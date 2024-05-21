https://ukraina.ru/20240521/1055199550.html

"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом

"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом - 21.05.2024 Украина.ру

"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом

О целях российского наступления на новом направлении изданию Украина.ру рассказал один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот", который в 2022 году воевал, в том числе, и в Харьковской области

2024-05-21T18:03

2024-05-21T18:03

2024-05-21T18:36

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сво

спецоперация

харьков

харьковская область

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вооруженные силы украины

украина.ру

часов яр

александр чаленко

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Ночью с 9 на 10 мая началось российское наступление на Харьковскую область в направлении Липцев и Волчанска. В течение пяти-шести дней российским подразделениям, снеся пограничные опорные пункты, удалось захватить территорию в 30 км в длину и 5 км в глубину. Неожиданным наше наступление, в общем-то, не стало. Его ждали, о нем говорили как российские, так и и украинские и западные эксперты, начиная еще с апреля месяца.При этом цель наступления не была для экспертов четкой: то ли освобождение всей Харьковской области, включая сам Харьков, то ли лишь создание буферной зоны, чтобы защитить Белгород от постоянных ударов украинской артиллерии и ракет. В связи с этим было и остаётся много вопросов.Если цель ─ создание буферной зоны не менее, чем в 42 км (именно на такое расстояние могут бить чешские РСЗО "Вампир", чьи ракеты атакуют город), чтобы отбросить ВСУ от границы и не дать им больше кошмарить Белгород, то тогда направление удара было бы другим.Для этого нужно наступать не там, где сейчас идет наступление – на северо-востоке Харьковской области, а на юг от Белгорода в направлении Казачьей Лопани и дальше на Дергачи. В итоге снести Золочевский укрепрайон ВСУ.Но вместо этого направление российского удара было другим. Почему?"У нас нет всей полноты информации, но, видимо, ударили именно там, где украинская оборона была самой слабой – район Волчанска и Липцев. Наверное, целью было прорвать там оборону, а потом зайти в тыл украинской группировке, которая стоит на севере от Харькова.Благодаря тому, что укропы перебросили в район нашего наступления резервы, наше наступление несколько замедлилось и больше не идет такими же ударными темпами, которые были в самом его начале.Заметьте, мы не бросили сразу в этот район значительные резервы. Почему? Моя версия, что у наступления помимо создания буферной зоны есть и вторая цель – заставить украинское командование перебросить значительные резервы с донецкого и запорожского фронтов. После чего, воспользовавшись ослаблением украинской обороны на этих направлениях, ударить и попытаться прорвать фронт", - считает "Оцелот".Однако в настоящий момент нет подтверждения того, что где-либо в ДНР началось какое-либо успешное российское наступление – ни в Красногоровке, ни за Очеретино, ни в Часовом Яре. Мало того, украинцы никаких своих резервов с Часов Яра на харьковское направление не перебросили. Это свидетельствует о важности этого населенного пункта для украинской обороны.По его мнению, может быть и еще одна причина того, почему российская армия наступает на северо-востоке Харьковской области. Целью наступления может являться соединение с группировкой, наступающей на Купянск. В таком случае в итоге может быть освобождён весь восток Харьковской области."Чтобы подытожить наш разговор по поводу целей харьковского наступления, вы должны понимать следующее: в отличие от предыдущих войн, у российского командования нет четкого плана наступления, в том числе и в Харьковской области, – оно наступает там, где это возможно и с меньшими потерями. Мы можем констатировать, что того, что называется "лобовыми ударами" и "мясными штурмами", уже больше никогда не будет. Это война в долгую, поэтому бойцов будут беречь. Пирровых побед России не нужно.И не нужно ждать от нашей армии победоносной "пятидневной войны", как это было в Грузии. Украинская армия, и это давно всем понятно, это не чеченская и не грузинская армии. Это хорошо оснащенная и хорошо обученная натовскими инструкторами современная военная машина. Так что это война надолго. И, прежде всего, это война на истощение, в которой у России больше шансов победить", - не сомневается "Оцелот".О событиях под Харьковом читайте также: Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"

https://ukraina.ru/20240520/1055180519.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, харьков, харьковская область, белгород, вооруженные силы украины, украина.ру, часов яр, александр чаленко