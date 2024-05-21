Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт - 21.05.2024 Украина.ру
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Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт
Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт - 21.05.2024 Украина.ру
Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт
Украинцы массово вносят в электронный кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+" недостоверные данные о себе, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил журналист Владислав Бовсуновский, передает "Политика страны"
2024-05-21T19:00
2024-05-21T19:46
новости
николаевская область
вооруженные силы украины
мобилизация
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Таким образом, жители страны подают фейковую информацию об адресе своего фактического проживания в недоступных местах, чтобы военкому не смогли вручить им повестку. "Формально требование закона выполнено. Практическая польза нулевая. Только вредит", - констатирует он. Пользователи сети комментируют пост со скепсисом, пишут, что повестка уже будет считаться полученной тогда, когда ее отправят, а получит ее военнообязанный или нет не имеет значение. Часть других комментаторов полагается на русский авось – "а вдруг не отправят". Пока одни выдумывают новые способы уклонения от мобилизации, иные украинцы используют старый, проверенный метод – сидят дома. В Николаевской области предприятия в срочно порядке набирают в свои штаты женщин, потому как мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, из-за дефицита кадров, женщин начали обучать мужским профессиям, в частности, в сфере предоставления коммунальных услуг. Вместе с тем, Ким надеется что через несколько дней украинцы, которые "залегли на дно", снова выйдут на улицу. Прежде глава Николаевской администрации заявлял, что уклонисты от службы в ВСУ не имеют права жить полноценной жизнью.Напомним, что на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, подробнее о котором "Украина.ру" писала здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, николаевская область, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, фейк, резервы, сво
Новости, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, фейк, резервы, СВО

Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт

19:00 21.05.2024 (обновлено: 19:46 21.05.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Украинцы массово вносят в электронный кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+" недостоверные данные о себе, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил журналист Владислав Бовсуновский, передает "Политика страны"
Таким образом, жители страны подают фейковую информацию об адресе своего фактического проживания в недоступных местах, чтобы военкому не смогли вручить им повестку.

"Формально требование закона выполнено. Практическая польза нулевая. Только вредит", - констатирует он.

Пользователи сети комментируют пост со скепсисом, пишут, что повестка уже будет считаться полученной тогда, когда ее отправят, а получит ее военнообязанный или нет не имеет значение. Часть других комментаторов полагается на русский авось – "а вдруг не отправят".
Пока одни выдумывают новые способы уклонения от мобилизации, иные украинцы используют старый, проверенный метод – сидят дома. В Николаевской области предприятия в срочно порядке набирают в свои штаты женщин, потому как мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, из-за дефицита кадров, женщин начали обучать мужским профессиям, в частности, в сфере предоставления коммунальных услуг.
Вместе с тем, Ким надеется что через несколько дней украинцы, которые "залегли на дно", снова выйдут на улицу.
Прежде глава Николаевской администрации заявлял, что уклонисты от службы в ВСУ не имеют права жить полноценной жизнью.
Напомним, что на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, подробнее о котором "Украина.ру" писала здесь.
19 мая, 09:43
Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизацииС 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации, по которому уклонистами считаются все мужчины от 18 до 60, которые не явились в военкомат.
 
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