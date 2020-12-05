Меньше чем за год после приостановки строительства «Северного потока - 2» России удалось создать свой трубоукладочный флот, который 5 декабря возобновил реализацию российско-немецкого газового проекта

О том, что оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), компания Nord Stream 2 AG, может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря 2020 года и до конца года завершить работы в исключительной экономической зоне Германии, стало известно в воскресенье, 29 ноября. Это следовало из извещения мореплавателям, опубликованного, немецким государственным управлением водных путей и судоходства в Балтийском море. Управление призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море (в 60 км от датского острова Борнхольм) в связи с началом там строительных работ.

В документе отмечается, что, вероятно, с 5 декабря по 31 декабря 2020 года в исключительной экономической зоне Германии будут проводиться работы по завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» на участке к югу от Адлергрунд. Это последняя точка СП-2 до датской экономической зоны с немецкой стороны. «На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне Германии», — добавили в Nord Stream 2 AG. Срок действия извещения мореплавателям действует до 15 января 2021 года.

В Nord Stream 2 AG днём ранее отметили, что концы трубопроводов поднимут со дна моря и проложат еще 2,6 км будущей газовой трассы, обычно такой отрезок прокладывается за 1-2 дня. На данный момент необходимо проложить всего около 75 км каждой ветки, чтобы соединить нитки трубопровода. Другие подробности не приводились, какое судно будет проводить работы, также не сообщалось. В компании Nord Stream 2 AG не подтвердили и дату возобновления работ по строительству СП-2, сославшись на то, что сроки работ зависят от ряда факторов, в том числе погодных условий. «Северный поток – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

При этом 30 ноября в пресс-службе оператора достройки СП-2 сообщили, что «Газпром» и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2», и проект обеспечен средствами для ввода трубопровода в эксплуатацию. В тот же день англо-голландская компания Shell и австрийская компания OMV заявили о завершении финансирования проекта. OMV направила на финансирование проекта строительства трубопровода СП-2 порядка 729 миллионов евро, отметив, что в соглашении о финансировании проекта сумма была ограничена 950 млн евро, и никаких изменений в документ не вносилось. Shell сумму инвестиций не раскрыла, а в пресс-службе немецкой компании Wintershall Dea сообщили, что инвестировали в строительство «Северного потока — 2» 730 миллионов евро. А 10 ноября исполнительный финансовый директор немецкого концерна Uniper Саша Биберт сообщил, что компания инвестировала 700 млн евро в финансирование проекта «Северный поток — 2» из обещанной суммы в 950 млн евро.

Во вторник, 1 декабря, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило, что согласовало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в немецких водах в декабре 2020 года, рассматривается заявка на продолжение работ в январе-апреле следующего года. «Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)», — заявила заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд. Она подтвердила сообщения СМИ, что работы по укладке трубопровода могут возобновиться 5 декабря — именно с этого периода действует актуальное разрешение ведомства. Также Мансфельд отметила, что «по имеющейся у BHS информации» трубоукладочные работы будет вести российское судно «Академик Черский», которое обладает динамической системой позиционирования.

В Nord Stream 2 AG в ответ на запрос РИА Новости 1 декабря сообщили: «Судно, которое будет использоваться, будет названо позднее. Мы сообщим о наших планах в надлежащие сроки». На вопрос о дате планируемого старта работ в компании заявили, что на данный момент не могут комментировать дальнейшие детали. Однако 3-4 декабря российские суда снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь», а также российское судно многоцелевого назначения «Финвал» прибыли в немецкий порт Мукран — операционную базу достройки СП-2. В тот же день судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло акваторию Калининградской области, взяв курс на запад. Конкретное место назначения судна не указывается, но датой прибытия в точку назначения значится утро 5 декабря.

При этом опрошенные агентством РБК эксперты уверены, что одним из судов, который будут использованы при достройке СП-2, станет баржа «Фортуна», использующая якорную систему позиционирования. Как сказал РБК управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, оператор проекта ждет именно якорное вспомогательное судно для достройки его немецкой части. «Однако ключевым этапом должна стать достройка участка газопровода в водах Дании, где глубина работ превышает 30 метров. «Фортуна» плохо приспособлена для укладки глубоководных участков. Таким образом, видимо, придется ждать прихода другого вспомогательного судна для более эффективной работы», — предположил Именнов. Ранее датский регулятор разрешил Nord Stream 2 использовать суда с динамической системой позиционирования в комбинации с якорными судами (до этого предполагалось только участие трубоукладчиков с динамической системой). Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Баржа «Фортуна» в настоящее время стоит в немецком порту Висмар на побережье Балтийского моря, следует из данных сервиса MarineTraffic. Новым зарегистрированным собственником баржи «Фортуна» является Универсальная транспортная группа (УТГ), следует из записи в базе Equasis (обновилась 1 декабря 2020 года). УТГ указана и как управляющая компания для судна. Универсальная транспортная группа — микропредприятие, следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Ее выручка в 2019 году составила 105 млн руб., чистый убыток — 2,2 млн руб., указано в СПАРК. В компании числятся два сотрудника, а гендиректором и владельцем 100% является Андрей Владимирович Апреленко. Его полный тезка с 1998 по 2012 год занимал пост гендиректора ЗАО «Роснефтефлот», затем с 2013 по 2015 год руководил ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (бренд «Экоспас»). Однако в РБК не смогли проверить, один это человек или два разных.

Баржа «Фортуна» ориентировочно до конца сентября 2020 года имела страховку от норвежского клуба взаимного страхования судовладельцев Skuld (входит в международную группу International Group of P&I Clubs). Однако сейчас судно не покрывается страховкой ни одного из 13 клубов взаимного страхования — в связи с ожиданием страховщиками расширения американских санкций против участников проекта СП-2. Ныне эксперты ожидают, что судно будет застраховано в какой-то российской компании.

Также под угрозой санкций на минувшей неделе из проекта СП-2 вышла норвежская DNV GL — сертификационная компания, с которой был заключен контакт на подтверждение годности газопровода по датским стандартам. «Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В соответствии с этими мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект «Северный поток — 2», подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — уточнили в компании. В Nord Stream 2 AG отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на ее «коммерческий» характер. «Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия», — заявили в компании.

Хотя в среду, 3 декабря, члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета США, в котором содержатся новые ограничения против газопровода «Северный поток — 2», однако президент Трамп уже пообещал наложить вето на этот законопроект — хотя и по другим причинам. Меры давления на СП-2 фигурировали и в предложениях сенаторов, и в инициативе членов палаты представителей, а согласованный текст законопроекта предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов для строительства российских газопроводов, а также предоставляют страховые и разные технические услуги таким проектам. При этом о санкциях против государственных структур европейских стран речь уже не идёт.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что ветирует проект оборонного бюджета, поскольку законодатели не учли его настоятельную просьбу. Речь шла об удалении из законопроекта статьи 230, касающейся «закона о приличиях», которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание пользовательских комментариев и дает сервисам возможность выступать модераторами. Трамп считает, что такая инициатива угрожает национальной безопасности и выборам.

На законодательную инициативу Конгресса США сразу же отреагировали в Европейском Союзе. Еврокомиссия (ЕК) выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил представитель пресс-службы ЕК Петер Стано. «Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — сказал он. Как подчеркнул представитель ЕК, Европейский союз выступает против введения третьими странами экономических ограничений «в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес». Стано рассказал, что в ЕК разрабатывают предложения, «которые повысят устойчивость Европы» к таким мерам.

В свою очередь, в Кремле назвали расширение санкций США против «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли и, кроме того, международного права. Мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов». В ответ на вопрос, будет ли Россия вводить специальные режимы для компаний, чтобы компенсировать потери от возможных санкций, Песков сказал: «Я воздержусь от комментариев по конкретным нюансам, по понятным соображениям, естественно».

На согласование новых санкций против СП-2 отреагировали и в Германии. Глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал «прогрессом» промежуточные итоги дебатов Берлина с Вашингтоном. «Тот факт, что США теперь хотят освободить европейские правительства и их органы от санкций, конечно, я приветствую. Это прогресс», — заявил Эрнст. По его словам, федеральное правительство Германии теперь обязано недвусмысленно указать в ходе переговоров с властями США, что «суверенитет Германии и ЕС не подлежит обсуждению».

При этом в разработке ограничительных мер против проекта «Северный поток — 2» принимали активное участие украинские лоббисты, написало 30 ноября американское издание Wall Street Journal. Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления «Нафтогаза Украины», и о директоре «Центра исследований энергетики» Александре Харченко. Они на протяжении четырех лет «закулисно» работали в Вашингтоне, пытаясь помешать реализации российского проекта, отмечает издание.

