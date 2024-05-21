https://ukraina.ru/20240521/1055197273.html

Юрий Тавровский: США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзе

Юрий Тавровский: США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзе - 21.05.2024 Украина.ру

Юрий Тавровский: США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзе

Россия и Китай взяли на себя роль поддержания мира на планете. Создания архитектуры управления, которая бы исключала гегемонизм, диктат, разжигание войны, использование марионеточных режимов.

2024-05-21T18:10

2024-05-21T18:10

2024-05-21T18:18

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский.- Юрий Вадимович, насколько важен для взаимоотношений России и Китая недавний визит президента России Владимира Путина в КНР?- Это 43-я по счету встреча Путина с Си Цзиньпином с 13 марта 2013 года. В то же время — это четвертая встреча с того времени, как закончился ковид и закончилась пауза в международных отношениях. Если период с 2013 по 2022 годы называют периодом стратегического партнерства, то совершенно очевидно, что с февраля 2022 года начался новый этап наших отношений.Я называю его периодом боевого слаживания. Тема конфликта на Украине стала ключевой с того времени. Посмотрите, какое совпадение по датам: 4 февраля встречаются Путин и Си Цзиньпин, а 24-го начинается СВО. Затем они встречались еще раз в марте 2023 года в Кремле. Они проговорили девять часов. Во время прощания на ступенях Большого Кремлевского дворца Си Цзиньпин сказал, что сейчас в мире происходят грандиозные изменения, каких не было 100 лет. И мы с вами движем эти изменения.Это лейтмотив всего, что происходит и будет происходить в ближайшем будущем. Россия и Китай взяли на себя роль поддержания мира на планете. Создания архитектуры управления, которая бы исключала гегемонизм, диктат, разжигание войны, использование марионеточных режимов. В Пекине в этот раз произошло что-то подобное. Лидеры после протокольных мероприятий четыре часа говорили с глазу на глаз в Чжуннаньхае. Это резиденция, где живут высшие руководители Китая. Интересно, что Си Цзиньпин там и родился, потому что в 1953 году его папа был одним из ведущих партийных чиновников.Приглашение в Чжуннаньхай свидетельствует об особом уровне визита, туда приглашали Трампа, Обаму. О чем лидеры России и Китая там договорились, мы будем узнавать по конкретным делам. Эти два лидера отличаются от других политиков тем, что бегут на длинную дистанцию.Путин прилетел в Пекин после выборов, у него, как минимум, шесть лет руководства страной впереди. У Си вообще нет ограничений на правление, потому что еще в 2017 году на 19-м съезде партии было отменено правило, которое ввел Дэн Сяопин, согласно которому можно править только два раза по пять лет. Но это правило пришлось ввести после маразма Мао Цзэдуна, который правил пожизненно. Но в 2017 году стало ясно, что у Си Цзиньпина есть долгосрочная программа вывода Китая на самый высокий уровень в мире. Это так называемая китайская мечта о великом возрождении китайской нации.- Как менялось отношение Китая к Украине и какое оно сейчас? Ведь раньше были долгосрочные проекты и осадок от неудачной сделки с "Мотор Сич" остался.- Когда произошла встреча Си Цзиньпина с Путиным в 2022 году, очевидно, я точно не знаю, но думаю, что Путин поставил в известность китайского лидера о планах (начать СВО), объяснив, что дальше терпеть нельзя. И китайцы разработали стратегию, которой они придерживаются и сегодня. Я называю ее позитивный нейтралитет.Формально Китай не участвует в войне, не продает оружие. И это позволяет Китаю выступать арбитром, страной, которая может взять на себя роль посредника. И с украинской точки зрения, и с нашей, какие еще страны могут быть судьями в этом матче?Европейцы участвуют в конфликте, посылая оружие, США разожгли этот конфликт. Страны, которые могли бы стать арбитрами, например, Индия, не хотят, им не интересно. А Китаю интересно, потому что Китай при Си Цзиньпине полностью пересмотрел внешнюю политику Дэн Сяопина, который говорил, что надо оставаться в тени, ждать удобного момента, накапливать силы. Так вот Китай вышел из тени. В Китае принята стратегия глобальной безопасности, согласно которой чтобы ни происходило в любой точке мира, это затрагивает интересы Китая. Тем более, когда речь идет об Украине, ключевом государстве Центральной Европы.Китайцы проецируют то, что происходит на Украине на себя, на Тайвань. Они понимают, что ведется глобальная холодная война против Китая и России, наши страны названы ревизионистскими, автократическими. Существуют два фронта этой глобальной войны: восточный китайский и западный наш. Наш фронт создавался раньше, на нем создана линия противостояния от Финляндии до Турции. На украинском участке уже идет полноценная война.