Еще в 2019 году известный украинский юрист Елена Лукаш обратила внимание общества на в целом легко проверяемый факт: список убитых на Майдане в феврале 2014 года имеет очень слабую связь с реальностью. Информация не секретная, ее легко проверить в «Википедии». Но никто этого не делал до 2016-го

В том году журналист Максим Равреба написал в своем Facebook список людей, которые не имеют никакого отношения к убийствам на Майдане, но им было присвоено звание «Герой Украины». Именно этому посвящен пост Елены Лукаш. Не секрет, что уголовные дела об убийствах на Майдане зашли в тупик, о чем первый генпрокурор при президенте Владимире Зеленском — Руслан Рябошапка — сообщил в конце осени — начале зимы 2019 года, когда отмечалось шесть лет со дня начала Евромайдана.

Интересен не только список и технология его формирования, но и причины того, как выявилась ложь.

Тревожный звонок

Шесть лет назад близкие погибших первыми подняли тревогу. И скорее всего, это не было спланировано и оплачено. Ибо целью события, о котором сообщала пресса 4 ноября 2014-го, были именно деньги, которые до кого-то не дошли. Пресс-секретарь общественной организации «Семьи Героев Небесной Сотни» Роман Савчак сообщил, что родные погибших могут публично отказаться от так называемого ордена «Небесной сотни».

Причина была банальной: эта награда — фейк. Ложь краеугольного камня Майдана. Кто на самом деле вошел в «Небесную сотню» © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«В июле этого года (2014) почти четыре часа семьи Героев требовали встречи с Петром Порошенко. Когда наконец их впустили в Администрацию Президента, он спросил, чего хотят эти люди. Ему четко ответили — посмертно звание «Герой Украины». Тогда он сказал каждому родственнику от собственного имени написать ему заявление.

Фактически людей заставили писать: «Прошу наградить моего умершего сына». А когда такие документы подали, через месяц пришел ответ, что физическое лицо не может быть инициатором награждения кого-либо «Героем Украины». Это непонятное поведение, даром потраченное время. И теперь появляется этот орден Героев Небесной Сотни, хотя заявляли о совсем других вещах.

Позиция родственников теперь такая: публично отказываться от ордена Героев Небесной Сотни, если действительно заявят о посмертном награждении им погибших ребят. Или пусть уже дают и «Героя», и орден одновременно, если уж так вцепились в него», — сказал пять лет назад Роман Савчак.

Ситуация была крайне простой. Статус «Героя Украины», кальки со звания «Герой Советского Союза», подразумевал привилегии. Статуса у ордена «Небесной сотни» не было. Это было что-то сродни тому, что Ющенко объявил 21 ноября общегосударственным праздником в честь начала оранжевого Майдана. В первый год так и было. Потом о празднике забыли.

21 ноября праздновали очень условно, как бы подразумевая, что все в курсе. Но это делало день официальным. То же самое с «Небесной сотней». Она как бы есть, но официально ее нет. Именно поэтому до сих пор кавалерами этой фалеристической редкости являются… три человека. И все они не являются гражданами Украины. Еще проще: орден — это государственная награда, «Герой Украины» — звание, которое включает также предоставление денежной помощи в размере 1 миллиона гривен.

Орден «Небесной сотни» в себя ничего не включает.

Зловещая долина

Майдан зловещ. Это место отпугивает. Оно напоминает заброшенное кладбище в неперспективном селе. Пугает своей несусветностью среди центра Киева, где привыкли гулять, праздновать и отдыхать. Долина ручья Крещатик, которая была застроена в XIX веке как киевский Арбат, Монмартр и Бродвей, превратилась за пять лет в зловещую долину, где обитают зловещие мертвецы. Мемориал погибшим так и не построили.

Орден «Небесной сотни» имеет трех кавалеров. Все они удостоены ордена «Небесной сотни» в ноябре 2014-го.

Это Михаил Жизневский. Гражданин Белоруссии, нелегально прибывший на территорию Украины по экономическим причинам. Гастарбайтер, занимавшийся установкой окон, и член общественной организации «Молодежь Кличко». Он никогда не состоял в УНА-УНСО (запрещенная в России организация), несмотря на то что фотографировался с соответствующим шевроном и имел партийную кличку Локи.

Порошенко лично обещал его родителям наградить Михаила званием «Герой Украины» по указанным выше причинам. И сделал это, после долгой паузы, 13 июня 2017 года. И снова есть нюансы. В отличие от Героев Украины, Жизневский получил не «золотую звезду», а второстепенный знак в виде золотого «тризуба» в центре венка из дубовых листьев. Эту награду и звание погибшему присвоили только после того, как 13 апреля 2017 года Рада дополнила закон «о государственных наградах Украины» положением, которое позволяет награждать посмертно иностранных граждан, если они являются кавалерами ордена «Небесной сотни».

Закон приняли специально для того, чтобы наградить Михаила Жизневского. Как это обещал лично Порошенко родителям погибшего гражданина Белоруссии, и обещание свое, о чем с некоторой обидой сообщили родители Михаила, долго не выполнял. Родители Жизневского умерли, могилу в поселке Сцяг Працы периодически оскверняют. Семь лет назад. Кто в Киеве в 2013-м нажал спусковой крючок гражданской войны и кто такая «третья сила»? © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Еще одним «рыцарем» является гражданин Грузии, умерший 18 февраля 2014 от инфаркта, Зураб Хурция.

