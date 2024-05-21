https://ukraina.ru/20240521/1055199368.html

Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ

Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ - 21.05.2024 Украина.ру

Писториус отклонил предложение Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной из-за страха перед РФ

Германия и другие союзники Украины не намерены сбивать ракеты и дроны, выпущенные ВС РФ над Украиной, так как это означало бы прямое участием в конфликте, считает глава Минобороны ФРГ Борис Писториус

2024-05-21T17:02

2024-05-21T17:02

2024-05-21T17:03

новости

украина

германия

борис писториус

владимир зеленский

минобороны

война

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/01/1054238740_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_d7ac82ffd63fe588ed63cab41335ba87.jpg

Накануне Владимир Зеленский в интервью газете Reuters заявил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, а также указал, что союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией, потому как те слишком медленно передают оружие и системы противовоздушной обороны Киеву. В ответ на призыв Зеленского Писториус заявил, что переговоры на эту тему не ведутся и это "очень деликатный запрос". "Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьёз. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже", — сказал руководитель Минобороны ФРГ. Ранее Писториус запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Киеву. В апреле немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине.

https://ukraina.ru/20240521/1055195730.html

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, борис писториус, владимир зеленский, минобороны, война, сво, спецоперация