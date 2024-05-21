"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом - 21.05.2024 Украина.ру
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"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом
"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом - 21.05.2024 Украина.ру
"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом
О целях российского наступления на новом направлении изданию Украина.ру рассказал один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот", который в 2022 году воевал, в том числе, и в Харьковской области
2024-05-21T18:03
2024-05-21T18:36
эксклюзив
сво
спецоперация
харьков
харьковская область
белгород
вооруженные силы украины
украина.ру
часов яр
александр чаленко
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Ночью с 9 на 10 мая началось российское наступление на Харьковскую область в направлении Липцев и Волчанска. В течение пяти-шести дней российским подразделениям, снеся пограничные опорные пункты, удалось захватить территорию в 30 км в длину и 5 км в глубину. Неожиданным наше наступление, в общем-то, не стало. Его ждали, о нем говорили как российские, так и и украинские и западные эксперты, начиная еще с апреля месяца.При этом цель наступления не была для экспертов четкой: то ли освобождение всей Харьковской области, включая сам Харьков, то ли лишь создание буферной зоны, чтобы защитить Белгород от постоянных ударов украинской артиллерии и ракет. В связи с этим было и остаётся много вопросов.Если цель ─ создание буферной зоны не менее, чем в 42 км (именно на такое расстояние могут бить чешские РСЗО "Вампир", чьи ракеты атакуют город), чтобы отбросить ВСУ от границы и не дать им больше кошмарить Белгород, то тогда направление удара было бы другим.Для этого нужно наступать не там, где сейчас идет наступление – на северо-востоке Харьковской области, а на юг от Белгорода в направлении Казачьей Лопани и дальше на Дергачи. В итоге снести Золочевский укрепрайон ВСУ.Но вместо этого направление российского удара было другим. Почему?"У нас нет всей полноты информации, но, видимо, ударили именно там, где украинская оборона была самой слабой – район Волчанска и Липцев. Наверное, целью было прорвать там оборону, а потом зайти в тыл украинской группировке, которая стоит на севере от Харькова.Благодаря тому, что укропы перебросили в район нашего наступления резервы, наше наступление несколько замедлилось и больше не идет такими же ударными темпами, которые были в самом его начале.Заметьте, мы не бросили сразу в этот район значительные резервы. Почему? Моя версия, что у наступления помимо создания буферной зоны есть и вторая цель – заставить украинское командование перебросить значительные резервы с донецкого и запорожского фронтов. После чего, воспользовавшись ослаблением украинской обороны на этих направлениях, ударить и попытаться прорвать фронт", - считает "Оцелот".Однако в настоящий момент нет подтверждения того, что где-либо в ДНР началось какое-либо успешное российское наступление – ни в Красногоровке, ни за Очеретино, ни в Часовом Яре. Мало того, украинцы никаких своих резервов с Часов Яра на харьковское направление не перебросили. Это свидетельствует о важности этого населенного пункта для украинской обороны.По его мнению, может быть и еще одна причина того, почему российская армия наступает на северо-востоке Харьковской области. Целью наступления может являться соединение с группировкой, наступающей на Купянск. В таком случае в итоге может быть освобождён весь восток Харьковской области."Чтобы подытожить наш разговор по поводу целей харьковского наступления, вы должны понимать следующее: в отличие от предыдущих войн, у российского командования нет четкого плана наступления, в том числе и в Харьковской области, – оно наступает там, где это возможно и с меньшими потерями. Мы можем констатировать, что того, что называется "лобовыми ударами" и "мясными штурмами", уже больше никогда не будет. Это война в долгую, поэтому бойцов будут беречь. Пирровых побед России не нужно.И не нужно ждать от нашей армии победоносной "пятидневной войны", как это было в Грузии. Украинская армия, и это давно всем понятно, это не чеченская и не грузинская армии. Это хорошо оснащенная и хорошо обученная натовскими инструкторами современная военная машина. Так что это война надолго. И, прежде всего, это война на истощение, в которой у России больше шансов победить", - не сомневается "Оцелот".О событиях под Харьковом читайте также: Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"
https://ukraina.ru/20240520/1055180519.html
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харьков
харьковская область
белгород
часов яр
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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эксклюзив, сво, спецоперация, харьков, харьковская область, белгород, вооруженные силы украины, украина.ру, часов яр, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Харьков, Харьковская область, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Часов Яр, Александр Чаленко