Еще в 2016 году Гламаздин, трудившийся на тот момент в правительстве Украины, и Харченко направили письма госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину — но те на них не ответили. Тогда украинцы привлекли лоббиста Даниэля Вайдича, который работал в комитете сената по международным отношениям. Он предложил применить к «Северному потоку — 2» тот подход, который сработал при введении санкций против проекта компании ExxonMobil и «Роснефти», когда российскому нефтяному гиганту ограничили доступ к ключевым американским технологиям, и ExxonMobil сама разорвала договор. Издание добавляет, что в 2018 году Гламаздин и Харченко привлекли неназванные аналитические центры к поиску уязвимых мест проекта, и такими оказалось отсутствие у России необходимых трубоукладчиков.

После этого Гламаздин и его коллеги «занялись трубоукладочными судами». Они обратились в Конгресс и установили при помощи Вайдича контакт с сенатором Тедом Крузом, а тот помог привлечь к разработке ограничительных мер свою коллегу Жанну Шахин. В 2019 году они создали и провели законопроект о введении санкций против компаний, содействующих реализации российско-немецкого газового проекта. 21 декабря 2019 года швейцарская компания Allseas, ставшая основной целью новых американских санкций, заявила о приостановке прокладки газопровода.

Однако всего за год Россия смогла создать трубоукладочный флот, который не боится санкций США, и теперь действий американских «союзников» в первую очередь опасаются в Германии. Как сообщила 2 декабря немецкая газета Bild, в ФРГ могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против «Северного потока — 2». Спецфонд, планируемый властями федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, будет формально нацелен против изменения климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как «важнейший элемент для защиты окружающей среды» и на основании этого «сделает все возможное, чтобы способствовать завершению проекта».

Планируется, что фонд создаст коммерческое предприятие, продукты и услуги которого должны использоваться только для завершения строительства трубопровода. После этого немецкие компании, которым угрожают санкции США, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие. С технической точки зрения, ни одна компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком-2», и на них не будут распространяться американские санкции. «Хорошо, что правительство земли Мекленбург — Передняя Померания интенсивно работает над креативными решениями, которые позволят нам защитить себя от санкций, введенных США», — сказал глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Сатановский сказал, как Россия должна наказать тех, кто не дает достроить «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Шеф-аналитик компании ТелеТрейд Пётр Пушкарёв отметил в комментарии российскому изданию «Эксперт», что отдельный фонд, да ещё с климатической повесткой — это хорошая попытка обхода санкций. Тем более, что рассчитанный до 2027 план субсидий европейским компаниям «Новое поколение», предложенный Еврокомиссией и одобренный этим летом всеми странами ЕС, предусматривает немалую сумму ассигнований в 547 миллиардов евро на проекты, связанные с «зелёной» темой. При этом правительства каждой из стран-членов ЕС, включая Германию, могут использовать свою долю от этих субсидий на собственное усмотрение, и план каждой страны будет согласовываться на уровне Еврокомиссии не консенсусом, а просто квалифицированным большинством стран.

Так или иначе, в случае возникновения санкционных претензий уже и к предоставлению услуг через фонд, механизмы федеральных субсидий немцы найдут, уверен Пётр Пушкарёв. Ради этого и в Бундестаге готовы принять специальный закон, чтобы создать инструменты противостояния возможным санкциям. Но, в конечном счёте, все понимают две базовые вещи: что окончательный механизм решения всё-таки приниматься будет на политическом уровне, а не с помощью «игры в прятки», и что «Северный поток — 2» в любом случае в ближайшие пару лет будет достроен.

Кстати, упомянутый выше Клаус Эрнст приветствовал возобновление укладки труб СП-2. «Я приветствую тот факт, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжается. Это показывает, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США. Тем не менее, некоторые из угроз санкций США работают, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL», — заявил Эрнст, добавив, что «ЕС нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в нашу энергетическую политику». «Нам нужен этот трубопровод», — подчеркнул Эрнст, указав на то, что отказ от проекта приведет к росту цен на газ и увеличению импорта газа из США, добытого вредным для окружающей среды методом фрекинга, «и то, и другое произойдет, если не будет достроен «Северный поток — 2».

