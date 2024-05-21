https://ukraina.ru/20240521/1055205912.html

Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК

Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК - 21.05.2024 Украина.ру

Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК

Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву

2024-05-21T20:39

2024-05-21T20:39

2024-05-21T20:42

новости

еврокомиссия

россия

украина

мид

киев

замороженные активы

сво

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg

Ранее в этот же день Европейский союз согласовал использование доходов от замороженных активов Центробанка России для последующей передачи денег Украине. Уточнялось, что благодаря этому Киев только в этом году получит три миллиарда евро. В России решение по суверенным активам РФ неоднократно называли открытым, циничным воровством с целью пополнения собственных карманов, а также угрожали ответными мерами. В МИД допускали, что в случае конфискации российских активов за рубежом, Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена.Эксперт рассказал "Украина.ру" как Запад забирает у России виртуальные активы, а Россия у Запада - реальные.

https://ukraina.ru/20240428/1054798918.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, еврокомиссия, россия, украина, мид, киев, замороженные активы, сво, антироссийские санкции