"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом

18:03 21.05.2024 (обновлено: 18:36 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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О целях российского наступления на новом направлении изданию Украина.ру рассказал один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот", который в 2022 году воевал, в том числе, и в Харьковской области
Ночью с 9 на 10 мая началось российское наступление на Харьковскую область в направлении Липцев и Волчанска. В течение пяти-шести дней российским подразделениям, снеся пограничные опорные пункты, удалось захватить территорию в 30 км в длину и 5 км в глубину.
Неожиданным наше наступление, в общем-то, не стало. Его ждали, о нем говорили как российские, так и и украинские и западные эксперты, начиная еще с апреля месяца.
При этом цель наступления не была для экспертов четкой: то ли освобождение всей Харьковской области, включая сам Харьков, то ли лишь создание буферной зоны, чтобы защитить Белгород от постоянных ударов украинской артиллерии и ракет. В связи с этим было и остаётся много вопросов.
Если цель ─ создание буферной зоны не менее, чем в 42 км (именно на такое расстояние могут бить чешские РСЗО "Вампир", чьи ракеты атакуют город), чтобы отбросить ВСУ от границы и не дать им больше кошмарить Белгород, то тогда направление удара было бы другим.
Для этого нужно наступать не там, где сейчас идет наступление – на северо-востоке Харьковской области, а на юг от Белгорода в направлении Казачьей Лопани и дальше на Дергачи. В итоге снести Золочевский укрепрайон ВСУ.
Но вместо этого направление российского удара было другим. Почему?
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Вчера, 16:50
Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"На новороссийском фронте на сегодняшний день три горячих направления: донецкое, бахмутское/артемовское и харьковское/слобожанское. О ситуации на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
"У нас нет всей полноты информации, но, видимо, ударили именно там, где украинская оборона была самой слабой – район Волчанска и Липцев. Наверное, целью было прорвать там оборону, а потом зайти в тыл украинской группировке, которая стоит на севере от Харькова.
Благодаря тому, что укропы перебросили в район нашего наступления резервы, наше наступление несколько замедлилось и больше не идет такими же ударными темпами, которые были в самом его начале.
Заметьте, мы не бросили сразу в этот район значительные резервы. Почему? Моя версия, что у наступления помимо создания буферной зоны есть и вторая цель – заставить украинское командование перебросить значительные резервы с донецкого и запорожского фронтов. После чего, воспользовавшись ослаблением украинской обороны на этих направлениях, ударить и попытаться прорвать фронт", - считает "Оцелот".
Однако в настоящий момент нет подтверждения того, что где-либо в ДНР началось какое-либо успешное российское наступление – ни в Красногоровке, ни за Очеретино, ни в Часовом Яре. Мало того, украинцы никаких своих резервов с Часов Яра на харьковское направление не перебросили. Это свидетельствует о важности этого населенного пункта для украинской обороны.
"Часов Яр – это один из ключевых пунктов в украинской обороне в Донбассе. Если он будет под нашим контролем, то, во-первых, мы будем контролировать одну из самых больших высот в той части ДНР, что позволяет бить оттуда по Краматорску, Дружковке и Константиновке. Во-вторых, оттуда мы можем двинуть в тыл украинской группировке, которая держит под огневым контролем Горловку. Ну и, в-третьих, оттуда можно двинуть на Покровск/Красноармейск, чтобы разрезать донбасскую группировку пополам", - пояснил "Оцелот" причины, по которым ВСУ не перебрасывают часов-ярские резервы на харьковское направление.
Олег Матюшин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
11 мая, 11:44
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчасОполченец ДНР первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о референдуме в Донбассе, состоявшемся 11 мая 2014 года, и о начале кровавого противостояния с Украиной
По его мнению, может быть и еще одна причина того, почему российская армия наступает на северо-востоке Харьковской области. Целью наступления может являться соединение с группировкой, наступающей на Купянск. В таком случае в итоге может быть освобождён весь восток Харьковской области.
"Чтобы подытожить наш разговор по поводу целей харьковского наступления, вы должны понимать следующее: в отличие от предыдущих войн, у российского командования нет четкого плана наступления, в том числе и в Харьковской области, – оно наступает там, где это возможно и с меньшими потерями.
Мы можем констатировать, что того, что называется "лобовыми ударами" и "мясными штурмами", уже больше никогда не будет. Это война в долгую, поэтому бойцов будут беречь. Пирровых побед России не нужно.
И не нужно ждать от нашей армии победоносной "пятидневной войны", как это было в Грузии. Украинская армия, и это давно всем понятно, это не чеченская и не грузинская армии. Это хорошо оснащенная и хорошо обученная натовскими инструкторами современная военная машина. Так что это война надолго. И, прежде всего, это война на истощение, в которой у России больше шансов победить", - не сомневается "Оцелот".
О событиях под Харьковом читайте также: Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияХарьковХарьковская областьБелгородВооруженные силы УкраиныУкраина.руЧасов ЯрАлександр Чаленко
 
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