Оператор проекта «Северный поток — 2» обладает всеми техническими возможностями закончить строительство газопровода в условиях санкций, на работы потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев — в зависимости от разных факторов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Сроки зависят от тактики строительства, которую выберет компания, а также от погодных условий, так как подводные работы будут вестись в условиях зимы. При этом Гривач отметил, что скорость работ по мере строительства и отработки всех нюансов будет возрастать. По его словам, «никаких сомнений в том, что работы будут возобновлены, не было». «Конечно, все технические возможности у них есть. И их мобилизацией в режиме 24/7 компания занималась в последние два года, а может и больше», — уверен эксперт.

А директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил ТАСС, что завершить строительство и произвести запуск «Северного потока — 2» теоретически возможно до конца первого квартала 2021 года. По его мнению, желание завершить проект именно сейчас, возможно, связано с политической «пересменкой» в США. При этом нельзя исключать того, что «в последний момент возникнут какие-то логистические или юридические сложности», считает Маринченко. «Утверждать, что санкционные риски нивелированы можно будет только тогда, когда проект будет запущен», — заключил эксперт. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что завершение строительства СП-2 и ввод его в эксплуатацию возможны именно до конца первого квартала 2021 года.

При этом у проекта обнаружились неожиданные перспективы в условиях, когда Евросоюз планирует постепенно отказываться от углеводородных энергоносителей. 1 декабря как с немецкой, так и с российской стороны прозвучали заявления, что трубы «Северного потока — 2» в будущем могут использоваться для транспортировки водорода — как из Европы в Россию, так и наоборот.

Так, глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) Карстен Зах в рамках российско-европейской конференции по климату, которая прошла на площадке Центра энергетики «Сколково», заявил, что одним из маршрутов доставки водорода в Европу может стать «Северный поток — 2». При этом Германия предлагает России помощь в создании инфраструктуры для транспортировки водорода в страны Евросоюза.

«Мне кажется, что в долгосрочном периоде — больше водородного сырья будет поставляться по «Северному потоку — 2». Разумеется, будет переходный период, но в долгосрочном периоде — водородного», — сказал он. По его мнению, в России есть большой потенциал для производства водорода. «Готовы помочь в создании инфраструктуры для экспорта водорода в Европу», — добавил глава германского министерства.

Ранее 11 крупных компаний Европы, обладающих инфраструктурой по транспортировке и хранению газа, представили свой план водородного будущего, согласно которому к 2040 году протяженность водородных трубопроводов достигнет 23 тысяч километров, а 75% из них будет состоять из переоборудованных газовых труб. Согласно представленной в начале июля 2020 года стратегии Еврокомиссии, к 2030 году водородное топливо должно стать интегральной частью энергосистемы Евросоюза. В ближайшие 4 года в ЕС должно быть обеспечено строительство электролизных установок, которые позволят запустить производство до 1 миллиона тонн возобновляемого водорода. Россия, согласно Энергостратегии на ближайшие 15 лет, планирует экспортировать 200 тысяч тонн водорода в 2024 году и 2 миллиона тонн — в 2035-м.

В Москве рассчитывают, что в будущем именно ФРГ станет ключевым покупателем российского водорода. Однако уже сейчас «Газпром» предлагает реализовать на севере Германии, в районе выхода газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», проект строительства завода по производству низкоуглеродного водорода из российского газа. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа, начальник управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александр Ишков в рамках Российско-германского сырьевого форума.

Речь идёт о строительстве крупного завода для пиролиза метана непосредственно в точке выхода газопроводов. «Здесь углеродный след будет 1,2-1,6 кг СO2 на килограмм водорода, то есть практически в три раза ниже, чем критерий для низкоуглеродного водорода в Европейском союзе», — сказал он. Ишков добавил, что для производства водорода на заводе в Германии может использоваться электроэнергия, полученная из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

По словам Ишкова, «Газпром» уже принял решение о создании специализированной организации, на которую будет возложена реализации инновационных пилотных проектов в области водородной энергетики. «Газпром водород» будет заниматься созданием технологий низкоуглеродного производства, хранения, транспортировки и применения метано-водородных смесей водорода, а также разработкой решений по сбыту водорода и метано-водородных смесей за рубежом.

В настоящий момент в мире производится около 70 миллионов тонн водорода в год. И хотя как топливо он куда экологичнее (окисляется до воды), серьезным риском остается взрывоопасность. Три четверти от общего объема производимого водорода получают из природного газа по технологии парового риформинга (так называемый «серый» водород). «Зелёный» водород производят путем электролиза воды с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но это существенно дороже.