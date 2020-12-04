В пятницу, 4 декабря, российские следственные органы назвали организаторов нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Ожидаемо ими оказались украинские ультраправые

«К уголовной ответственности привлечены руководители двух украинских радикальных организаций «Добровольческое движение "Организация украинских националистов" — Николай Коханивский и "Черный комитет" — Богдан Тицкий», — заявили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Напомним, в очередную годовщину расстрелов на Майдане в феврале 2014 года украинские ультраправые организовали два нападения на здание Россутрудничества, обвиняя РФ в гибели «небесной сотни».

Сначала 17 февраля украинские националисты из организации С14 («Сич») ворвались в здание представительства Россотрудничества в Киеве. В это время в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу «Ревизор», а также группа иностранцев, занимавшихся на курсах русского языка.

Всего в помещении в тот момент находилось около 100 взрослых и детей. Большие цели Россотрудничества: что Россия может предложить постсоветским странам © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Видео происходящего разместил у себя в Facebook лидер С14 Евгений Карась с подписью «Пришли в гости к ФСБ». Они взломали дверь болгаркой и обрисовали стены здания надписями «Смерть ФСБ» и «Свободу Сенцову».

На некоторых фотографиях члены С14 стоят на российском флаге, который они нашли в здании Россотрудничества — позже его сожгли.

Полиция оперативно приехала на вызов, однако не вмешивалась в происходящее и традиционно лишь молча наблюдала за погромом. Накануне полиция Киева в одностороннем порядке разорвала договор об охране помещения, фактически став соучастницей ультраправых.

Националисты покинули здание через час, напоследок разгромив экспозицию, посвященную памяти Федора Шаляпина.

На следующий день, 18 февраля, нападение повторилось, но отметились уже ультраправые из других группировок. В Киеве проходил марш под названием «Смерть России», в котором принимали участие представители ультраправой организации «Организация украинских националистов» (ОУН)*.

Лидер организации Николай Коханивский заявил о недопустимости нахождения российских организаций на Украине. Они закидали здание Россотрудничества камнями и разбили окна. Нападениям подверглись также здания Сбербанка и Альфа-Банка.

Полиция и Национальная гвардия, находившиеся рядом, как и накануне, предпочли не вмешиваться в ситуацию.

В Евросоюзе осудили нападение. У национальной элиты Украины уже в советское время было антироссийское сознание — Безпалько © РИА Новости, Нина Зотина

«Такие действия неприемлемы. Мы ожидаем принятия мер по предотвращению повторения этих инцидентов, а также проведения расследования для выявления и преследования виновных», — заявили в ЕС, но, как обычно, далее словесных осуждений дело не пошло, хотя против других стран в аналогичных случаях могли бы быть введены санкции.

В МИД России тогда вызвали Временного поверенного в делах Украины в России Руслана Нимчинского в связи с нападением и выразили протест украинскому дипломату. В МИД РФ также отметили, что свидетелями этих событий были наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые в соответствии со своим мандатом зафиксировали происходившее для доклада в ОБСЕ.

Посольство России в Киеве направило ноты протеста в МИД Украины. Российская сторона выступила с требованием установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях.

С тех прошло более двух с половиной лет, но ни при Порошенко, ни при сменившем его Зеленском ситуация не изменилась. Украинские националисты, в том числе из вышеупомянутых организаций, пользуются до сих пор безнаказанностью. Происходит это в первую очередь по причине их подконтрольности либо МВД Украины, либо СБУ.

Фактически их можно назвать парамилитарными штурмовыми отрядами украинских силовиков, которые без одобрения руководства «своих» ведомств самостоятельно на подобные действия не пойдут.

Глава киевского отделения Россотрудничества Константин Воробьев утверждал, что в нападении принимали участие члены националистических организаций С14, «Правый сектор»* и «Традиция и порядок». Он также называл среди руководителей акции депутата от Радикальной партии Андрея Лозового и нынешнего руководителя С14 Евгения Карася.

В России Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей «Организации украинских националистов» Николая Коханивского по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Андрей Золотарёв: У Украины есть всё, кроме национальной элиты © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«В ходе расследования этого уголовного дела следствием получены неопровержимые доказательства того, что комбат «Организации украинских националистов» Николай Коханивский в феврале 2018 года распространил в свободном доступе сети «Интернет» видеообращение, в котором публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры», — сообщало тогда ведомство.

По данным российского следствия, в акции также приняли участие эмигрировавшие из России оппозиционеры Юрий Изотов и Михаил Агафонов. В феврале 2020 года СК заочно предъявил обвинение Агафонову в нападении на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой.

Агафонов в начале 2016 года получил политическое убежище на Украине.

«Да, я действительно с большим воодушевлением принимал участие в мероприятии и вообще, надеюсь, хотя бы отчасти его инициировал. Я тут дружу с ребятами из «Черного комитета», который, в свою очередь, тесно сращен с ОУН Коханивского, и очень долго им ездил по ушам насчет Россотрудничества. Кидался яйцами в количестве 50, кажется, штук — мне кажется, все яйца, которые кидали на акции, купил я, других не было», — рассказывал Агафонов.

Его также объявили в розыск в России.

10 апреля 2020 СК РФ сообщил, что заочно предъявил обвинение в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, жителю Екатеринбурга Юрию Изотову. Он был объявлен в розыск и подан в международный розыск по линии Интерпола.

Изотов заявлял, что сам сообщил следствию о своем участии в акции. «Нужно просто сесть на велосипед и ехать»: как Россотрудничество будет работать в дальнем зарубежье © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«На самом деле, кинул несколько яиц и какую-то банку с кетчупом в сторону здания», — описал свое участие в акции Изотов.

По данным российских СМИ, сейчас он находится в Грузии.

Сейчас же обвинение было официально выдвинуто еще двум активным участникам нападения и провокаторам.

Николай Коханивский — член Конгресса украинских националистов, основатель добровольческого батальона ОУН, участник АТО, инициатор уничтожения памятника Ленину в Киеве в ходе Евромайдана. В 2017 он был задержан за драку и стрельбу в экс-командира одного из взводов «Правого сектора» Руслана Камчалу.

В июне 2020 года Шевченковским судом Киева был осужден на два года условно за погромы отделений Альфа-Банка и Сбербанка. Сам Коханивский не согласен даже со столь мягким приговором.

«Ну я, понятно, не согласен с этим приговором, потому что все, что делал и продолжаю делать, — это все исключительно для защиты моего народа. Те погромы штабов коллаборантов, российских банков — они только на защиту моего народа.

Я и до сих пор убежден, что российских банков во время войны с Россией не может быть в Украине. Это преступление, абсурд. Они в качестве налогоплательщиков финансируют войну на востоке», — заявил Коханивский.

Еще один подозреваемый — лидер «Черного комитета» Богдан Тицкий. Члены этой ультраправой организации, существующей с 2009 года, воевали на Донбассе преимущественно в составе батальона «Айдар», обвиняемого международными организациями в пытках и убийствах.

На Украине Тицкий подозревается в организации и участии в акциях массового протеста под Верховной Радой 31 августа 2015 года, когда погибли 4 нацгвардейца и более 130 человек пострадали. Приговор по делу еще не объявлен. Украинский депутат озвучил антироссийскую национальную идею © Daniel Tokarets / flickr

«Сегодня в МВД мне сообщили, что следствие по событиям под Верховной Радой 31 августа завершилось и дело передают в суд», — написал Богдан Тицкий еще в мае 2016 года.

Как мы видим, украинский суд совершенно не торопится с рассмотрением дела, даже когда речь идет о гибели украинских нацгвардейцев.

Маловероятно, что указанные погромщики при нынешней власти Украины получат реальный срок даже за преступления, совершенные против украинцев, не говоря уже о нападениях на российские учреждения.

Власти Украины не призовут их к ответу, поскольку лидеры националистов еще нужны украинским спецслужбам для совершения новых нападений и провокаций.

* Организации запрещены в РФ.