Третий — тоже гражданин Грузии, 48-летний Давид Кипиани. Он тоже не был убит. Он тоже умер естественной смертью. Его подобрали без сознания в подземном переходе на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого, возле ЦУМа. Его везли в больницу, где он скончался от ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. В «Небесную сотню» попал «по списку», поскольку на нем был бронежилет другого грузина, Дочи Дадивадзе, со следами попадания пуль. Впрочем, этот факт мы знаем со слов посторонних людей, никто смерть не расследовал, возможно, что пробитый пулями бронежилет — небылица.

Три кавалера ордена «Небесной сотни». И все трое — фейковые герои. Ни Хурция, ни Кипиани званием «Герой Украины», несмотря на то что были удостоены ордена «Небесной сотни», награждены не были. Только Жизневский, и только потому, что стал «брендом» и Порошенко дал слово его родителям.

Ну очень странный обычай награждать героев, которым режим обязан своей властью, не так ли?

Список

Елена Лукаш совершенно верно приводит имена людей, которые не относятся к погибшим на Майдане. Напоминаю: это легко установить любому, просто посетив страницу в «Википедии». Большая часть награжденных, 99 человек, награждены посмертно. Это так называемая «Небесная сотня», погибшая 20 февраля 2014 года от снайперского огня на Институтской улице в Киеве.

Однако «Сотня» из 99 человек не вся погибла 20 февраля 2014 года на Институтской. Потому что неизвестные снайперы в тот день убили совсем не 100 и даже не 99 человек. А 49. Некоторые из них, как к примеру Василий Аксенин из Черновцов, умерли позже. Аксенин — 11 марта, в Польше, причем по причине врачебной ошибки.

Студент Игорь Бачинский умер в больнице 25 февраля по болезни. Его ранение не доказано.

Владимир Бойков умер от инсульта и был найден в морге.

Виталий Васильцов погиб при невыясненных обстоятельствах 18 февраля.

Валерий Брезденюк. Умер на митинге, 19 февраля.

Ольга Бура. Умерла 10 марта в больнице. Заключение судмедэкспертизы отсутствует.

Богдан Калиняк. Простудился на Майдане, заболел пневмонией, умер в больнице 28 января 2014-го. «Свидетели» говорили, что его облили из брандспойта. Врут. Брандспойты не применяли.

Андрей Позняк. Найден застреленным в голову в центре Киева 10 марта 2014 года. Много позже переворота. Убийство не расследовано.

Александр Подригун. Умер от побоев неизвестными за пределами Киева 23 февраля 2014-го. После переворота.

Владимир Наумов. Найден на Трухановом острове, в Гидропарке. Следствие, уже после переворота, констатировало самоубийство. Правоохранители в таких диагнозах не ошибаются. Но он был на Евромайдане. А, был? Говорят, был. Герой Украины. На его школе висит мемориальная доска этому самоубийце.

Иван Наконечный. Умер в больнице 7 марта 2014-го якобы от ран, полученных 19 февраля на Институтской. Но 19 февраля 2014 года никаких столкновений на Институтской не было, улица была захвачена 18 февраля милицией, гражданских туда не пускали. И традиционный зловещий шлейф «героя» «Небесной сотни». Сын Ивана Наконечного, узнав о смерти отца, не только не воодушевился его подвигом, но сказал, что он ему не отец, и отказался хоронить. Еще один скелет в темном шкафу.

Дмитрий Максимов. Погиб в ночь на 19 февраля во время скоротечного боя на Майдане. Якобы от боевой осколочной гранаты, примененной бойцами «Сокола». Но боевых гранат, как и боевого оружия, как и самого «Сокола», на Майдане не было. Никогда. Слово «Сокол» и словосочетание «боевая граната» озвучил недостоверный источник. Один.

Артем Мазур. 18 февраля 2014-го, будучи вооружен и опасен, нарушая Конституцию и законы Украины, штурмовал Верховную Раду. Получил травму в потасовке, был пленен без сознания, впал в кому, отчего умер 3 марта. По легенде. Но я там был во время штурма. Максим Равреба отдавал нынешнему вице-спикеру Рады, Ирине Геращенко, пленных по спискам и отправлял со скорыми раненых. Он, по его словам, Артема Мазура не видел. Видел-фотографировал других.

Сергей Кемский. Черносотинец и анархист. Убит 20 февраля снайпером. Снайпером? Тело нашли во дворе дома возле Михайловского монастыря, далеко от Институтской. Там снайперы не работали.

Антонина Дворянец. Толстая женщина с одышкой. Найдена на баррикаде мертвой 19 февраля. Причина смерти — инфаркт или инсульт.

Наконец, Виктор Хомяк. Повесился внутри каркаса новогодней елки 27 января 2014 года. О нем писали тогда. Тот самый. Читаем наградной лист:

«За гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства, наградить званием «Герой Украины», посмертно».

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