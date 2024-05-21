https://ukraina.ru/20240521/1055202330.html

Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт

Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт - 21.05.2024 Украина.ру

Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт

Украинцы массово вносят в электронный кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+" недостоверные данные о себе, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил журналист Владислав Бовсуновский, передает "Политика страны"

2024-05-21T19:00

2024-05-21T19:00

2024-05-21T19:46

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Таким образом, жители страны подают фейковую информацию об адресе своего фактического проживания в недоступных местах, чтобы военкому не смогли вручить им повестку. "Формально требование закона выполнено. Практическая польза нулевая. Только вредит", - констатирует он. Пользователи сети комментируют пост со скепсисом, пишут, что повестка уже будет считаться полученной тогда, когда ее отправят, а получит ее военнообязанный или нет не имеет значение. Часть других комментаторов полагается на русский авось – "а вдруг не отправят". Пока одни выдумывают новые способы уклонения от мобилизации, иные украинцы используют старый, проверенный метод – сидят дома. В Николаевской области предприятия в срочно порядке набирают в свои штаты женщин, потому как мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, из-за дефицита кадров, женщин начали обучать мужским профессиям, в частности, в сфере предоставления коммунальных услуг. Вместе с тем, Ким надеется что через несколько дней украинцы, которые "залегли на дно", снова выйдут на улицу. Прежде глава Николаевской администрации заявлял, что уклонисты от службы в ВСУ не имеют права жить полноценной жизнью.Напомним, что на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, подробнее о котором "Украина.ру" писала здесь.

https://ukraina.ru/20240519/1055151293.html

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новости, николаевская область, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, фейк, резервы, сво