https://ukraina.ru/20240521/1055205912.html
Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК
Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК - 21.05.2024 Украина.ру
Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК
Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву
2024-05-21T20:39
2024-05-21T20:39
2024-05-21T20:42
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еврокомиссия
россия
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замороженные активы
сво
антироссийские санкции
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Ранее в этот же день Европейский союз согласовал использование доходов от замороженных активов Центробанка России для последующей передачи денег Украине. Уточнялось, что благодаря этому Киев только в этом году получит три миллиарда евро. В России решение по суверенным активам РФ неоднократно называли открытым, циничным воровством с целью пополнения собственных карманов, а также угрожали ответными мерами. В МИД допускали, что в случае конфискации российских активов за рубежом, Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена.Эксперт рассказал "Украина.ру" как Запад забирает у России виртуальные активы, а Россия у Запада - реальные.
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новости, еврокомиссия, россия, украина, мид, киев, замороженные активы, сво, антироссийские санкции
Новости, Еврокомиссия, Россия, Украина, МИД, Киев, замороженные активы, СВО, антироссийские санкции
Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК
20:39 21.05.2024 (обновлено: 20:42 21.05.2024)
Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву