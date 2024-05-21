Обстрелы ДНР, на Украине библиотеки списали 25 миллионов книг. Итоги 21 мая - 21.05.2024 Украина.ру
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Обстрелы ДНР, на Украине библиотеки списали 25 миллионов книг. Итоги 21 мая
Обстрелы ДНР, на Украине библиотеки списали 25 миллионов книг. Итоги 21 мая - 21.05.2024 Украина.ру
Обстрелы ДНР, на Украине библиотеки списали 25 миллионов книг. Итоги 21 мая
В Донецке в результате обстрела погиб мирный житель; на Украине появляются новые детали о мобилизации; украинские библиотеки списывают русские книги миллионами
2024-05-21T18:54
2024-05-21T18:54
эксклюзив
хроники
украина
донецк
донецкая народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
кабмин
литература
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ОбстрелыДнем во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двоих пострадавших в результате обстрела Петровского и Кировского районов города."По предварительной информации, в Петровском районе вражеский беспилотник атаковал автобус маршрута №42 (который курсирует между Петровским районом и центром города - ред.) и врезался в лобовое стекло. К счастью, снаряд не разорвался. Водитель получил незначительные травмы лица", – написал он в своем телеграм-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 13.55 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Позднее стало известно, что один человек в Донецке погиб, это житель Петровского района.В Луганской народной республике сообщили об ударе по центру Кременной."От артудара пострадало административное здание, к счастью, никто из местных жителей не пострадал", – пишут местные СМИ.В другом городе ЛНР, Свердловске (Должанске) глава республики Леонид Пасечник оценил последствия вчерашнего обстрела ВСУ.В 26 домах повреждены крыши, окна. Три дома остались без газа и электричества, сообщил он.По информации Пасечника, ВСУ ударили по Свердловску ракетами ATACAMS с применением кассетных боеприпасов. В результате удара был поврежден склад ГСМ и возник пожар.Тотальная мобилизацияС момента вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине – с 18 мая – представители властей, ВСУ и правоохранительных органов ежедневно делают десятки заявлений, запутывая украинцев все больше. При этом города опустели, мужчин на улице не видно, а во многих регионах практически критическая ситуация с транспортом – водители просто не выходят на работу, чтобы не попасться сотрудникам ТЦК.Ситуацию прокомментировал губернатор Николаевской области Виталий Ким: он заявил, что "удивлен" пустыми и улицами, но уверен, что все, кто сегодня "залег на дно", через пару дней снова выйдут на улицы и на работу.Во вторник стало известно, что юридические лица теперь обязаны направлять повестки заказными письмами военнообязанным сотрудникам, которые находится на больничном, в отпуске или трудятся удаленно.Мужчины, снятые с военного учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, обязаны вернуться в Украину и лично прибыть в ТЦК до 16 июня для возвращения на учет. Такую поправку в постановлении украинского Кабмина также обнаружили журналисты.Кроме того, Кабмин запретил женщинам, имеющим медицинские и фармацевтические специальности трудоустраиваться, не обновив данные в ТЦК.Приложение "Резерв+", которое разработали для обновления данных онлайн, работает с перебоями, но, по инофрмцаии украинского журналиста Владислава Бовсуновского, те, кому все же удалось внести данные, зачастую вводят о себе фейковую информацию и адреса в труднодоступных местах.Тем временем в Турковском районном суде во Львовской области сообщили о присуждении домашнего ареста жителю Волыни, который прожил две недели в лесу, скрываясь от ТЦУ, а потом избил полицейского. По информации издания "Львів медіа", мужчина не знал, получал ли на домашний адрес повестку, но увидев полицейского испугался и набросился на него с кулаками.В Синельникове Днепропетровской области сержанта ТЦК на днях ранили ножом, пресс-служба Сухопутных воск ВСУ обвинила в нападении "российские фейки о якобы неправомерных действиях" военкомов.25 миллионов книгУкраинский издательский проект "Читомо", согласно данным, предоставленным Национальной библиотекой Украины имени Ярослава Мудрого, сообщает: в 2022 году украинские библиотеки списали 12 971 000 книг, в 2023 – 13 165 000.Речь идет о книгах на русском языке и советских книгах (в том числе и украиноязычных), а также "неблагонадежных во время войны". За два года, если информация "Читомо" верна, списали более 25 миллионов книг.Наибольшее количество списанных книг – в Полтавской, Днепропетровской и Винницкой областях, пишут журналисты.В регионах, которые находятся под контролем Украины только частично, также отчитались об "успехах". Например, на небольшой территории Донецкой области (ДНР), которую котролирует Киев, списали за два года 251 000 книг.Процент русскоязычных книг среди них, согласно "Читомо", 66%.Националистически настроенные спикеры в украинском литературном мире поднимают этот вопрос с пугающей регулярностью. Еще летом 2022 года президент Украинской библиотечной ассоциации Оксана Бруй пожаловалась, что советские и русскоязычные книги составляют более 60% от всех книг в украинских библиотеках, а так "победить будет невозможно". По подсчетам заместительницы главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук в том же 2022 году, украинским библиотекам понадобится 10 лет, чтобы полностью обновить все предлагаемые книги. Списанную классику, по ее словам, стоит отправить на переработку сырья.
https://ukraina.ru/20240521/1055201621.html
https://ukraina.ru/20240521/1055199550.html
https://ukraina.ru/20240311/1053794224.html
украина
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина, донецк, донецкая народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, кабмин, литература
Эксклюзив, Хроники, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Кабмин, литература

Обстрелы ДНР, на Украине библиотеки списали 25 миллионов книг. Итоги 21 мая

18:54 21.05.2024
 
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Донецке в результате обстрела погиб мирный житель; на Украине появляются новые детали о мобилизации; украинские библиотеки списывают русские книги миллионами
Обстрелы
Днем во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двоих пострадавших в результате обстрела Петровского и Кировского районов города.
"По предварительной информации, в Петровском районе вражеский беспилотник атаковал автобус маршрута №42 (который курсирует между Петровским районом и центром города - ред.) и врезался в лобовое стекло. К счастью, снаряд не разорвался. Водитель получил незначительные травмы лица", – написал он в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 13.55 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Позднее стало известно, что один человек в Донецке погиб, это житель Петровского района.
В Луганской народной республике сообщили об ударе по центру Кременной.
"От артудара пострадало административное здание, к счастью, никто из местных жителей не пострадал", – пишут местные СМИ.
В другом городе ЛНР, Свердловске (Должанске) глава республики Леонид Пасечник оценил последствия вчерашнего обстрела ВСУ.
В 26 домах повреждены крыши, окна. Три дома остались без газа и электричества, сообщил он.
По информации Пасечника, ВСУ ударили по Свердловску ракетами ATACAMS с применением кассетных боеприпасов. В результате удара был поврежден склад ГСМ и возник пожар.
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Тотальная мобилизация
С момента вступления в силу закона об ужесточении мобилизации на Украине – с 18 мая – представители властей, ВСУ и правоохранительных органов ежедневно делают десятки заявлений, запутывая украинцев все больше. При этом города опустели, мужчин на улице не видно, а во многих регионах практически критическая ситуация с транспортом – водители просто не выходят на работу, чтобы не попасться сотрудникам ТЦК.
Ситуацию прокомментировал губернатор Николаевской области Виталий Ким: он заявил, что "удивлен" пустыми и улицами, но уверен, что все, кто сегодня "залег на дно", через пару дней снова выйдут на улицы и на работу.
Во вторник стало известно, что юридические лица теперь обязаны направлять повестки заказными письмами военнообязанным сотрудникам, которые находится на больничном, в отпуске или трудятся удаленно.
Мужчины, снятые с военного учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, обязаны вернуться в Украину и лично прибыть в ТЦК до 16 июня для возвращения на учет. Такую поправку в постановлении украинского Кабмина также обнаружили журналисты.
Кроме того, Кабмин запретил женщинам, имеющим медицинские и фармацевтические специальности трудоустраиваться, не обновив данные в ТЦК.
Приложение "Резерв+", которое разработали для обновления данных онлайн, работает с перебоями, но, по инофрмцаии украинского журналиста Владислава Бовсуновского, те, кому все же удалось внести данные, зачастую вводят о себе фейковую информацию и адреса в труднодоступных местах.
Тем временем в Турковском районном суде во Львовской области сообщили о присуждении домашнего ареста жителю Волыни, который прожил две недели в лесу, скрываясь от ТЦУ, а потом избил полицейского. По информации издания "Львів медіа", мужчина не знал, получал ли на домашний адрес повестку, но увидев полицейского испугался и набросился на него с кулаками.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
18:03
"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под ХарьковомО целях российского наступления на новом направлении изданию Украина.ру рассказал один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот", который в 2022 году воевал, в том числе, и в Харьковской области
В Синельникове Днепропетровской области сержанта ТЦК на днях ранили ножом, пресс-служба Сухопутных воск ВСУ обвинила в нападении "российские фейки о якобы неправомерных действиях" военкомов.
25 миллионов книг
Украинский издательский проект "Читомо", согласно данным, предоставленным Национальной библиотекой Украины имени Ярослава Мудрого, сообщает: в 2022 году украинские библиотеки списали 12 971 000 книг, в 2023 – 13 165 000.
Речь идет о книгах на русском языке и советских книгах (в том числе и украиноязычных), а также "неблагонадежных во время войны". За два года, если информация "Читомо" верна, списали более 25 миллионов книг.
Наибольшее количество списанных книг – в Полтавской, Днепропетровской и Винницкой областях, пишут журналисты.
В регионах, которые находятся под контролем Украины только частично, также отчитались об "успехах". Например, на небольшой территории Донецкой области (ДНР), которую котролирует Киев, списали за два года 251 000 книг.
Процент русскоязычных книг среди них, согласно "Читомо", 66%.
Апостол в музее Троице-Сергиевой лавры
11 марта, 08:00История
"Апостол" Ивана Фёдорова: 460 лет первой русской печатной книгеСтрого говоря, "Апостол", напечатанный в Москве 11 (1 по старому стилю) марта 1564 года, первой русской печатной книгой не был. Правильнее было бы сказать, что это первая книга, относительно которой известно кто и когда её печатал. До этого, с 1553 года, в Москве существовало анонимное издательство, выпустившее три Евангелия, две Псалтыри и Триодь
Националистически настроенные спикеры в украинском литературном мире поднимают этот вопрос с пугающей регулярностью. Еще летом 2022 года президент Украинской библиотечной ассоциации Оксана Бруй пожаловалась, что советские и русскоязычные книги составляют более 60% от всех книг в украинских библиотеках, а так "победить будет невозможно".
По подсчетам заместительницы главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук в том же 2022 году, украинским библиотекам понадобится 10 лет, чтобы полностью обновить все предлагаемые книги. Списанную классику, по ее словам, стоит отправить на переработку сырья.
 
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18:54Обстрелы ДНР, на Украине библиотеки списали 25 миллионов книг. Итоги 21 мая
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18:42Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла
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