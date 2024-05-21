https://ukraina.ru/20240521/1055192085.html

Зеленский не может подписать капитуляцию, это сделает уполномоченный США деляга - Константинов

Зеленский не может подписать капитуляцию, это сделает уполномоченный США деляга - Константинов - 21.05.2024 Украина.ру

Зеленский не может подписать капитуляцию, это сделает уполномоченный США деляга - Константинов

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек, теперь у него нет полномочий подписывать акт о капитуляции. Об этом написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале

2024-05-21T10:51

2024-05-21T10:51

2024-05-21T10:51

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21 мая Владимир Зеленский окончательно утратил легитимность в качестве президента Украины, заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. У Зеленского нет полномочий подписывать какие-либо документы от лица Украины, в том числе акт о капитуляции, добавил он. "Глава этого режима потерял даже формальные признаки легитимности согласно тому законодательству, которое продолжает действовать на остатках бывшей Украины. У него даже нет полномочий подписывать от имени своего режима акт безоговорочной капитуляции. Такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга", - заявил Константинов. После государственного переворота все на Украине было нелегитимно, продолжил он. Россия признала президентом Петра Порошенко, так как в те годы еще никто не осознавал, как далеко "по пути оскотинивания пойдет украинская власть". В России рассчитывали на возможность избежать конфликта с Западом. Признание было нужно для того, чтобы перевести разрешение украинского кризиса в дипломатическое русло. "Дипломатические методы урегулирования кризиса не сработали. Когда это выяснилось, закрывать глаза на узурпационный характер киевского режима (кто бы его не возглавлял), стало бессмысленно. Но режим-то тоже не стоял на месте", - добавил он. При этом Константинов убежден, что Украину можно было вернуть на траекторию легитимности через серию референдумов после суда над организаторами и участниками госпереворота. "Это была бы денацификация изнутри. Но шансы на её осуществление упущены, если они вообще были", - считает он. Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Через пять лет, 20 мая 2024 года, срок его полномочий истек. Украинские власти под его руководством отказались проводить новые выборы главы государства, ссылаясь на военный конфликт с Россией.

https://ukraina.ru/20240521/1055191918.html

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новости, украина, владимир константинов, владимир зеленский, президент, полномочия