На восточном фронте нет соприкосновения на Земле, там идут Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Австралия. Там создаются военные блоки, подтягиваются войска, НАТО выходит в Тихоокеанский бассейн. Роль Украины была раньше предоставлена Тайваню, не давно там пришел к власти новый президент Лай Циндэ, который хотя и представляет сепаратистские силы, но парламент контролируется партией Гоминьдан, которая выступает за единство Китая. Даже если этот президент выдвинет идею отделения от Китая, то парламент за него не проголосует. Таким образом Тайвань перестает быть картой, которую можно разыграть против Китая. Но американцы не оставляют своих планов ослабить Китай через какую-то войну. И следующая страна-камикадзе — это Филиппины. Там молодой неопытный президент, его обласкали, туда перебрасываются американские войска. Разыгрывается тот же сценарий.- Попрошу вас устроить небольшой экскурс в историю взаимоотношений России и Китая. В этом году как раз отмечается 75 лет дипломатических отношений между странами. Как они зародились?- 2 октября нашим отношениям отношениям исполнится 75 лет, потому что 1 октября 1949 года была провозглашена КНР, а 2 октября установлены дипотношения. Первые 10 лет наши отношения были союзническими. Договор был подписан в 1950 году в присутствии Сталина и Мао говорил о союзнических отношениях, и это были не слова, потому что в этом же году китайская армия по согласованию со Сталиным отправилась в Корею воевать с американцами. В Китае эту войну совершенно справедливо называют Война сопротивления американской агрессии и помощи Северной Кореи.Период, когда мы были настоящими союзниками, продолжался до 1960 года. Мы оказывали колоссальную помощь Китаю, за которую он рассчитывался китайскими товарами. Главное, что он рассчитывался кровью, на фронте погибло 200 тысяч человек, в том числе сын Мао Цзэдуна. После смерти Сталина началась критика сталинизма, Мао спроецировал это на себя, началось охлаждение в отношениях. В 1969 году случился конфликт на острове Даманский, когда мы стояли на грани войны. Мао Цзэдун умер в 1976 году, и к власти пришел Дэн Сяопин. Он решил заручиться поддержкой Запада в восстановлении страны, которая была разрушена в ходе Культурной революции. С тех пор Запад помогал Китаю технологиями, открыл свои рынки. В обмен на это Китай шел в кильватере эскадры, которая противостояла Советскому Союзу. Это был тяжелый период, нам приходилось готовиться к войне на два фронта: с Западом и с Востоком. БАМ строили за огромные деньги, потому что это была резервная дорога на случай того, что китайцы перережут Транссибирскую магистраль. Эта необходимость ослабила СССР, считаю, что это одна из причин, почему он рухнул. Этот период к счастью закончился, потому Китай с помощью Запада укрепился настолько, что стал говорить нет американцам. И когда Обама предложил китайцам создать тандем для управления миром, они ответили нет. После этого США стали проводить политику сдерживания, а в 2012 году к власти приходит Си Цзиньпин, который начал абсолютно новую политику. - В связи с последними покушением на словацкого премьера Фицо и гибелью президента Ирана Раиси, стоит ли председателю КНР опасаться за свою жизнь?- Конечно, Запад мечтал бы, чтобы что-то такое произошло. Все страны, которые сопротивлялись американской гегемонии, диктату, это мишени. Еще не доказано, что смерть Раиси это успешная операция американцев, не думаю, что они настолько хороши, чтобы убирать фигуры такого масштаба.Что касается Си Цзиньпина, то он пришел к власти в 2012 году на фоне острой борьбы в Политбюро, руководстве страны. Люди, которые контролировали внутренние войска. были против, за что и пострадали позже. Их обвинили в коррупции и посадили. Сейчас Си Цзиньпин полностью контролирует ситуацию в стране.Он лично подбирал людей в партийное руководство, но ему пришлось уже после 20-го съезда в 2022 году заменить министра обороны, министра иностранных дел, финансов, руководителя Центробанка. То есть ситуация не такая, чтобы он сидел на императорском троне и полностью всех контролировал. Возможно, что есть силы, которые им недовольны, но в условиях Китая, очень мощных спецслужб, до чего-то похожего на крушение вертолета не дойдет.

https://ukraina.ru/20240520/1055185043.html

https://ukraina.ru/20240520/1055183118.html

https://ukraina.ru/20240521/1055185156.html

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2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью