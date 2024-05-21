Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК - 21.05.2024 Украина.ру
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Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК
Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК - 21.05.2024 Украина.ру
Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК
Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву
2024-05-21T20:39
2024-05-21T20:42
новости
еврокомиссия
россия
украина
мид
киев
замороженные активы
сво
антироссийские санкции
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Ранее в этот же день Европейский союз согласовал использование доходов от замороженных активов Центробанка России для последующей передачи денег Украине. Уточнялось, что благодаря этому Киев только в этом году получит три миллиарда евро. В России решение по суверенным активам РФ неоднократно называли открытым, циничным воровством с целью пополнения собственных карманов, а также угрожали ответными мерами. В МИД допускали, что в случае конфискации российских активов за рубежом, Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена.Эксперт рассказал "Украина.ру" как Запад забирает у России виртуальные активы, а Россия у Запада - реальные.
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новости, еврокомиссия, россия, украина, мид, киев, замороженные активы, сво, антироссийские санкции
Новости, Еврокомиссия, Россия, Украина, МИД, Киев, замороженные активы, СВО, антироссийские санкции

Первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле – ЕК

20:39 21.05.2024 (обновлено: 20:42 21.05.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия (ЕК) объявила о начале изъятия доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков в июле этого года, напоминая, что эти средства будут переданы Киеву
"Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год", — сказано в опубликованном сообщении.
Ранее в этот же день Европейский союз согласовал использование доходов от замороженных активов Центробанка России для последующей передачи денег Украине. Уточнялось, что благодаря этому Киев только в этом году получит три миллиарда евро.
В России решение по суверенным активам РФ неоднократно называли открытым, циничным воровством с целью пополнения собственных карманов, а также угрожали ответными мерами. В МИД допускали, что в случае конфискации российских активов за рубежом, Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена.
Эксперт рассказал "Украина.ру" как Запад забирает у России виртуальные активы, а Россия у Запада - реальные.
- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 14:58
Натужное воровство. Что не так у США с кражей российских суверенных активовКонгресс США все же 17 апреля 2024 года принял законопроект H.R.8038, известный в русскоязычном пространстве как "Принуждение к миру через силу".
 
НовостиЕврокомиссияРоссияУкраинаМИДКиевзамороженные активыСВОантироссийские санкции
 
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