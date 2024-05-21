Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ - 21.05.2024 Украина.ру
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Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ
Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ - 21.05.2024 Украина.ру
Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ
Германия и другие союзники Украины не намерены сбивать ракеты и дроны, выпущенные ВС РФ над Украиной, так как это означало бы прямое участием в конфликте, считает глава Минобороны ФРГ Борис Писториус
2024-05-21T17:02
2024-05-21T17:03
новости
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владимир зеленский
минобороны
война
сво
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Накануне Владимир Зеленский в интервью газете Reuters заявил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, а также указал, что союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией, потому как те слишком медленно передают оружие и системы противовоздушной обороны Киеву. В ответ на призыв Зеленского Писториус заявил, что переговоры на эту тему не ведутся и это "очень деликатный запрос". "Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьёз. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже", — сказал руководитель Минобороны ФРГ. Ранее Писториус запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Киеву. В апреле немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине.
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новости, украина, германия, борис писториус, владимир зеленский, минобороны, война, сво, спецоперация
Новости, Украина, Германия, Борис Писториус, Владимир Зеленский, Минобороны, война, СВО, Спецоперация

Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ

17:02 21.05.2024 (обновлено: 17:03 21.05.2024)
 
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
Борис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
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Германия и другие союзники Украины не намерены сбивать ракеты и дроны, выпущенные ВС РФ над Украиной, так как это означало бы прямое участием в конфликте, считает глава Минобороны ФРГ Борис Писториус
Накануне Владимир Зеленский в интервью газете Reuters заявил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, а также указал, что союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией, потому как те слишком медленно передают оружие и системы противовоздушной обороны Киеву.
В ответ на призыв Зеленского Писториус заявил, что переговоры на эту тему не ведутся и это "очень деликатный запрос".

"Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьёз. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже", — сказал руководитель Минобороны ФРГ.

Ранее Писториус запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Киеву.
В апреле немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине.
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Заголовок открываемого материала
17:02Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ
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