десантника» в прошлом. Он, кстати, назначен уже Зеленским, причём назначался каждый раз «с боем» — в Херсоне против его назначения губернатором протестовали местные «слуги народа», хватало недовольных и перед его перемещением назад в Киев… Но, повторим, всё это осталось за рамками интервью — только намёками.
Резюме
С одной стороны, мы радуемся проблемам украинской оборонки, потому что то, что она производит, естественным образом обрушивается на головы граждан Украины.
С другой стороны, мы всё же хотим верить, что когда-нибудь находки украинских оружейников будут служить обеспечению безопасности страны и давать валютную выручку в казну.
Но это вообще. А в данном случае нас, конечно, заинтересовал совершенно другой вопрос: а где Сытник, Шабунин и орда профессиональных и не очень «борцов с коррупцией»? Намёки в тексте интервью более чем прозрачные — только копни…